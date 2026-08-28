El Gobierno porteño modificó el esquema de reparación de las escuelas: ante daños intencionales, cada institución deberá definir cómo afrontar los arreglos

El Gobierno de Jorge Macri modificó el esquema para reparar daños intencionales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. La medida, implementada por el Ministerio de Educación porteño, forma parte del nuevo "Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos".

El nuevo esquema modifica el criterio que se aplicaba hasta ahora. El Ministerio afrontaba las reparaciones sin importar cuál hubiera sido el origen del deterioro.

Desde la entrada en vigencia del nuevo marco, cuando se determine que un daño fue provocado de manera intencional y no existe un riesgo inmediato para estudiantes o docentes, serán las autoridades de cada institución y la cooperadora las que deberán definir cómo resolverlo.

La resolución contempla distintas alternativas para recuperar los espacios afectados. Entre ellas figura la posibilidad de organizar jornadas de reparación en las que participen activamente los alumnos, como parte de las acciones destinadas a reforzar el cuidado de la escuela.

Jorge Macri toma una decisión sobre quién deberá reparar los daños en las escuelas

La responsabilidad no queda limitada a una cuestión económica. El marco elaborado por la cartera educativa también apunta a generar una mayor participación de la comunidad escolar en el mantenimiento de los establecimientos.

Para determinar cómo actuar frente a un deterioro intencional, el equipo de conducción y la cooperadora deberán diseñar una estrategia específica para cada caso. La intervención deberá contemplar las características del daño y las condiciones de la institución.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada.

El estudio que sirvió de base para la medida

El nuevo marco surgió a partir de un diagnóstico sobre las conductas vinculadas con el cuidado de la infraestructura escolar realizado por la Universidad de San Andrés junto con el Ministerio de Educación.

El relevamiento involucró a 3.000 estudiantes de 1° a 3° año de 42 escuelas secundarias, distribuidas entre las 15 comunas de la Ciudad.

Uno de los principales resultados fue la relación detectada entre el clima institucional y el estado de los espacios escolares. Según el estudio, cuando en una escuela prevalecen los vínculos basados en el respeto mutuo, tienden a registrarse menos daños.

La investigación también identificó un fenómeno de contagio social: la percepción de que otros estudiantes cuidan las instalaciones favorece que cada alumno adopte una conducta similar.

Las estrategias que propone Educación para cuidar los espacios

Además del mecanismo para responder ante daños intencionales, el documento incorpora iniciativas destinadas a fortalecer el sentido de pertenencia y la responsabilidad colectiva.

Entre las propuestas aparecen los "Embajadores del cuidado", mediante los cuales cada curso asume de forma rotativa la tarea de supervisar un sector determinado de la escuela.

También se plantea destinar los "Últimos minutos para el cuidado del espacio" antes de terminar cada clase, con el objetivo de incorporar el mantenimiento de los ambientes a la rutina escolar.

Otra alternativa son los murales estudiantiles para intervenir paredes que hayan sido vandalizadas. A esto se suman las huertas escolares y los jardines de polinizadores, pensados como herramientas para recuperar y poner en valor los espacios verdes de las instituciones.

De esta manera, el nuevo marco combina un cambio en el mecanismo de reparación frente a los daños intencionales con distintas iniciativas destinadas a involucrar a estudiantes, autoridades y cooperadoras en el cuidado cotidiano de las escuelas.