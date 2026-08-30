Cuánto gana un empleado en un shopping, en plena transformación del consumo y ventas en baja

Al salario básico en algunos casos se suman ingresos extras como antigüedad o comisiones. Cómo impactan las nuevas maneras de consumir

El sueldo básico de un vendedor de comercio se ubica entre $1.249.646 y $1.299.445 mensuales, según la categoría. Así lo establece la última escala salarial disponible de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), correspondiente a julio de 2026. Sin embargo, entre quienes cumplen jornadas de alrededor de 9 horas en locales de shopping, el ingreso final puede variar según el comercio y la existencia de comisiones o premios por ventas.

El convenio establece un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado, además de la asignación por presentismo. Las comisiones, en cambio, varían según el esquema de cada comercio.

Matilda, de 25 años, trabaja como vendedora en Markova del Soleil Premium Outlet desde hace cuatro meses. Sus horarios son rotativos, con jornadas que pueden ser de 6 a 9 horas, y cobra un sueldo fijo de $1.000.000, más presentismo y comisiones. "Uno de los topes de las comisiones, por ejemplo, es de $360.000", cuenta Matilda.

El esquema no es igual en todos los locales. Julieta, de 22 años y encargada de una tienda de TodoModa, lleva dos años trabajando en shoppings. Cumple jornadas de 9 horas y cobra un salario básico aproximado de $1.300.000. En su caso no recibe comisiones y asegura que el nivel de ventas del local no modifica su ingreso mensual.

Melisa, de 24 años, es empleada de Rusty desde hace dos años y medio. Cumple turnos rotativos de alrededor de 8 horas y media y cobra aproximadamente $1.200.000, aunque en su caso el monto varía según las comisiones: "Los días que más vendemos del año son el Día del Padre y, para las Fiestas, lógicamente. Pero entre semana está medio frenado todo", cuenta.

Cuánto cayeron las ventas en los shoppings

Según la Encuesta Nacional de Centros de Compras del INDEC en junio, último informe de 2026, las ventas de los shoppings registraron una caída del 4,9% interanual a precios constantes. En el acumulado de los primeros seis meses del año, la baja fue del 2,7% frente al mismo período de 2025.

La indumentaria, el calzado y la marroquinería concentraron en junio el 33,7% de las ventas de los centros comerciales, mientras que la ropa y los accesorios deportivos representaron otro 17%. Entre ambos rubros reunieron el 50,7% del total vendido.

Melisa asegura: "Nosotros vemos las ventas mucho más bajas que el año pasado. Los clientes están pendientes del precio y en búsqueda de descuentos con bancos y cuotas". Julieta coincide en la comparación interanual: "Hasta ahora no subieron las ventas. Salvo algún mes como diciembre o días festivos que se vende bien".

En Markova Outlet, Matilda ubica los días de mayor movimiento entre viernes y domingo: "Los clientes habituales saben que los viernes ingresa nueva mercadería y se acercan durante el fin de semana para buscar las novedades y los precios bajos".

Cómo cambió la forma de comprar con el crecimiento del ecommerce

Durante el primer semestre de 2026 se realizaron 181,5 millones de órdenes de compra online, un 21% más que en el mismo período de 2025, según el informe Mid Term de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). En esos seis meses se vendieron 248 millones de unidades, un 22% más en la comparación interanual.

Pablo Cartañá, fundador de AlClick, atravesó ese cambio desde una empresa que comenzó en 2012 con la venta mayorista de productos de tecnología. "Con el correr de los años, la venta online le fue ganando participación a la mayorista y minorista y terminó de consolidarse en nuestra empresa como principal negocio en la pandemia", asegura.

El crecimiento también aparece entre empresas que mantienen locales físicos. Entre las compañías con presencia física y digital relevadas por CACE, el ecommerce representó en promedio el 28% de las ventas durante el primer semestre de 2026, frente al 25% de 2025 y el 18% de 2024.

En AlClick, el crecimiento del canal digital llevó a sumar locales físicos. "Entendíamos que una porción importante de la gente, a pesar de acercarse a nosotros de forma digital, necesitaba ver y tocar algunos de los productos", explica Cartañá. Sin embargo, la experiencia cambió en los últimos años: "En estos últimos dos años los locales se fueron quedando sin gente, los gastos fueron aumentando exponencialmente y terminamos de cerrar el último hace unos meses", afirma.

La participación del ecommerce fue todavía mayor en indumentaria no deportiva, uno de los principales rubros de los centros comerciales: entre las empresas relevadas que venden tanto de manera presencial como digital, el canal online representó en promedio el 44% de las ventas, frente al 25% registrado en el primer semestre de 2025.

Ese avance también se refleja en la dinámica de los propios locales. En Rusty, Melisa cuenta: "Cada empleado tiene un código para derivar al cliente hacia la tienda web y, si la venta se concreta, se suma a nuestra comisión. Intentamos derivar a la gente a comprar por la web porque nos suma la comisión también".

Paula, de Adidas Outlet, asegura haber visto un fuerte avance de las operaciones por internet: "La compra digital es algo que empezó siendo muy poquito y subió un montón".

El crecimiento del canal online, sin embargo, convive con clientes que todavía prefieren acercarse al local antes de decidir una compra. En Markova, Matilda cuenta que quienes compran directamente por internet suelen ser clientas que conocen la marca desde hace años y ya saben qué talle utilizan. "La verdad que más que nada vienen a probarse", asegura sobre quienes se acercan al outlet.

Paula observa algo similar en Adidas: "A la gente le gusta probarse, ver cómo quedan los talles, más siendo ropa deportiva".