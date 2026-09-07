Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Evangelina Anderson

La modelo y panelista apostó por un emprendimiento propio fuera de los medios y sus productos ya generan impacto en redes sociales

La reconocida modelo Evangelina Anderson vuelve a colocarse en el centro de la escena mediática tras consolidar un giro en su perfil profesional. Luego de su retorno al país y de su consolidación en la pantalla chica como panelista de programas de entretenimiento masivo, la figura del espectáculo decidió diversificar sus proyectos comerciales y dar un paso firme dentro de la industria del diseño corporativo. Esta nueva etapa busca posicionar su marca personal a través de un accesorio clave dentro de la moda urbana contemporánea.

Para llevar a cabo este emprendimiento, la empresaria formalizó una alianza estratégica con la firma de accesorios Whynot, dando origen a una línea exclusiva de anteojos de sol pensada para el uso cotidiano y la alta costura. La colección fue bautizada con el nombre EVA, en un claro guiño a su apodo personal, y apunta a un público que busca complementar sus outfits con piezas de fuerte impacto visual. La propuesta generó una rápida repercusión en el entorno digital, donde diversas figuras del espectáculo comenzaron a lucir las diferentes variantes del catálogo.

Cómo son los anteojos EVA: diseños retro y el concepto de la colección

El marco conceptual de esta cápsula de accesorios toma como eje inspirador la idea de la tentación, el deseo y la seguridad personal. La propuesta estética reinterpreta moldes clásicos desde una óptica moderna, combinando siluetas de marcado perfil vintage con terminaciones de alta calidad. Dentro de la oferta que comercializa la marca, prevalecen las estructuras de líneas bien definidas con un predominio claro de dos formatos principales: los marcos rectangulares de gran tamaño con bordes suavemente redondeados y las variantes de silueta ovalada.

Evangelina posa con de sus modelos de lentes de sol.

La paleta cromática de la línea abarca desde tonos oscuros tradicionales con cristales ahumados hasta combinaciones pensadas para estilos más informales o de gala. En cuanto al aspecto comercial, los productos de la cápsula están disponibles en la plataforma oficial de la marca con valores que parten desde los $245.000 y alcanzan los $275.000 según las especificaciones técnicas del modelo seleccionado. La versatilidad del accesorio busca permitir su integración tanto en atuendos casuales de día como en combinaciones más elaboradas para la noche.

El respaldo mediático y la recepción en las redes

El lanzamiento de la colección tuvo un importante despliegue en las redes sociales, impulsado en gran medida por la interacción entre la modelo y sus compañeras del medio. Durante las grabaciones del ciclo televisivo Cortá por Lozano, la propia conductora Verónica Lozano lució en sus plataformas digitales uno de los modelos rectangulares en tono oscuro entregados por la empresaria, generando una inmediata reacción positiva por parte de sus seguidores.

Verónica Lozano, con los lentes de la colección de Evangelina Anderson.

El apoyo recibido por parte de referentes del ambiente del espectáculo sirvió como catalizador para instalar la marca en las tendencias de consumo de la temporada. A través de este proyecto de indumentaria, la modelo logra afianzar su rol como empresaria en el mercado local, combinando su presencia en los medios de comunicación con un emprendimiento independiente enfocado en el sector del diseño y la moda.