Mientras crecen los rumores sobre un posible arribo de Messi a Rosario, Pullaro detalló encuentros con la familia y expectativas de la ciudad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que existe una posibilidad de que Lionel Messi vuelva a jugar en un club de Rosario y reconoció que percibió "entusiasmo" en el entorno del futbolista ante un eventual regreso al fútbol argentino.

De todos modos, el mandatario provincial aclaró que no se trata de una información concreta ni dio precisiones sobre cuándo podría producirse ese eventual regreso.

"Hay una posibilidad de que el mejor jugador del mundo venga a jugar aquí un tiempo a la ciudad de Rosario. Es público que estuve en algunas ocasiones hablando con él y, más allá de que a mí no tiene que decirme nada, vi un poquito de entusiasmo en el entorno. Ojalá, ojalá", sostuvo Pullaro en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

Qué dijo Pullaro sobre un posible regreso de Messi a Rosario

El gobernador señaló que está interesado en que Messi pueda volver a jugar durante un período en Rosario y vinculó esa posibilidad con la relación que el futbolista mantiene con su ciudad de origen.

"Estoy muy entusiasmado con eso, como cuando podía volver Ángel Di María, con que pueda venir Messi a jugar al menos un tiempo a la ciudad. Eso sería importante para Rosario", explicó.

Pullaro remarcó además que, en caso de concretarse, su intención sería colaborar con el regreso del futbolista por su impacto para la ciudad y no para favorecer específicamente a un club.

"Todo lo que pueda hacer, no por un club en particular, sino porque a la ciudad de Rosario le vaya bien y vuelva a ser la ciudad que fue o que está volviendo a ser, lo voy a hacer", afirmó.

Sin embargo, volvió a aclarar que no quería adelantar una información que todavía no está confirmada. "No quiero decir algo que pueda ser noticia después, pero vi algo de ganas, depende de ellos", agregó.

Messi y su vínculo con Rosario

Messi nació en Rosario y comenzó su formación futbolística en el club barrial Abanderado Grandoli, donde fue dirigido por su padre. A los siete años ingresó a las divisiones infantiles de Newell's Old Boys y continuó allí su formación hasta los 13 años.

En 2000 viajó a España para realizar una prueba en Barcelona y, meses después, comenzó su etapa en las divisiones juveniles del club catalán. Desde entonces desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en el fútbol europeo, con excepción de su actual etapa en Inter Miami.

El futbolista mantuvo a lo largo de los años su vínculo con Rosario y en distintas oportunidades expresó su deseo de vestir algún día la camiseta de Newell's, aunque nunca confirmó que ese regreso fuera a producirse.

La posibilidad mencionada ahora por Pullaro vuelve a poner en escena ese eventual regreso al fútbol argentino, aunque por el momento no existe una confirmación del jugador ni de Newell's sobre una incorporación.

Cuándo podría volver Messi al fútbol argentino

Messi actualmente continúa su carrera en Inter Miami y tiene contrato vigente con el club estadounidense. Durante la temporada 2026 afronta la parte final del calendario de la MLS y distintas competencias internacionales.

Luego de su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026, el futbolista anunció el 31 de agosto su decisión de retirarse del seleccionado nacional. En una carta publicada en sus redes sociales explicó que considera que llegó el momento de cerrar esa etapa de su carrera.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento", expresó Messi, quien también señaló que siempre dejó todo por la camiseta argentina.

El rosarino ganó con la Selección los siguientes títulos:

Mundial Sub 20

Juegos Olímpicos de Beijing 2008

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial de Qatar 2022

Copa América 2024

Su retiro de la Selección, sin embargo, no implica el final inmediato de su carrera profesional a nivel clubes. Messi continúa vinculado a Inter Miami y todavía debe completar el calendario correspondiente a la temporada 2026.

La posibilidad de Messi en Newell's

Aunque Pullaro habló de un eventual regreso a Rosario y evitó mencionar a un club específico, la principal referencia es Newell's Old Boys, institución en la que Messi se formó durante su infancia.

El club rosarino atraviesa actualmente una etapa de reorganización deportiva e institucional. En ese contexto, cualquier eventual negociación con el futbolista dependería de múltiples factores, entre ellos la decisión de Messi, su vínculo contractual con Inter Miami y las condiciones que pudieran establecerse para una eventual llegada al fútbol argentino.

Por ahora, las declaraciones de Pullaro constituyen una referencia sobre conversaciones y señales que, según el gobernador, observó en el entorno del futbolista, pero no representan una confirmación de que Messi vaya a jugar próximamente en Newell's ni en otro club de Rosario.

Pullaro vinculó el eventual regreso con el desarrollo de Rosario

El gobernador también relacionó la posibilidad de que Messi vuelva a jugar en Rosario con el proceso de crecimiento y promoción que busca impulsar para la ciudad.

En ese sentido, mencionó acontecimientos como el Santa Fe Business Forum y los Juegos Suramericanos como parte de una agenda destinada a posicionar a Rosario.

Para Pullaro, la presencia del futbolista en la ciudad tendría relevancia más allá de la institución en la que eventualmente pudiera jugar. "Messi es un sentimiento y representa valores", sostuvo el mandatario al referirse al vínculo del jugador con Rosario.

Por el momento, Messi continuará su actividad profesional en Estados Unidos, mientras que la posibilidad de un regreso temporal al fútbol argentino permanece abierta, sin fecha ni acuerdo confirmado.