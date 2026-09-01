Uno por uno, los gremios que cobrarán aumento de sueldo en septiembre 2026

La mayoría de los gremios negociaron aumentos salariales paritarios hasta diciembre de este año, a la espera de una nueva baja de la inflación

Los nuevos acuerdos incluyen sumas fijas y plazos hasta 2026/2027, aunque las alzas son menores a la inflación mensual actual.

Varios gremios acordaron aumentos salariales para septiembre, reflejando una tendencia a acuerdos de paritarias de más largo plazo en Argentina.

Duante agosto, los gremios comenzaron a animarse a negociar a mayor largo plazo, una práctica que se había perdido en los últimos años en las paritarias argentinas. La mayoría fijó mecanismos para aumentos salariales hasta diciembre de 2026. Fue el caso de los textiles, de los empleados de maestranza, los de seguridad privada, y de los estatales de UPCN, entre otros.

Un caso incluso a plazo mayor es el acuerdo de los trabajadores químicos, que ataron sus incrementos salariales y de sumas fijas "solidarias" a la evolución de la inflación" hasta abril de 2027. También la UOM negoció un alza superior al 23% pero válida hasta principios del año próximo.

Los acuerdos para empleados de comercio también son válidos hasta mediados de 2027 porque recién entonces se terminarán de sumar a los básicos las sumas no remunerativas que los trabajadores cobran desde el año pasado, pero el acuerdo salarial fue trimestral y habrá revisión entre septiembre y octubre del corriente.

Sin embargo, vale la pena mencionar que en la mayoría de los casos, estos acuerdos plantean alzas menores al 2% mensual, cuando en julio nada más la inflación oficial superó ese incremento intermensual. Por lo tanto, las paritarias de largo plazo se estiman en función de expectativas inflacionarias a la baja para lo que queda del año.

En ese marco, los siguientes son los que consiguieron actualizaciones que impactarán en los salarios de agosto, que se pagan este mes.

Estatales

La Administración Pública Nacional llegó a un nuevo acuerdo paritario, aceptado por UPCN y rechazada por ATE. El cronograma de incrementos salariales será en total de 6,8% distribuidos de la siguiente manera:

1,9% de aumento en septiembre

1,8% de aumento en octubre

1,6% de aumento en noviembre

1,5% de aumento en diciembre

Adicionalmente, en diciembre se realizará el pago de una asignación fija por única vez establecida en $80.000.

A la vez, el Ministerio de Seguridad y el de Defensa incrementó los básicos y los distintos suplementos que cobran las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad. El incremento se dará en cuatro pagos entre septiembre y diciembre 2026 inclusive.

Por su parte, los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires nucleados en UPCNBA, y los empleados judiciales de la jurisdicción, también aceptaron la propuesta que hizo el gobernador Axel Kicillof. De la misma resta abonar un incremento salarial del 2% en agosto sobre los sueldos de junio 2026. A la vez, los auxiliares del área de Educación en la Provincia recibirán un 4% en agosto.

Empleados de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribió una nueva paritaria con las cámaras del sector, tal como informó en un comunicado, con un incremento salarial del 5,7% sobre las escalas de junio para el CCT N° 130/75. De este acuerdo permanece vigente:

1,9% a partir del mes de agosto de 2026

1,9% a partir del mes de septiembre de 2026.

Los firmantes de la paritaria también acordaron prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $ 120.000 vigente para su incorporación a las escalas básicas convencionales con la siguiente fórmula:

$20.000 con los básicos del mes de diciembre de 2026,

$20.000 con los básicos del mes de enero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de febrero de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de marzo de 2027,

$20.000 con los básicos del mes de abril de 2027

$20.000 con los básicos del mes de mayo de 2027.

Y se pactó el otorgamiento de una asignación extraordinaria y por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, por $50.000. Resta abonar un 50% de ella en agosto junto con los haberes. Las cámaras del sector y FAECyS volverán a reunirse en octubre del corriente.

En agosto, FAECyS hizo un acuerdo similar para los empleados de contact centers (CCT) 781/20. Se trata de un alza del 5,7% sobre los sueldos de junio, liquidada en tres tramos iguales del 1,9% mensual para julio, agosto y septiembre. También se brindará una asignación no remunerativa y no acumulativa de $50.000, a abonar en dos cuotas de $25.000 junto con los haberes de julio y agosto. Y las anteriores sumas no remunerativas comenzarán a incorporarse a los básicos en 6 cuotas mensuales de 20.000 pesos cada una desde diciembre próximo hasta mayo 2027.

