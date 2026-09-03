Llega una nueva edición del Electro Fans, donde las cadenas de electrodomésticos también ofrecerán hasta 12 cuotas sin interés y envíos a todo el país

En este marco de crisis, la cadena Musimundo cerró 20 sucursales en el noreste argentino y arrastra una deuda de 63.500 millones de pesos.

La iniciativa busca reactivar el consumo de electrodomésticos en un sector golpeado por una morosidad del 50% y caída en ventas físicas.

Del 7 al 9 de septiembre llega una nueva edición de Electro Fans con descuentos de hasta el 50% y 12 cuotas sin interés en tecnología.

En un contexto marcado por un consumo retraído y elevadas tasas de morosidad, las cadenas de electrodomésticos apuestan a fuertes descuentos y cuotas sin interés para reactivar las ventas. Así es que del 7 al 9 de septiembre llega una nueva edición de Electro Fans.

Durante esos días, las principales cadenas del sector ofrecerán descuentos de hasta 50% y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en distintas categorías: se trata de una oportunidad para quienes necesiten equipar su hogar o renovar determinados productos de tecnología.

Se trata de la novena edición de Electro Fans, que en su página web ya presenta la cuenta regresiva y lo anuncia como "la liquidación de los especialistas". Este año, participarán Cetrogar, Coppel, Frávega, Megatone.net y On City, con promociones disponibles tanto en locales físicos como en sus plataformas de e-commerce.

Cadenas de electro liquidan televisores, celulares y notebooks

Según se informó oficialmente, la iniciativa incluirá ofertas especiales en televisores, celulares, notebooks, gaming, pequeños y grandes electrodomésticos, productos de cuidado personal, colchones, herramientas, artículos para bebés y bazar, entre otras categorías.

También detallaron que los beneficios estarán vigentes en todo el país, con envíos a todas las provincias y opciones de retiro en tienda, para que cada consumidor pueda elegir la modalidad de compra que mejor se adapte a sus necesidades.

"Las principales cadenas del sector volvemos a unirnos con el objetivo de brindarles a los consumidores una oportunidad para equipar o renovar su hogar. A través de una experiencia de compra simple y transparente, esta novena edición ofrece acceso a una amplia variedad de tecnología y electrodomésticos, promociones exclusivas y alternativas de pago que se adapten a sus necesidades", señalaron desde la organización.

"Con una propuesta omnicanal y alcance nacional, Electro Fans continúa consolidándose como una iniciativa conjunta del sector, que reúne a las principales cadenas para ofrecer durante tres días una amplia variedad de productos y promociones", agregaron.

Un sector golpeado por la caída del consumo y la morosidad

El Electro Fans llega en un contexto complejo para el consumo en general, y para las tiendas de electrodomésticos en particular.

Distintos relevamientos dan cuenta de un consumo que no despega. Según un informe elaborado por la consultora NielsenIQ, en los primeros cinco meses del año las ventas del sector cayeron un 3% frente al mismo período del 2025.

Con el Mundial, las ventas de televisores ayudaron a mitigar la caída en los meses de junio y julio. Sin embargo, un reporte de la consultora Vectorial en base a datos del INDEC relevó que en cantidades la venta de SmartTV presentó este año una caída del 10,7% frente al 2022, año en que se disputó el Mundial de Qatar. A su vez, implicó una baja del 31,9% frente a Rusia 2018.

La morosidad es otro factor que impacta en el sector. Informes de las consultoras Analytica y 1816 en base a datos del BCRA revelaron que la morosidad en las cadenas de electrodomésticos alcanzó el 50%, muy por encima de las cifras de los bancos tradicionales o las Fintech.

La mayoría de los casos corresponde a clientes que sacaron sus créditos en las mismas cadenas, con tasas que se ubican muy por encima de otros tipos de financiación.

