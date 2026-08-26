ATE anunció un paro nacional en las Fuerzas Armadas con marcha al ministerio de Defensa

El sindicato activo una jornada de protesta para este jueves. Reclamó la reapertura de la paritaria y rechazó el cierre de la Base Naval Punta Indio.

El consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una jornada nacional de protestas en las Fuerzas Armadas, tanto por la situación salarial del sector como en rechazo al cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, anunciado por el gobierno. El sindicato anunció un cese de actividades para este jueves, con una movilización al Ministerio de Defensa (Plaza de Armas, Azopardo 250, CABA).

El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que "el 99 por ciento de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más" y remarcó que "por eso, tomamos esta medida extrema". La medida de fuerza alcanza al personal civil de la actividad, pero no se descarta que sea acatada por efectivos de las tres fuerzas, descontentos no sólo por los bajos ingresos y el consecuente endeudamiento, sino por la crisis que atraviesa su obra social.

Rechazan el cierre de la Base Aeronaval Punta Indio

El dirigente también advirtió sobre la decisión del Ejecutivo de cerrar la Base Aeronaval Punta Indio, que "pone en riesgo la continuidad laboral de más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares, y amenaza con destruir el entramado económico y social de Punta Indio y Verónica, repercutiendo en la vida de más de 14.000 personas de la zona".

Aseguró que "no vamos a permitir el cierre y traslado de la Base Aeronaval de Punta Indio, ya que esto no solo implicaría una afectación para los trabajadores y sus familias, sino que arrasaría con el entramado económico y social de la propia Punta Indio y Verónica" y alertó: "Haría desaparecer directamente al pueblo".

Subrayó que "las familias de quienes trabajan en las fuerzas entraron todas en crisis. Sus ingresos mensuales son insuficientes para cubrir los gastos de alimentos, alquileres, servicios y además cancelar otros compromisos" y declaró que el presidente Javier Milei "tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional".

Reclaman la reapertura de las paritarias y denuncian crisis en la obra social

Aguiar reclamó la "inmediata" reapertura de las paritarias "para discutir salarios, para atacar la precarización extrema y además el vaciamiento y el deterioro prestacional de la obra social", en referencia a la ex IOSFA, actualmente OSFA. Al respecto, ATE denunció que el desfinanciamiento de IOSFA/OSFA "repercute sobre las prestaciones de trabajadores civiles, personal militar y sus familias, en un contexto donde se reclama una investigación sobre la deuda denunciada, que supera los $223.000 millones".

La organización gremial detalló que los trabajadores del sector "atraviesan un fuerte deterioro salarial, con sueldos por debajo de las líneas de pobreza e indigencia y sin reconocimiento acorde a la antigüedad, capacitación y responsabilidad de cada empleado".

Informó que "el salario del personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que incluye a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de OSFA, se determina por nivel y grado de antigüedad, en base a una Unidad Retributiva actualizada por paritaria (Decreto N° 2539/15), con básicos que en julio de 2026 oscilan en los $402.396 según categoría.

Frente a esta realidad económica, se desprende que "esta pérdida sostenida del poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, lo que impacta directamente en la salud mental del sector: se registra un aumento sostenido de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento". A esto se suma "la pérdida de profesionales en los hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde las vacantes no logran cubrirse por falta de salarios competitivos, afectando la atención sanitaria y la formación en las instituciones", concluyó.