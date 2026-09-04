Supermercados ponen un piso al changuito: hay que gastar hasta $100.000 para conseguir descuentos

Los carteles de los diferentes supermercados ofrecen descuentos en septiembre de 20%, 25% y hasta 30% en sintonía con las ofertas de liquidación de electrodomésticos con descuentos de hasta 60% que aplican algunas cadenas, en un contexto en el que bancos, tarjetas y billeteras virtuales se disputan al consumidor con reintegros cada vez más atractivos. Sin embargo, detrás de esas ofertas aparece una condición que gana protagonismo y puede cambiar por completo la conveniencia de la promoción: para ahorrar, primero hay que gastar una suma importante.

En septiembre, algunas de las principales cadenas de supermercados de la Argentina exigen compras mínimas de $35.000, $50.000, $75.000 y hasta $100.000 para activar descuentos bancarios.

Esta situación plantea una nueva paradoja para los consumidores, ya que mientras las familias intentan reducir el tamaño del changuito y hacer compras más pequeñas para administrar mejor el presupuesto, las promociones buscan que concentren el gasto y eleven el ticket. Así, un cliente puede llegar al supermercado para comprar $60.000 y descubrir que, si agrega otros $40.000, obtiene un descuento del 20%. La pregunta entonces deja de ser solamente cuánto se ahorra.

¿Conviene gastar $40.000 más para conseguir un descuento?

Ese es uno de los cambios más importantes que atraviesa actualmente el negocio supermercadista. Las grandes cadenas necesitan recuperar volumen de ventas y los bancos y fintech buscan quedarse con una parte cada vez mayor de las operaciones. El resultado es una guerra de promociones que puede beneficiar al consumidor, aunque obliga a hacer cuentas mucho más complejas antes de pasar por la caja.

La estrategia de los supermercados de fijar un monto mínimo no es casual, ya que permite transformar una promoción en una herramienta para aumentar el ticket promedio. El cliente que pensaba hacer una compra pequeña tiene un incentivo para sumar productos y alcanzar el piso. Pero desde el punto de vista del bolsillo familiar, el cálculo debe ser mucho más cuidadoso, pues muchas veces para llegar a ese monto y obtener el reintegro no solo adquiere productos que no pensaba comprar sino que incluso abulta el monto a pagar.

Jumbo y Vea: el descuento empieza recién en $100.000

Jumbo es uno de los ejemplos más contundentes de esta nueva estrategia, pues las promociones de MODO para septiembre contemplan 20% de reintegro en compras iguales o superiores a $100.000, con un tope máximo de $25.000 por banco, usuario y mes. La misma lógica se replica en Vea con determinadas promociones vinculadas al Banco Nación y BNA+. Para una compra de $100.000, el descuento del 20% representa un ahorro potencial de $20.000. Sin embargo, quien compra $90.000 no necesariamente accede al mismo beneficio.

El efecto psicológico es evidente: faltan apenas $10.000 para llegar al piso y muchos consumidores pueden decidir agregar productos. En la práctica, este mecanismo se transformó en una de las herramientas más utilizadas para combatir un fenómeno que preocupa al sector: la reducción del tamaño de las compras.

Changomás: hay que gastar $75.000

En Changomás, una de las promociones más importantes del mes ofrece 20% de descuento, aunque establece una compra mínima de $75.000 y un tope de reintegro de $25.000. La promoción está disponible con determinados bancos y medios de pago en días específicos. También aparecen acuerdos similares con otras entidades financieras, lo que convierte a Changomás en una de las cadenas donde más atención debe prestar el consumidor al día de la compra y al banco que utiliza.

La diferencia entre comprar $70.000 y $75.000 puede parecer pequeña. Sin embargo, para una familia que realiza compras semanales o de reposición, llegar al piso puede significar adelantar consumos, y esa es una de las claves de las promociones actuales: el supermercado no solamente intenta que el cliente compre allí, sino que compre ahora y compre más.

Día: uno de los pisos más bajos, desde $35.000

En el otro extremo aparece Día, ya que la promoción vigente mediante MODO establece un 20% de reintegro, con un tope de $20.000 por banco y por mes, para compras iguales o superiores a $35.000. El beneficio tiene una ventaja evidente frente a las promociones que exigen $75.000 o $100.000: es mucho más accesible para quienes realizan compras pequeñas. Además, el consumidor puede organizar sus compras semanales para aprovechar el beneficio sin necesidad de hacer una compra mensual de gran volumen. Sin embargo, también aquí hay que mirar el tope. El porcentaje anunciado puede ser del 20%, pero el reintegro máximo establece un límite al ahorro efectivo.