Asimismo, FAECYS acordó un incremento del 5,7% en tres tramos, una suma no remunerativa de $50.000 y la incorporación gradual de $120.000 al básico para los trabajadores de la rama cerealera.

Por otra parte, para los viajantes de Comercio (CCT 308/75) se estableció meses atrás una garantía mensual mínima que se incrementará a $895.974,36 desde el 1 de agosto. Asimismo, se acordó incrementar la Suma Fija Remunerativa (bono) a $88.790,24 para agosto. Y también se incrementó la suma que se otorga en concepto de viáticos para cada uno de esos meses.

Empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (UNTCP) acordó aumentos de los salarios mínimos:

Agosto: 1,9%

Septiembre: 1,8%

Octubre: 1,7%

Noviembre: 1,6%

Diciembre: 1,6%

En agosto se agrega una suma no remunerativa por única vez, de acuerdo a las horas trabajadas:

- Más de 16 horas semanales: 20.000 pesos

- Entre 12 y 16 horas semanales: 11.500 pesos

- Menos de 12 horas semanales: 8.000 pesos

Y de septiembre a noviembre estas cifras se incorporan al sueldo

Construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, informó que firmó un nuevo acuerdo con las patronales de la Construcción para actualizar la escala de remuneraciones de los trabajadores bajo los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10. El acuerdo establece que, a partir del 1° de junio de 2026 y durante el tramo del período paritario en curso, cada empleador deberá aportar mensualmente a UOCRA una contribución equivalente al 2% por empleado. El monto se utilizará con fines sociales, culturales y previsionales.

Los capactaces nucleados en la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) ya habían logrado una mejora salarial del 6,1% a pagar en tres tramos acumulativos de los cuales queda una suba del 1,9% en agosto sobre los salarios de julio, más la absorción de la suma no remunerativa de julio.

Transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) negoció para los trabajadores del transporte público urbano y suburbano de corta y media distancia el sueldo de los choferes de colectivo del AMBA en septiembre de 2026. El convenio fija para el personal de conducción un salario básico de $1.676.990,06 a partir del 1° de agosto y $1.707.175,88 desde el 1° de septiembre. Los incrementos se aplicarán de manera proporcional al resto de las categorías laborales.

Además, las partes acordaron el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 para los choferes, que también será proporcional para las restantes categorías y al tiempo efectivamente trabajado. Contempla asimismo una actualización de los viáticos o reintegro de gastos por cada jornada efectivamente trabajada. Los valores serán de $21.000 desde agosto y $22.000 a partir de septiembre.

Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios firmó a fines de junio una actualización de su última paritaria, que le agrega una suma no remunerativa de 30.000 pesos a los sueldos que cobran este mes los nucleados en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 40/89.

En el último acuerdo el gremio que lidera Hugo Moyano consiguió un 10,1% de aumento salarial para el período marzo-agosto 2026. Del mismo, queda pendiente una suba del 1,5% en agosto.

Aceiteros

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo alcanzaron un acuerdo con las cámaras patronales del sector que llevará el sueldo básico de la actividad por encima de los 2,7 millones de pesos. El esquema de aumentos pactado con los representantes de CIARA, CIAVEC y CARBIO se aplicará de forma escalonada sobre la categoría inicial.

Alimentación

La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cerró una actualización salarial del 4% para los trabajadores de la rama avícola (CCT 782/20) para el bimestre julio/agosto. Habrá una recomposición a mes vencido del 2,2% por los sueldos de junio que se abonaron en julio. El restante 1,8% remuerativo se aplica en agosto, de forma acumulativa a los valores alcanzados en julio.

Gastronómicos

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) negoció para los encuadrados en el CCT389/04 nuevas escalas salariales junto con una suma extra no remunerativa para los meses entre julio y septiembre, que arranca en 68.000 pesos.

Siderúrgicos

Tal como informó en un comunicado, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a un acuerdo con la la Cámara Argentina del Acero para incrementar 12% los sueldos de los trabajadores siderúrgicos, de la Rama 21, tras casi dos años de discusiones.

El esquema será el siguiente:

6% de aumento no remunerativo en válido para agosto, septiembre y octubre 2026

6% de incremento no remunerativo y no acumulativo válido en noviembre y diciembre 2026

Para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas, el acuerdo establece además un bono extraordinario de 1.600.000 pesos. En tanto que para los contratistas, el plus será de 1.280.000 pesos.

