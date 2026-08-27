Dónde es Circuito Outlets este finde con más de 80 locales ofreciendo rebajas de hasta el 70%

Uno de los eventos más esperados para los amantes de las compras o quienes necesitan renovar el placard llega este fin de semana con grandes promociones

En el marco de la tercera edición de Buenos Aires Está de Moda, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta una nueva edición del Circuito Outlets, una jornada pensada para impulsar las compras, la gastronomía y las actividades al aire libre en uno de los polos comerciales a cielo abierto más importantes de la capital. El encuentro se llevará a cabo el sábado 29 de agosto, de 15 a 20 horas, en el barrio de Villa Crespo, concentrándose principalmente sobre el eje comercial de las calles Aguirre y Gurruchaga.

Durante la tarde, más de 80 comercios adheridos ofrecerán descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados de indumentaria, calzado, marroquinería y accesorios. Además de las rebajas, la propuesta incluirá una agenda de experiencias que contempla sesiones de DJ sets en vivo, talleres interactivos para diseñar y personalizar tote bags, y recorridos guiados por las tiendas junto a las creadoras de contenido Sereinne y Juli Borobio. Para completar la jornada, 12 locales gastronómicos del polo barrial ofrecerán menús promocionales exclusivos.

Este sábado 29 de agosto es Circuito Outlet en Villa Crespo, con más de 80 locales ofreciendo grandes descuentos

Los locales de compras adheridos al Circuito Outlets

A continuación, la lista completa de comercios de indumentaria, calzado, deportes, accesorios y hogar participantes, ordenada de manera alfabética:

3001deco

47 Street Villa Crespo

Agustina Dominguez

Airborn

Anna Rossatti Outlet

Anthology

Antonelli

Área Fútbol

Arredo

Ayres Outlet

Azzaro Paris Outlet

Básicos

Belvedere

Bilbao Backpack

Borneo Eyewear

Britches Palermo

Brooksfield

Bross

Brow Shoes

Cardón

Civiless (Riffle Jeans y Saltan Pepa)

Cocot & Dufour

Complot

Daniel Hechter

Darlex

Desiderata Gurruchaga

DF Adventure

Equus

Esker Outdoor

Estudio *5 Aguirre

Fuark

Grimoldi Outlet

Grisino

Honky Tonk Palermo Queens

Juanita Jo Villa Crespo

Julien

Justa Osadía

Kelme ~ DGT

Key Biscayne Outlet

Lady First

Las Bohemias

Las Marías Alta Costura

Lázaro Cuero

Le Coq Sportif - Converse

Leonardo Marroquinería

Levi's Outlet

Limay

Luxo Hangar

Materia

Mercat Villa Crespo

Mimo & Co Outlet

Moha

Monoblock Villa Crespo

Moto Escuela - Pura Sangre

Narrow Outlet

Nidito | Carter's Villa Crespo

Oliva

Ossira Outlet

Pampero

Peuque Jeans

Portsaid Aguirre

Prüne

Puro Precios

Ray-Ban Central Store

Relativa

Rimmel Palermo Queens (Outlet)

Rochas Outlet

Sweet

Sweet Victorian

Tucci

VCP Gurruchaga (Outlet)

Viamo Mega Outlet

Wanama Kids Outlet

Wellington Polo Club

XL Extra Large

Circuito Outlet: las propuestas gastronómicas de Villa Crespo para acompañar las compras

Para acompañar la tarde de compras, los siguientes restaurantes, cafeterías y locales gastronómicos de la zona ofrecerán menús y beneficios especiales: