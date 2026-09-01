La medida será el 3 y 4 de septiembre, con interrupciones en dos franjas horarias. Incumplimientos salariales y más financiamiento, entre los reclamos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una jornada nacional de lucha de 48 horas que afectará a más de 27 aeropuertos de todo el país y podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos.

La medida de fuerza involucra a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y se llevará a cabo los próximos jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

Según informó el gremio, durante ambas jornadas habrá paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, únicamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y los vuelos oficiales.

El alcance de la protesta incluye a más de 27 aeropuertos y tendrá carácter federal. Entre las principales terminales alcanzadas se encuentran el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Fuera de los horarios establecidos para las medidas de fuerza, las operaciones deberían continuar con normalidad. Sin embargo, los pasajeros que tengan vuelos programados dentro de esas franjas podrían sufrir modificaciones en sus itinerarios, dependiendo de las decisiones que adopten las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias.

El gremio de ATE lanza paro en aeropuertos: qué reclaman los trabajadores

El conflicto tiene como trasfondo una serie de reclamos laborales y salariales que ATE atribuye al Gobierno nacional.

Según el sindicato, desde enero no se habrían abonado adicionales salariales acordados en las negociaciones paritarias y tampoco se habría reabierto la negociación sectorial.

A esto se suma, de acuerdo con el planteo gremial, un deterioro de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de distintas áreas operativas y de fiscalización que funcionan en los aeropuertos del país.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó la situación salarial de los trabajadores del sector y aseguró: "Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran".

El dirigente también responsabilizó a las autoridades nacionales por las eventuales consecuencias que pueda generar la medida de fuerza sobre el tráfico aéreo.

"Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió", afirmó Aguiar.

En la misma línea, sostuvo que "desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos".

La advertencia de ATE al Gobierno por el conflicto en los aeropuertos

Desde el gremio también advirtieron que la medida prevista para esta semana podría no ser el final del conflicto si no se produce una respuesta oficial a los reclamos planteados.

"Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar", advirtió Aguiar.

El sindicato sostiene que el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública nacional acumula una pérdida superior al 40% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En ese contexto, ATE considera especialmente crítica la situación de los empleados de la ANAC, debido a las responsabilidades y tareas que desempeñan en un área estratégica para el funcionamiento del sistema aéreo.

Además, el gremio puso el foco en las obras de refacción y ampliación que se encuentran en marcha en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según ATE, mientras avanza ese proyecto, no se habrían actualizado las partidas presupuestarias destinadas al área, una situación que, según el sindicato, podría afectar la disponibilidad de herramientas y recursos para los trabajadores.

Las tres demandas de ATE antes del paro de 48 horas

Ante la falta de respuesta oficial, ATE formalizó tres reclamos principales para intentar destrabar el conflicto:

El primero es el pago de los salarios con los incrementos correspondientes a los ítems extra paritarios que, según el sindicato, ya habían sido acordados.

a los ítems extra paritarios que, según el sindicato, ya habían sido acordados. En segundo lugar, reclama la apertura de la paritaria sectorial para discutir las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de la ANAC.

sectorial para discutir las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de la ANAC. Finalmente, exige financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y para las áreas de fiscalización que funcionan en los aeropuertos.

Desde ATE anticiparon que, si el Gobierno no brinda una respuesta antes del inicio de la protesta del 3 de septiembre, el conflicto podría extenderse más allá de las 48 horas previstas inicialmente.

Por ese motivo, los pasajeros que tengan vuelos programados durante el jueves y viernes deberán estar atentos a las comunicaciones de sus respectivas aerolíneas, ante la posibilidad de cambios en los horarios, reprogramaciones o cancelaciones durante las franjas en las que se desarrollará la medida de fuerza.