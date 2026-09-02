Anunciaron la licitación para la ampliación de uno de los aeropuertos más importantes del país
Mendoza continúa consolidando su infraestructura estratégica para dar respuesta al sostenido crecimiento del turismo y la conectividad aerocomercial. Tras la reciente habilitación de las obras en el aeropuerto de San Rafael, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que el próximo 15 de septiembre comenzará el proceso de licitación para la ampliación y refuncionalización integral del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli "El Plumerillo", ubicado en el Gran Mendoza. El proyecto será ejecutado por la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 y demandará una inversión total de u$s 26 millones.
La intervención sobre la terminal aérea abarca una superficie existente de 13.000 metros cuadrados, donde se proyecta la remodelación de 2.500 m² y la construcción de 1.400 m² de obra totalmente nueva. Al finalizar los trabajos, la terminal alcanzará una superficie cubierta total de 14.400 m². Este desarrollo edilicio permitirá incrementar de manera sustancial la capacidad operativa del complejo, que quedará preparado para procesar hasta 7 vuelos en simultáneo entre operaciones nacionales e internacionales.
Ampliación del aeropuerto de Mendoza: Remodelaciones por plantas, nuevos servicios y mayor capacidad operativa
El plan maestro de refuncionalización fue diseñado para optimizar el flujo de pasajeros en ambas plantas de la terminal y dotar a la plaza de servicios de categoría internacional:
- Planta Baja: Se construirá un nuevo sector para el despacho de arribos internacionales y se ampliará el área de control de Migraciones. A su vez, se readecuará la oferta comercial, se incorporarán salas para sanidad, requisa y armas, y se construirán núcleos independientes para partidas remotas tanto nacionales como internacionales.
- Planta Alta y Salas VIP: La sala de preembarque de cabotaje incrementará su capacidad operativa un 30% e incorporará nuevos locales gastronómicos y sanitarios. En tanto, el sector de embarque internacional sumará una puerta adicional y se remodelarán los controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A esto se agregará la construcción de una nueva sala VIP nacional con vista panorámica hacia la cordillera de los Andes y una sala VIP internacional renovada.
- Edificio anexo y accesos: La obra contempla la edificación de un módulo anexo destinado a las oficinas administrativas de Aeropuertos Argentina 2000, la Unidad de Negocios Oeste, áreas operativas para la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC/RENAR), además de salas de conferencias y un nuevo puesto de control de acceso peatonal y vehicular.