Metalúrgicos

La UOM también cerró un acuerdo para la rama metalúrgica, que contempla un 23,5% de incremento entre agosto del corriente y marzo de 2027.

Se aplicará mediante una combinación de porcentajes y sumas no remunerativas, que serán incorporadas a los salarios básicos recién en abril de 2027. El acuerdo contempla el pago de una suma no remunerativa en concepto de retroactividad correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de este año.

Metalmecánicos

La Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina, ASIMRA, firmó una nueva paritaria con escalas de salarios básicos aplicable a las ramas de la actividad metalúrgica de los CCT 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95, 252/95, 253/95, 266/95 y 275/75. Asimismo, se agrega una gratificación extraordinaria no remunerativa que se brindará desde agosto hasta abril de 2027, que es cuando termina el actual ciclo paritario.

Mecánicos

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) cerró un acuerdo para la rama de talleres de reparación y afines (CCT 27/88) para el trimestre julio-septiembre 2026.

El alza se pagará en función de asignaciones no remunerativas con impacto en los adicionales y horas extra, generando una nueva escala salarial a partir del 1 de julio, con un salario de base mínimo en torno a 1,1 millones de pesos por mes. Las sumas -que en el caso de los mensualizados van de 72.161 a 107.246 pesos por mes, de acuerdo a la categoría- se integrarán al básico en octubre del corriente.

Por otra parte, para la rama de concesionarias (CCT 499/23) se negoció una nueva escala salarial que estará vigente para los meses de julio, agosto y septiembre 2026.

Peones rurales

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) llegó a un nuevo acuerdo para incrementar el salario de los peones rurales de la siguiente manera en los próximos meses:

Agosto 2026 $1.183.074,33

Septiembre 2026 $1.216.369,67

Octubre 2026 $1.248.297,96

Farmacéuticos

La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) negoció con las principales compañías del sector una nueva escala salarial para el CCT 659/13. Los básicos estableciendos son de $1.403.185,39 de mínima para los escalafones más bajos.

Por otra parte, meses atrás el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) había acordado nuevos básics para directores técnicos del sector. Con subas entre julio y septiembre, pasarán de cobrar $3.915.000 a $4.065.000, más adicionales que representan un 30% extra.

Químicos

La Federación de Sindicatos Químicos y Petroquímicos de la República Argentina (FESTIQyPRA) ató los futuros aumentos salariales del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 564/09 a la evolución de la inflación oficial hasta abril 2027.

Recibirán en los haberes de agosto un aumento trimestral, que incoprora la suba de la inflación acumulada entre abril y julio 2026. Luego, por diciembre cobrarán con una nueva suba que contemple el IPC acumulado entre agosto y noviembre del corriente. Finalmente, en los haberes de abril 2027 se reflejará la inflación acumulada entre diciembre 2026 y marzo próximo.

Los aumentos aplican sobre los salarios básicos, adicionales por convenio, la suma fija solidaria de $628.001 como base, y demás conceptos.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordó para el CCT 42/89, correspondiente a laboratorios farmacéuticos, especialidades medicinales y productos veterinarios, nuevas escalas salariales a partir de agosto. Además de bono vacacional no remunerativo por $336.438,37, suma por comedor en los establecimientos donde éste no exista ($14.916), lo mismo que por la sala maternal ($472.223,79), asignación por el Día de la Sanidad ($101.560), entre otros plus.

Previamente, en julio, logró cerrar una paritaria difícil para varias de sus principales ramas: CCT 122/75 (clínicas, sanatorios, geriátricos y neuropsiquiátricos), el CCT 108/75 (centros de diagnóstico y establecimientos sin internación) y el CCT 103/75 (hospitales de comunidad). El acuerdo contempla un aumento del 1,6% en agosto más bono mensual complementario de $80.000.

Además, se inyectarán $12.000 de forma directa al salario básico de la categoría más baja del convenio, aplicándose de manera proporcional al resto del escalafón técnico y administrativo.