La Anónima: el piso es de $50.000

Otra referencia importante es La Anónima, donde determinadas promociones del Banco Nación ofrecen un 20% de reintegro con una compra mínima de $50.000, con un tope informado para estas operaciones es de $15.000 mensuales. Es un punto intermedio entre Día y las promociones de Jumbo o Changomás.

Para una familia que realiza una compra semanal importante, puede ser un monto razonable. Pero para quienes compran productos en pequeñas cantidades varias veces por semana, puede resultar más conveniente aprovechar promociones sin mínimos elevados.

Coto: una excepción en la pelea por el monto mínimo

Coto aparece como una de las excepciones dentro de este esquema, pues el Banco Nación mantiene una promoción de 20% de descuento los martes, mediante determinadas modalidades de pago, sin tope de reintegro informado para ese beneficio, lo cual cambia completamente la ecuación. Un consumidor que necesita comprar $20.000 o $30.000 puede acceder al descuento sin tener que llenar artificialmente el changuito para llegar a $75.000 o $100.000. Sin embargo, no todas las promociones de Coto funcionan igual.

Con Santander, por ejemplo, aparece una propuesta todavía más agresiva: 30% de descuento, pero con una compra mínima de $100.000 y condiciones específicas vinculadas al pago sin contacto desde el teléfono.

Cuenta DNI cambia la estrategia: descuentos para compras más chicas

La situación es diferente para quienes utilizan Cuenta DNI del Banco Provincia, ya que durante septiembre, la billetera mantiene promociones distribuidas entre distintas cadenas y días de la semana. Entre las alternativas aparecen beneficios en Día, Carrefour, Changomás, Nini, Toledo y supermercados regionales. Uno de los aspectos más atractivos es que algunas de estas promociones no exigen los elevados pisos de $75.000 o $100.000 que aparecen en determinados acuerdos bancarios. Por ejemplo, Día ofrece descuentos los lunes y Carrefour los miércoles, mientras que Changomás concentra uno de sus beneficios los jueves.

El sistema permite otra estrategia de consumo: en lugar de hacer una gran compra mensual, el consumidor puede dividir el changuito y aprovechar promociones diferentes durante la semana, lo cual para muchos hogares, esa fórmula puede resultar más conveniente.

Los expertos explican por qué los supermercados multiplican las promociones

La ofensiva promocional tiene una explicación de fondo y es que las grandes cadenas vienen reforzando sus estrategias comerciales frente a la dificultad para recuperar las ventas en volumen. Carrefour, Coto, Jumbo, Día y Changomás profundizaron los descuentos, reintegros, cuotas y beneficios personalizados para atraer a un consumidor cada vez más sensible al precio.

Esta estrategia fue diseñada a partir de los estudios de consumo que muestran que las familias modificaron sus hábitos. Crecen las compras de reposición y se reduce la predisposición a realizar grandes desembolsos de una sola vez. Ante este escenario, para los supermercados, el desafío es recuperar el tamaño del changuito, mientras que para los bancos y fintech, el objetivo es lograr que el consumidor utilice su medio de pago y para las familias, la prioridad es simple: conseguir el mayor ahorro posible. Esa combinación explica por qué las promociones tienen cada vez más condiciones.

El peligro de comprar de más para ahorrar

Los especialistas en consumo suelen advertir sobre un error frecuente: confundir descuento con ahorro, ya que un descuento sólo genera un ahorro real si el consumidor compra productos que necesitaba. Si una persona pensaba gastar $60.000 y termina gastando $100.000 únicamente para acceder a una promoción, la operación puede terminar siendo contraproducente, por eso, antes de aprovechar una oferta conviene hacer cinco preguntas: ¿Cuánto pensaba gastar originalmente? ¿Cuál es el monto mínimo? ¿Cuánto dinero devuelve realmente la promoción? ¿Cuál es el tope? ¿Necesito los productos que estoy agregando al changuito? La respuesta puede cambiar completamente la decisión.

La regla para ganar la guerra de las promociones

En septiembre, el consumidor argentino tiene más descuentos disponibles que nunca, pero también más condiciones que revisar, pues hay promociones de 20% desde $35.000, otras que exigen $50.000, beneficios que arrancan en $75.000 y descuentos que obligan a superar los $100.000. Por eso, la estrategia más conveniente no necesariamente consiste en hacer una gran compra. Para algunos hogares será mejor concentrar el consumo y llegar al piso de una promoción. Para otros, dividir las compras entre distintos días y supermercados permitirá aprovechar descuentos sin realizar un desembolso excesivo.

La conclusión es que el porcentaje de descuento dejó de ser el único dato importante, ya que en la nueva economía del changuito hay que mirar también el monto mínimo, el tope, el día, el banco, la billetera y la modalidad de pago, pues los supermercados encontraron una nueva fórmula para atraer consumidores: ofrecer grandes descuentos, pero, cada vez más, con una condición previa: primero hay que llegar al piso.