Este escenario propició, en el último tiempo, la caída de gigantes del sector. Por caso, se dio la quiebra de Garbarino y en los últimos días se conoció que Musimundo cerró 20 locales en distintas provincias del país.

Los cambios de hábitos de consumo también impactan en el sector. Es que el comercio electrónico gana cada vez mayor participación, y las empresas cuyo principal diferencial históricamente estuvo asociado a una amplia presencia de tiendas físicas se encuentran particularmente afectadas.

Los números lo confirman. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de 2026, las ventas online crecieron un 28% interanual. Alcanzaron una facturación de $19.533.815 millones.

Sin embargo, ese crecimiento quedó por debajo de la inflación del 33,5%. En términos reales, hubo una caída del poder de compra. Aun así, el canal sigue expandiéndose.

Se realizaron 181,5 millones de órdenes de compra, un aumento del 21% respecto al año anterior. Se vendieron 248 millones de productos, un 22% más que en el mismo período.

"El canal sigue creciendo, y para las empresas encuestadas, concentra más de un cuarto del total de ventas, representando el 28%", señala el estudio de CACE. Seis de cada diez compañías lo ven aumentando igual o más que el canal físico.

Musimundo cerró 20 sucursales en el nordeste argentino

A partir de este escenario, que combina la caída del consumo y el cambio en los hábitos de compra, en los últimos días se conoció que la cadena de electro Musimundo cerró 20 sucursales en el nordeste argentino. Los locales que bajaron sus persianas estaban en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La medida dejó sin empleo a más de 100 trabajadores, según confirmaron fuentes cercanas a la compañía.

La empresa no dio explicaciones oficiales sobre los cierres. Allegados a la firma le dijeron a Infobae que se trata de puntos de venta "duplicados". Es decir, ciudades donde Musimundo tenía más de un local operando.

La decisión tomó por sorpresa a los empleados. Muchos se enteraron de manera informal y ahora reclaman el pago de salarios adeudados. También exigen las indemnizaciones que les corresponden por ley.

"Hasta el martes pasado el gerente regional nos decía que pasábamos todos con nuestra antigüedad a la nueva empresa que iba a comprar", contó Noelia Ibarra al medio Misiones Online. Ella trabajaba en uno de los locales de Posadas desde hace 16 años.

Días después, la realidad fue otra. "Se frustró la venta, se cerraba y no nos iban a pagar el sueldo del mes de agosto trabajado tampoco", agregó Ibarra. El despido llegó de manera verbal, sin notificación formal.

El relato de Ibarra refleja la incertidumbre que atraviesan decenas de familias. Trabajadores con años de antigüedad quedaron en la calle de un día para otro. Sin explicaciones claras, sin liquidaciones, sin saber qué pasará con sus derechos laborales.

La deuda millonaria que arrastra Musimundo y su segundo concurso preventivo

Musimundo está en concurso preventivo desde julio pasado. Carsa, la empresa chaqueña dueña de la cadena, presentó el pedido ante la justicia comercial. La firma notificó oficialmente la medida a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

No es la primera vez que la compañía apela a esta herramienta judicial: en junio de 2018 ya había pedido un concurso de acreedores con una deuda declarada de $900 millones.

Los números actuales son mucho más preocupantes. Según el central de deudores del Banco Central, a fines de mayo de 2026 la firma registraba pasivos con entidades bancarias por aproximadamente $3.060 millones.

El principal acreedor es el Banco Nación. La deuda con esa entidad asciende a $1.549 millones. Le sigue el Nuevo Banco del Chaco con otros $300 millones en préstamos impagos.

Pero hay más. La deuda concursal total alcanza los $63.500 millones. Una cifra que incluye obligaciones con proveedores, acreedores comerciales y otros pasivos acumulados.

Fuentes cercanas a la empresa aseguraron que el concurso preventivo no responde a un incumplimiento bancario urgente. El objetivo, según explicaron, es ordenar y reestructurar el conjunto de pasivos de la compañía para poder seguir operando.