Encargados de edificios

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las entidades que representan a los propietarios de unidades funcionales en edificios, cerraron un acuerdo trimestral para el personal comprendido en el CCT 589/10. El mismo implica:

agosto: incremento del 1,9% sobre el salario básico de julio, manteniendo el mismo criterio de aplicación para todas las categorías y adicionales convencionales, más nueva suba de $25.000 sobre la suma fija remuneratoria mensual.

incremento del 1,9% sobre el salario básico de julio, manteniendo el mismo criterio de aplicación para todas las categorías y adicionales convencionales, más nueva suba de $25.000 sobre la suma fija remuneratoria mensual. septiembre: otro incremento de $25.000 en la suma fija remuneratoria mensual.

Las partes se comprometieron a volver a reunirse durante septiembre de 2026 para analizar la evolución de las variables económicas y definir una eventual recomposición salarial para los meses siguientes.

Bancarios

A fines de 2024, la Asociación Bancaria que dirige Sergio Palazzo acordó definir los primeros ajustes salariales de 2025 mediante un mecanismo que los atara a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mes a mes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Al ver la efectividad de ese método, se mantuvo hasta el día de la fecha.

El INDEC reveló el IPC de julio 2026 se incrementó un 2,1% intermensual, acumulando más de 19% en el año. "Ese monto será el que reciban como actualización salarial los trabajadores afiliados al gremio La Bancaria en las remuneraciones mensuales brutas

Ese monto será la actualización salarial que reciban los trabajadores afiliados al gremio La Bancaria en las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Así, tal como informó la Asociación Bancaria en un comunicado, el salario inicial para los trabajadores bancarios alcanzará los 2.534.977,22 pesos, e incluye una participación en ganancias (ROE) que se define según la categoría en la escala salarial del convenio 18/75.

También se actualizó el plus por el Día del Bancario, que se cobra el 6 de noviembre de cada año y se debe liquidar en su totalidad. Por ahora quedó en 2.196.354,74 pesos, aunque también irá variando al ritmo del IPC de cada mes.

Ferroviarios

Para los trabajadores de Trenes Argentinos – SOFSA, la Fraternidad se consiguió una actualización de la cual resta un alza del 1,9% en agosto sobre julio, más suma no remunerativa de $50.000.

Otros sindicatos de la actividad, como ASFA, APDFA y Unión Ferroviaria, acordaron un incremento salarial del 8,03% a partir de julio como retroactivo, más un 1,9% de amento en agosto.

Trabajadores de seguros

El Sindicato del Seguro cerró acuerdos paritarios para varias de las ramas centrales de la actividad:

En Generales y ART se brindará un alza del 19% en cuatro tramos, de los cuales quedan por cobrar:

4,5% en agosto

5% en octubre

En Capitalización y Ahorro, consiguió un alza del 11,5% sobre la escala de junio, de la cual queda por distribuir el siguiente esquema:

3,5% en agosto

4% en octubre

Y en la rama de Vida y Retiro la suba alcanzará 19,5%, también en cuatro tramos, de los que quedan pendientes:

5% en agosto

4,5% en octubre.

Trabajadores de cadenas de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó para la rama Servicios Rápidos (CCT 329/2000) el siguiente esquema de pagos, calculado sobre los sueldos de julio 2026:

agosto: asignación no remunerativa del 3,94% para todas las categorías

septiembre: asignación no remunerativa del 5,7% para todas las categorías

octubre: asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías

noviembre: se consolidan las subas en una nueva escala de salarios básicos

Las asignaciones no remunerativas en el cuatrimestre mencionado pagan aportes y contribuciones, además de computar para el cálculo de vacaciones, horas extra y otros beneficios.

Trabajadores de Entidades Deportivas

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) convino para el personal que se desempeña en mutuales (CCT 807/23) un esquema semestral para definir los incrementos hasta fin de año. El esquema de actualizaciones será el siguiente:

Los haberes de agosto se actualizarán con el IPC de julio

Los salarios de septiembre reflejarán la inflación de agosto

El mismo mecanismo continuará durante octubre, noviembre y diciembre.

También negoció antes, para el personal de clubes de campo (CCT 805/23) una recomposición salarial total del 11,02%, de la cual queda por abonar:

2,7% en agosto

2,5% en septiembre

Para el personal de entidades deportivas y civiles (CCT 804/23) el acuerdo se hizo esperar un poco más, pero se cerró en agosto que los haberes se ajustarán todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Por los salarios de agosto, los trabajadores verán en septiembre una suba en línea con el 2,1% registrado para julio.

