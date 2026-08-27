Dónde es Circuito Outlets este finde con más de 80 locales ofreciendo rebajas de hasta el 70%
En el marco de la tercera edición de Buenos Aires Está de Moda, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta una nueva edición del Circuito Outlets, una jornada pensada para impulsar las compras, la gastronomía y las actividades al aire libre en uno de los polos comerciales a cielo abierto más importantes de la capital. El encuentro se llevará a cabo el sábado 29 de agosto, de 15 a 20 horas, en el barrio de Villa Crespo, concentrándose principalmente sobre el eje comercial de las calles Aguirre y Gurruchaga.
Durante la tarde, más de 80 comercios adheridos ofrecerán descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados de indumentaria, calzado, marroquinería y accesorios. Además de las rebajas, la propuesta incluirá una agenda de experiencias que contempla sesiones de DJ sets en vivo, talleres interactivos para diseñar y personalizar tote bags, y recorridos guiados por las tiendas junto a las creadoras de contenido Sereinne y Juli Borobio. Para completar la jornada, 12 locales gastronómicos del polo barrial ofrecerán menús promocionales exclusivos.
Los locales de compras adheridos al Circuito Outlets
A continuación, la lista completa de comercios de indumentaria, calzado, deportes, accesorios y hogar participantes, ordenada de manera alfabética:
- 3001deco
- 47 Street Villa Crespo
- Agustina Dominguez
- Airborn
- Anna Rossatti Outlet
- Anthology
- Antonelli
- Área Fútbol
- Arredo
- Ayres Outlet
- Azzaro Paris Outlet
- Básicos
- Belvedere
- Bilbao Backpack
- Borneo Eyewear
- Britches Palermo
- Brooksfield
- Bross
- Brow Shoes
- Cardón
- Civiless (Riffle Jeans y Saltan Pepa)
- Cocot & Dufour
- Complot
- Daniel Hechter
- Darlex
- Desiderata Gurruchaga
- DF Adventure
- Equus
- Esker Outdoor
- Estudio *5 Aguirre
- Fuark
- Grimoldi Outlet
- Grisino
- Honky Tonk Palermo Queens
- Juanita Jo Villa Crespo
- Julien
- Justa Osadía
- Kelme ~ DGT
- Key Biscayne Outlet
- Lady First
- Las Bohemias
- Las Marías Alta Costura
- Lázaro Cuero
- Le Coq Sportif - Converse
- Leonardo Marroquinería
- Levi's Outlet
- Limay
- Luxo Hangar
- Materia
- Mercat Villa Crespo
- Mimo & Co Outlet
- Moha
- Monoblock Villa Crespo
- Moto Escuela - Pura Sangre
- Narrow Outlet
- Nidito | Carter's Villa Crespo
- Oliva
- Ossira Outlet
- Pampero
- Peuque Jeans
- Portsaid Aguirre
- Prüne
- Puro Precios
- Ray-Ban Central Store
- Relativa
- Rimmel Palermo Queens (Outlet)
- Rochas Outlet
- Sweet
- Sweet Victorian
- Tucci
- VCP Gurruchaga (Outlet)
- Viamo Mega Outlet
- Wanama Kids Outlet
- Wellington Polo Club
- XL Extra Large
Circuito Outlet: las propuestas gastronómicas de Villa Crespo para acompañar las compras
Para acompañar la tarde de compras, los siguientes restaurantes, cafeterías y locales gastronómicos de la zona ofrecerán menús y beneficios especiales:
- 10 Recetas Japonesas
- Almíbar Pizza & Vermut
- Barí Keto
- Borra Caffè
- Chicken Corner (Mercat Villa Crespo)
- DOC Café
- El Born Pastisseria
- El Papi Talo
- Fraterno Café de Especialidad
- Lupo Concept Store
- Mazzo Coffee & Food
- Raíz - Café de Especialidad
- Stop & Coffee Café de Especialidad
- Vecindario - Café y Plantas