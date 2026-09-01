Outlet de Puma liquida zapatillas desde $48.000 con hasta 70% de descuento en septiembre

Hay ofertas en H-Street OG, Mostro OG, Mostro Camo, Mostro Ecstasy y Palermo, con precios de $60.000 a $80.000 y rebajas de hasta 70%

El outlet de PUMA Argentina ofrece en septiembre oportunidades de compra y ahorro en zapatillas seleccionadas, con descuentos de hasta 70% y precios desde $48.000 en algunos modelos. Las promociones están disponibles en la tienda online oficial y dependen del stock y los talles disponibles.

Qué zapatillas Puma tienen hasta 70% de descuento

Entre las oportunidades relevadas en el outlet oficial aparecen varios modelos con rebajas de 50%, 60% y hasta 70%, tanto en zapatillas urbanas como en alternativas deportivas.

La mayor rebaja corresponde a las PUMA Mostro OG, que figuran con 70% de descuento: pasan de $159.999 a $48.000.

También hay otras alternativas con descuentos importantes:

PUMA H-Street OG: $60.000 — 60% .

$60.000 — . PUMA Mostro OG: $64.000 — 60% , en otra variante.

$64.000 — , en otra variante. PUMA Mostro Camo: $72.000 — 60% .

$72.000 — . PUMA Mostro Ecstasy: $76.000 — 60% .

$76.000 — . PUMA x Squid Game Palermo: $80.000 — 60% .

$80.000 — . PUMA Mostro OG Prime: $80.000 — 50% .

$80.000 — . PUMA Palermo Cherry Blossom: $70.000 — 50% .

$70.000 — . PUMA Suede XL Animal De Poder: $90.000 — 50%.

En la sección de running también aparecen descuentos relevantes. Por ejemplo, las Velocity NITRO 3 para mujer figuran a $70.000, con 60% de descuento, mientras que otras variantes del mismo modelo se ofrecen a $87.500 con una rebaja del 50%.

La oferta puede variar según el talle, el color y las unidades disponibles, por lo que conviene verificar el stock antes de completar la compra.

Qué tener en cuenta antes de comprar en el outlet Pum

Las promociones están concentradas en productos seleccionados, por lo que el porcentaje de descuento no se aplica a todos los modelos de PUMA. Además, una misma línea puede aparecer con diferentes precios y porcentajes según el color o la variante.

El stock es limitado y puede variar durante septiembre, especialmente en los modelos con mayores rebajas. Por eso, antes de comprar conviene verificar el talle, el precio final y las condiciones específicas de la promoción.

El outlet también informa un 20% de descuento adicional en el carrito para determinados artículos alcanzados por la promoción. Este beneficio no se aplica a todos los productos, por lo que hay que revisar las condiciones de cada oferta.

Cómo comprar las zapatillas Puma en oferta

Para acceder a las promociones online, hay que ingresar a la tienda oficial de PUMA Argentina y dirigirse a la sección Outlet o Sale. Allí se puede consultar el calzado disponible y utilizar los filtros para encontrar modelos según categoría y talle.

Una vez seleccionado el producto, hay que elegir el talle y agregarlo al carrito. Antes de finalizar la operación, conviene verificar el precio final y las condiciones particulares de la promoción.

La disponibilidad puede cambiar durante septiembre, especialmente en los modelos que tienen los descuentos más altos. Por eso, un producto que figure disponible al momento de consultar puede agotarse posteriormente. Además, PUMA informa que los envíos se realizan dentro del territorio nacional, con excepción de Tierra del Fuego.

Dónde encontrar las ofertas de Puma

Las promociones pueden consultarse en la tienda online oficial de PUMA Argentina, dentro de las secciones de Outlet y Sale. La oferta está sujeta a las unidades disponibles y puede modificarse durante septiembre.