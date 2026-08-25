Los nuevos aranceles alcanzarán a casi 1,5 millones de alumnos y variarán según el nivel educativo y el porcentaje de subsidio estatal

Las familias que envían a sus hijos a colegios privados con aporte estatal tendrán nuevos valores de cuota desde septiembre, con diferencias según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, los topes autorizados tendrán una actualización de hasta 4,2%, mientras que en la provincia de Buenos Aires el incremento será del 2,5%.

El nuevo esquema comprende a casi 1,5 millones de alumnos: unos 1,2 millones concurren a establecimientos bonaerenses y algo más de 300.000, a instituciones porteñas.

La actualización apunta a acompañar los aumentos salariales definidos en las paritarias docentes de ambas jurisdicciones durante los últimos meses.

Cuánto podrán cobrar los colegios privados en CABA

En la Ciudad, los valores máximos varían de acuerdo con el nivel educativo y el porcentaje de aporte estatal que recibe cada institución.

Para las escuelas primarias de jornada simple que cuentan con un subsidio del 100%, el arancel podrá alcanzar los $44.300 mensuales. En aquellas que reciben un aporte estatal del 40%, el tope será de $224.300.

Para el nivel secundario, los valores autorizados desde septiembre estarán comprendidos entre $54.700 y $296.700. En las instituciones de enseñanza técnica, el rango será de $62.700 a $339.600.

La Ciudad cuenta con alrededor de 350 institutos de gestión privada que se encuentran bajo la supervisión del Ministerio de Educación porteño.

Qué valores tendrán las cuotas en Provincia

En territorio bonaerense, el aumento previsto para septiembre será del 2,5%. La actualización había sido establecida durante la última semana de julio por la Dirección General de Cultura y Educación para los colegios privados que reciben aporte estatal.

Los nuevos topes para establecimientos con un 40% de aporte serán los siguientes:

Jardines de infantes y primarias: entre $38.700 y $172.180.

entre $38.700 y $172.180. Secundarias: desde $41.900 hasta $223.900.

desde $41.900 hasta $223.900. Escuelas técnicas: entre $48.400 y $256.060.

El sistema alcanza a más de 4.500 escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires.

AIEPA destacó la actualización, pero advirtió por la situación de los colegios

La Asociación de Institutos Privados Argentina (AIEPA) confirmó los nuevos valores. Su secretario ejecutivo, Martín Zurita, sostuvo que el ajuste "resulta importante para acompañar los aumentos que se otorgaron en las respectivas paritarias docentes de las jurisdicciones. Valoramos la determinación de las autoridades que responden a los pedidos de AIEPA".

La organización agrupa a más de 5.000 institutos de enseñanza en todo el país. Si bien valoró la actualización de los aranceles, también señaló que numerosas instituciones atraviesan un escenario financiero complejo.

Entre los factores que afectan a los colegios, Zurita mencionó la menor inscripción de alumnos, vinculada con la caída de los índices de natalidad, y una morosidad promedio del 11% en el pago de las cuotas.

A esto se suma el retraso en la autorización de aumentos de aranceles en determinadas jurisdicciones, que, según explicó, generó un desfasaje financiero en varias instituciones.

El aumento de los costos también presiona a los colegios

Los establecimientos privados enfrentan además mayores gastos asociados al funcionamiento cotidiano de sus instalaciones.

Zurita señaló que "en los últimos meses se ha registrado un alto aumento en los costos de mantenimiento de los edificios y los servicios. Esto hace que las administraciones de los colegios tengan márgenes mínimos para mantener la calidad de los servicios de enseñanza que brindan".

De esta manera, las instituciones deben afrontar simultáneamente la evolución de los salarios docentes, los costos de mantenimiento y servicios, y las dificultades vinculadas con el cobro de las cuotas.

Qué colegios no tienen estos topes

Los valores anteriores no se aplican a todos los establecimientos de gestión privada. Existe un grupo de instituciones que funciona bajo el régimen de "arancel libre".

Estos colegios tienen la posibilidad de establecer sus propios valores y quedan fuera de los topes mencionados para los establecimientos que reciben aportes estatales.

Dentro de este segmento se encuentran instituciones bilingües y con servicios adicionales, donde las cuotas pueden alcanzar más de $1.500.000 por mes.