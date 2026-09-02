Anunciaron la licitación para la ampliación de uno de los aeropuertos más importantes del país

Se trata de la terminal aérea de la ciudad de Mendoza, una de las plazas que más creció a nivel turístico nacional en el último tiempo

Mendoza continúa consolidando su infraestructura estratégica para dar respuesta al sostenido crecimiento del turismo y la conectividad aerocomercial. Tras la reciente habilitación de las obras en el aeropuerto de San Rafael, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que el próximo 15 de septiembre comenzará el proceso de licitación para la ampliación y refuncionalización integral del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli "El Plumerillo", ubicado en el Gran Mendoza. El proyecto será ejecutado por la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 y demandará una inversión total de u$s 26 millones.

La intervención sobre la terminal aérea abarca una superficie existente de 13.000 metros cuadrados, donde se proyecta la remodelación de 2.500 m² y la construcción de 1.400 m² de obra totalmente nueva. Al finalizar los trabajos, la terminal alcanzará una superficie cubierta total de 14.400 m². Este desarrollo edilicio permitirá incrementar de manera sustancial la capacidad operativa del complejo, que quedará preparado para procesar hasta 7 vuelos en simultáneo entre operaciones nacionales e internacionales.

El aeropuerto de Mendoza será ampliado con una inversión de 26 millones de dólares

Ampliación del aeropuerto de Mendoza: Remodelaciones por plantas, nuevos servicios y mayor capacidad operativa

El plan maestro de refuncionalización fue diseñado para optimizar el flujo de pasajeros en ambas plantas de la terminal y dotar a la plaza de servicios de categoría internacional: