Cuánto gana un gendarme tras el aumento en septiembre

El Gobierno estableció subas escalonadas hasta diciembre, que van del 20 al 35% según las distintas categorías de los efectivos

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una actualización en la liquidación de haberes mediante la normativa 844/2026. La medida oficial impacta en los ingresos del personal desplegado en tareas operativas, articulando modificaciones directas en el haber de bolsillo y en diversos adicionales asociados a funciones específicas en el territorio nacional.

La disposición gubernamental alcanza a más de 3500 efectivos de la fuerza y representa una mejora que ronda entre el 20% y el 30% en los haberes netos, logrando picos de hasta un 35% en los escalafones de menor rango. Asimismo, se resolvió extender el alcance del beneficio denominado D.E.O., un adicional orientado a reforzar los ingresos del personal abocado a procedimientos de control en fronteras y zonas consideradas críticas.

Montos autorizados por categoría para la liquidación del noveno mes

La escala oficial determina los valores de cobro asignados para las distintas jerarquías de oficiales a partir del período corriente:

Comandante General: $3.316.491,15

Comandante Mayor: $3.019.150,57

Comandante Principal: $2.710.373,82

Comandante: $2.230.054,39

Segundo Comandante: $1.829.788,21

Primer Alférez: $1.543.883,83

Alférez: $1.371.488,08

Subalférez: $1.246.807,35

En lo respectivo a la nómina de suboficiales y personal de tropa, la grilla salarial fija los siguientes importes:

Suboficial Mayor: $1.929.322,88

Suboficial Principal: $1.745.993,65

Sargento Ayudante: $1.587.266,97

Sargento Primero: $1.442.969,93

Sargento: $1.311.790,86

Cabo Primero: $1.192.537,17

Cabo: $1.084.124,63

Gendarme : $985.567,87

Gendarme II: $895.970,77

Evolución de las escalas y montos fijados hasta fin de año

El cronograma administrativo contempla reajustes continuos durante el último trimestre del ejercicio fiscal. Para el mes subsiguiente, el haber de un Comandante General se elevará a $3.376.187,99, en tanto que la categoría base de Gendarme II pasará a percibir $912.098,25. En el tramo de noviembre, los importes para los extremos del escalafón se situarán en $3.430.207,00 y $926.691,82 respectivamente.

Hacia el cierre del año, las planillas definitivas del último mes marcarán un techo de $3.481.660,10 para la cúpula de la fuerza y un haber de $1.034.651,44 para la jerarquía de Gendarme. Con este esquema de adecuación progresiva, la totalidad de los escalafones superará la barrera del millón de pesos mensuales, con la única excepción del peldaño inicial de la tropa que finalizará la etapa en $940.592,20.