Trabajadores del Plástico

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) convino en paritarias incrementos salariales escalonados para alcanzar una suba total 16,83% en 6 meses entre marzo y agosto 2026. En ese marco, en los sueldos de agosto se agrega un 7,28% al básico.

Trabajadores vitivinícolas

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) cerró un nuevo acuerdo salarial. "De acuerdo con lo establecido en el acta paritaria, para el sector bodegas se definió un incremento del 4,5% bimestral para los períodos marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto. En tanto, para el sector viñas, se acordó un aumento del 3,5% bimestral en los mismos tramos", confirmó Daniel Romero, secretario de Prensa de FOEVA.

Perfumistas

El Sindicato de Trabajadores Perfumistas (STP) fijó en su última paritaria para el CCT 157/91 una suba del 9,2% sobre los salarios vigentes a mayo, a ser otorgado en dos pagos del cual está vigente un 5% en agosto. El aumento impacta en el plus por presentismo, equivalente al 6% de los básicos de convenio.

Papeleros

La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ) logró cerrar la revisión paritaria 2025/2026 y la negociación 2026/2027 de la Rama Fabricación.

Se estableció una recomposición del 12% sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026, dando por concluida la negociación del período anterior. Por otra parte, para la nueva paritaria se acordaron incrementos acumulativos, uno del 4% desde julio y otro del 2% desde septiembre de 2026.

El acuerdo también incorpora una gratificación extraordinaria no remunerativa de 300 mil pesos, a pagarse en tres cuotas de 100 mil pesos junto con los salarios de junio, agosto y octubre de 2026. Las partes volverán a reunirse en octubre.

Mineros

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) consiguió el siguiente aumento salarial trimestral para el CCT 38/89, de la Rama Minería Extractiva:

Agosto: 2,5% acumulativo respecto de julio.

Septiembre: 2% acumulativo respecto de agosto.

A la vez, para la rama de Cemento Portland (CCT 53 y 54/89) logró los siguientes incrementos para llegar a un salario básico de $1,1 millones en octubre:

4% en agosto,

2,5% en septiembre

2% en octubre.

Por otra parte, meses atrás la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) cerró un incremento salarial del 16,86% para el personal que se desempeña en los yacimientos Veladero y Gualcamayo. Se liquidará en tres tramos acumulativos, de los cuales resta abonar:

5% desde el 1 de agosto más suma de 90 mil pesos

5% desde el 1 de octubre más suma de 80 mil pesos

Seguridad privada

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) realizó un acuerdo semestral para la última mitad de 2026, que involucra aumentos de sueldos escalonados que suman un total de 17,35%, además de una cifra no remunerativa. De este esquema queda pendiente:

Agosto: 2,31% de aumeto y 30.000 pesos no remunerativos

Septiembre: 2,85% de aumeto y 50.000 pesos no remunerativos

Octubre: 2,16% de aumeto y 60.000 pesos no remunerativos

Noviembre: 2,24% de aumeto y 70.000 pesos no remunerativos

Diciembre: 4,01% de aumeto y 120.000 pesos no remunerativos

Los porcentajes de incremento incluyen la actualización tanto del presentismo y los viáticos.

Servicios fúnebres

El Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios de la República Argentina (SOECRA) ató los incrementos salariales de los trabajadores nucleados en los convenios colectivos CCT 761/19 y CCT 749/18, que abarcan a las actividades de cementerios, crematorios, cocherías, salas velatorias y servicios fúnebres, al avance del IPC del INDEC.

Tras haber logrado un incremento del 1,9% para los salarios de julio, en agosto y septiembre los sueldos evolucionarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC; porcentaje equivalente, siempre sobre la escala del mes previo, por lo que se trata de un aumento acumulativo pero no remunerativo (si se realizan los aportes correspondientes) en el mes en el que se efectiviza.

Asimismo, las sumas no remunerativas que se venían cobrando se incorporan a los básicos progresivamente, según el siguiente esquema:

Sumas de febrero y marzo, se incorporan al salario de julio 2026, lo mismo que el bono de 10.000 pesos de abril-junio;

se incorporan al salario de julio 2026, lo mismo que el bono de 10.000 pesos de abril-junio; Sumas de abril y mayo, se incorporan al salario de agosto 2026.

