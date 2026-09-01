Inauguraron el renovado aeropuerto en uno de los destinos turísticos de la Argentina

Quedó finalizada la primera etapa de la nueva Terminal del Aeropuerto de San Rafael, una obra clave para acompañar el crecimiento de la conectividad aérea

Mendoza dio un paso clave en el fortalecimiento de su infraestructura turística y de transporte con la inauguración de la primera etapa de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto de San Rafael "Santiago Germanó". La ceremonia fue encabezada por el gobernador provincial, Alfredo Cornejo, y el director ejecutivo de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, quienes destacaron que la modernización del edificio permitirá acompañar el aumento del tráfico aéreo y potenciar el desarrollo económico de todo el sur mendocino.

La obra integra un máster plan impulsado por la empresa concesionaria con una inversión total de u$s20 millones, de los cuales ya se ejecutaron 15 millones para esta fase inicial. El proyecto completo estará culminado en 2027 y se suma a la renovación integral de la pista y plataforma estrenada en 2023. Un aspecto operativo central fue que los trabajos se realizaron sin suspender la actividad aerocomercial un solo día, permitiendo que Aerolíneas Argentinas mantenga su operación diaria hacia el Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque en Buenos Aires.

El Aeropuerto de San Rafael, en Mendoza, inauguró la primera etapa de la nueva terminal

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La remodelación de esta primera etapa sumó más de 1.790 metros cuadrados de nueva infraestructura, diseñados estratégicamente para ampliar la capacidad operativa de la terminal y permitir el procesamiento simultáneo de dos aeronaves de gran porte (tipo Boeing 737):

Servicios e infraestructura habilitada: Un nuevo hall público para arribos y partidas, sector gastronómico, baterías de sanitarios, sala de preembarque renovada, oficina operativa de 112 m² y una sala de retiro de equipajes equipada con carrusel de entrega y tecnología contra incendios de última generación.

Módulo provisorio de check-in: Se habilitó un edificio temporal de 120 m² con cuatro posiciones de atención que garantizará el normal flujo de pasajeros mientras comienza la segunda etapa de obras sobre la terminal histórica.

Estadísticas en alza: El aeropuerto registró 51.111 pasajeros en 2025 y acumuló 22.561 usuarios durante el primer semestre de 2026, representando un crecimiento del 3% respecto al año anterior.

Licitación para la obra del Aeropuerto de Mendoza El Plumerillo

Durante el acto, el gobernador Cornejo anunció que el próximo 15 de septiembre se lanzará la licitación para ampliar el Aeropuerto Internacional El Plumerillo en el Gran Mendoza, buscando aprovechar el contexto nacional de Cielos Abiertos y el crecimiento proyectado con más de 18 emprendimientos hoteleros en desarrollo.

El proyecto contempla una refuncionalización integral de la terminal por parte de Aeropuertos Argentina 2000, con el objetivo de adecuarla a las nuevas necesidades operativas y mejorar las condiciones de confort para los pasajeros.

La intervención contempla una superficie existente de 13.000 m², con 2.500 m² de remodelación y 1.400 m² de obra nueva, lo que llevará la superficie total a 14.400 m² y una inversión de u$s26 millones.

Entre las principales obras previstas se encuentra la ampliación de la sala de embarque de cabotaje, que permitirá incrementar su capacidad 30 %, además de la incorporación de nuevos espacios comerciales y gastronómicos. También se proyecta una nueva sala VIP nacional, moderna y espaciosa, con mejores visuales hacia el paisaje montañoso, junto con una nueva sala VIP Internacional.