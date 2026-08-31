Messi se retira de la Selección y así reaccionó la prensa internacional al final de una era

El anuncio del capitán argentino recorrió medios de Europa, Estados Unidos y otros mercados, que destacaron el cierre de una era con la Albiceleste

La decisión de Lionel Messi de dejar la Selección argentina rápidamente trascendió el ámbito deportivo nacional. La noticia ocupó un lugar destacado en medios internacionales que siguieron el anuncio del capitán argentino y pusieron el foco en distintos aspectos de su despedida: desde la dimensión histórica de su carrera hasta el tono emocional del mensaje.

Messi comunicó su decisión este lunes a través de sus redes sociales, luego de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. A los 39 años, el futbolista cerró una etapa de más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

Los medios internacionales destacaron el mensaje de despedida de Messi

La agencia Reuters presentó la salida de Messi como el final de una era para la Selección argentina. Su cobertura destacó que el futbolista fue capitán del equipo que conquistó el Mundial de 2022 y que también llegó a la final de la Copa del Mundo de 2026.

La agencia internacional puso además el acento en el contenido del mensaje publicado por Messi, quien explicó que la decisión fue dolorosa pero que entendía que había llegado el momento de cerrar su ciclo con Argentina.

Los medios internacionales reflejaron el anuncio de Messi

En el Reino Unido, The Guardian también llevó el anuncio a su cobertura principal y destacó la dimensión de la trayectoria que termina: 207 partidos con Argentina, un Mundial y dos Copas América.

El diario británico señaló además que Messi había escrito su mensaje de despedida el 21 de julio, apenas dos días después de la final ante España, aunque decidió publicarlo posteriormente. También remarcó que el futbolista continuará jugando a nivel de clubes con Inter Miami.

En España, El País eligió para su título una de las frases más contundentes de la carta de Messi: "Duele en el alma, pero entiendo que es el momento".

El medio español destacó que el argentino considera que su ciclo llegó a su fin y que en su mensaje también hizo referencia a los futbolistas jóvenes que vienen detrás y que, según sus propias palabras, merecen tener su oportunidad.

Por su parte, AS tituló directamente "Messi deja Argentina" y puso el foco en el legado que deja el capitán después de más de 200 partidos con la Selección.

Los medios internacionales reflejaron el anuncio de Messi

El diario español recordó sus principales títulos con Argentina —el Mundial de 2022 y las dos Copas América— y destacó que Messi termina su recorrido internacional con 207 partidos y 125 goles.

La prensa española también recordó el momento de la decisión

Cadena SER destacó otro aspecto de la despedida: Messi había escrito el mensaje poco después de la final del Mundial 2026, pero decidió esperar antes de hacerlo público.

El medio español también puso en primer plano el cambio generacional mencionado por el propio futbolista y su agradecimiento por los 20 años que pasó con la Selección.

En Brasil, Folha de S.Paulo informó el retiro como el cierre de una trayectoria de 20 años con Argentina y destacó que Messi explicó que ya no tenía más para ofrecer dentro del campo con la Selección.

El diario brasileño también remarcó que el argentino agradeció a los hinchas y señaló a los jóvenes que deberán asumir el protagonismo de ahora en adelante.

Un punto en común en la repercusión internacional

Más allá de las diferencias entre las coberturas, los principales medios internacionales coincidieron en una idea: el retiro de Messi representa el cierre de una de las etapas más importantes de la historia reciente de la Selección argentina.

Los números ayudan a dimensionar la despedida. Messi deja el seleccionado después de 207 partidos y 125 goles, con un Mundial, dos Copas América y una nueva final mundialista disputada en 2026.

La noticia, además, tiene una particularidad: el anuncio llegó pocas semanas después de la final perdida ante España, pero el propio Messi reveló que la decisión había sido pensada desde entonces.

De esta manera, la repercusión internacional no se concentró únicamente en la decisión de abandonar la Selección. Los medios extranjeros también pusieron el foco en cómo Messi eligió despedirse, qué legado deja y qué lugar ocupará la nueva generación de futbolistas argentinos