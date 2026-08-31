El emotivo video que subió Messi tras anunciar su retiro de la Selección argentina

El crack rosarino publicó una carta en sus redes en la que anunció su despedida de la Selección. También subió un emotivo video

Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram. En un mensaje cargado de emoción, el capitán argentino contó que tomó la decisión el 21 de julio, después de la derrota ante España en la final, y aseguró que la muerte de su padre lo dejó "más convencido que antes" de dar por terminado su ciclo con la camiseta albiceleste.

Minutos después de publicar el comunicado, el rosarino compartió un segundo posteo con un video que repasa buena parte de su trayectoria en la Selección, desde sus primeros pasos hasta los títulos que consiguió durante los últimos años.

La producción audiovisual está acompañada por la canción "Brindis", interpretada por Soledad Pastorutti. La elección del tema no fue casual: la cantante había interpretado esa canción junto a Diego Armando Maradona años atrás. Messi, además, acompañó la publicación únicamente con una bandera argentina y un corazón.

El recorrido de Lionel Messi por la Selección Argentina

El video comienza con imágenes de un Messi niño y una frase que resume el sueño que lo acompañó desde sus primeros años: "¿Cuál es tu sueño? Jugar en la selección argentina".

A partir de allí, la filmación reconstruye distintos momentos de su carrera con la camiseta argentina, incluyendo algunas de sus jugadas más recordadas y partidos que marcaron su historia.

También aparecen los momentos más difíciles. El recorrido pasa por la Copa América 2011, disputada en Argentina, y llega hasta la segunda derrota consecutiva ante Chile en la final de la Copa América 2016, después de la cual Messi había anunciado su retiro de la Selección, aunque tiempo después decidió volver a vestir la camiseta albiceleste.

El video también incluye una charla mano a mano con Diego Armando Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y recuerda el memorable gol de Messi frente a Brasil en el amistoso que terminó 4-3 en Estados Unidos.

Después, la historia se concentra en el momento que marcó un antes y un después: su primer título con la Selección Mayor, conseguido en la Copa América 2021 ante Brasil en el estadio Maracaná.

Desde allí aparecen las celebraciones de los títulos posteriores, entre ellos la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Copa América 2024 y la Finalissima, además de imágenes correspondientes al Mundial 2026.

Las finales perdidas y el sueño cumplido

Más adelante, el video recupera algunas de las escenas más dolorosas de la carrera de Messi con la Selección. Se muestran imágenes posteriores a las derrotas en las finales del Mundial 2014 y 2026 y de las Copas América 2015 y 2016.

La producción también vuelve sobre sus comienzos: las medallas olímpicas, su expulsión en el debut con la Selección y su estreno en una Copa del Mundo, en Alemania 2006.

"Quiero terminar mi carrera y quiero haber ganado algo con la selección argentina y, si no haberlo intentado todas las veces posibles. Tropezar, volver a levantarse y a intentar otra vez. Luchar por mi sueño. Eso es la vida", expresa Messi en una de las pocas declaraciones que aparecen durante el video.

Sus palabras se mezclan con imágenes de los títulos del Mundial 2022 en Qatar, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima.

Para el cierre, Messi eligió una imagen particularmente significativa: aparece de pie frente a los hinchas argentinos que alentaban a la Selección después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Luego se suceden distintas postales del futbolista celebrando junto a los aficionados argentinos. La última imagen es la del Obelisco repleto de gente durante los festejos por la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, el video construye un recorrido que va desde aquel niño que soñaba con jugar para Argentina hasta el futbolista que consiguió los principales títulos con la Selección y que ahora decidió ponerle punto final a su historia con la camiseta albiceleste.