Textiles

La Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI) cerró un acuerdo con actualizaciones mensuales de los salarios del CCT 614/10. En primer lugar, se acordó que las sumas fijas que se venían cobrando hasta el momento se incorporaran a los básicos, y con esa nueva base se calculan los siguientes incrementos pendientes:

Agosto: 2% sobre salarios de julio más asignación no remunerativa por única vez del 1% del básico de cada categoría

Septiembre: 2% sobre salarios de agosto.

Octubre: 1,5% sobre salarios de septiembre.

Noviembre: 1% sobre salarios de octubre, más asignación no remunerativa por única vez del 0,8% del básico de cada categoría

Se fijaro,n además, nuevos valores para los plus que se cobra en la actividad.

A la vez, el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) alcanzó acuerdos con las cámaras empresarias del sector que establecen nuevas escalas salariales para trabajadores comprendidos en los CCT 808/24 y 501/07.

En el primer caso, tendrán vigencia del 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2026. El incremento acumulado sobre los básicos llega al 10% en diciembre, acompañado por una suma no remunerativa equivalente al mismo porcentaje

Agosto: 3% al básico + 3% no remunerativo.

Septiembre: 4,5% al básico + 4,5% no remunerativo.

Octubre: 6% al básico + 6% no remunerativo.

Noviembre: 8% al básico + 8% no remunerativo.

Diciembre: 10% al básico + 10% no remunerativo.

El acuerdo establece una asignación no remunerativa con montos mensuales específicos: $292.320 en julio, $296.640 en agosto, $300.960 en septiembre, $305.280 en octubre, $311.040 en noviembre y $316.800 en diciembre.

En el caso del CCT 501/07, el acuerdo marca el paso hasta noviembre 2026:

Julio: 5,5% sobre los básicos vigentes al 30 de junio, más una suma no remunerativa equivalente al 10% del básico de julio.

Agosto: 3,6% sobre los básicos vigentes al 31 de julio, más una suma no remunerativa equivalente al 7,5% del básico de agosto.

Septiembre: 2,7% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto, más una suma no remunerativa equivalente al 6,5% del básico de septiembre.

Octubre: 2,5% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre, más una suma no remunerativa equivalente al 5,5% del básico de octubre.

Noviembre: 2,5% sobre los básicos vigentes al 31 de octubre, más una suma no remunerativa equivalente al 3,7% del básico de noviembre.

Las sumas no remunerativas de cada etapa se incorporan al salario básico en la etapa siguiente.

Azucareros (de Ledesma)

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) obtuvo un nuevo incremento para la paritaria 2026/2027 con la empresa Ledesma S.A.A.I., la azucarera más importante del país.

Se convino un 30% de incremento en el salario básico, además de una mejora económica total del 30,26%.Y se pagarán dos bonos extraordinarios de $300.000 junto con los haberes de agosto y diciembre 2026 respectivamente.

Más allá de ello, el acuerdo incluyó una cláusula de revisión de estas condiciones para noviembre próximo.

Telefónicos

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) firmó un nuevo acuerdo salarial para empleados de Movistar, Claro y Personal con los siguientes parámetros:

agosto: pago de suma por única vez del 2,1% de la escala de julio 2026

septiembre: suma por única vez equivalente al 2,1% del salario de la categoría para julio, más un adicional por impacto en la productividad.

octubre: aumento del 2,1% de la escala salarial.

Trabajadores de la TV

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) negoció un nuevo aumento salarial del 6,29% en total para los trabajadores de los convenios 131/75 y 634/11 con la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT).

El mismo se extiende sobre los sueldos de julio a septiembre incusive, bajo el siguiente esquema:

3% en agosto, respecto de los valores vigentes a junio de 2026, a abonarse con los haberes del mes de agosto de 2026

3,2% en septiembre, respecto de los valores vigentes a agosto de 2026, a abonarse con los haberes del mes de septiembre de 2026

A la vez, SATSAID negoció con la Asociación TIC, Video y Conectividad (ATVC) un aumento del 2,1% para los salarios de agosto que se pagan en septiembre a los nucleados en el CCT 223/75, en línea con la inflación del INDEC. Ambas partes acordaron volver a reunirse el jueves 10 de septiembre a las 17.

Maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) llegó a un nuevo acuerdo para el CCT 281/96, que incluye aumento entre agosto y diciembre 2026, además de una recomposición salarial vinculada a los meses de mayo, junio y julio, que será liquidada y abonada junto con los haberes de agosto en septiembre.

Los anteriores son todos los gremios que acordaron aumentos salariales en paritarias para los sueldos que se cobrarán en septiembre.