Escuelas porteñas: aprueban un cambio histórico que será obligatorio

El sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encamina hacia una transformación estructural de su nivel inicial. A partir del ciclo lectivo 2027, el ingreso escolar de los niños porteños comenzará de manera obligatoria un año antes de lo previsto habitualmente, incorporando el tramo de tres años dentro del esquema de escolarización formal del distrito. La medida busca garantizar el acceso temprano a los procesos de aprendizaje y nivelar las oportunidades pedagógicas entre los diferentes sectores de la población.

La iniciativa parlamentaria logró un respaldo político transversal en la Legislatura porteña, donde fue votada de manera unánime por todos los bloques que integran el cuerpo deliberativo. La sanción del proyecto establece un período de transición de dos años para que el Ministerio de Educación porteño adapte las instalaciones existentes, readecue las plantas docentes y garantice la oferta de bancos necesaria en los establecimientos de gestión estatal. Con esta modificación, la capital nacional se transforma en una de las primeras jurisdicciones del país en ampliar el rango de la escolaridad obligatoria desde sala de 3 años.

Prioridad de vacantes e infraestructura escolar

Uno de los ejes centrales que contempla la normativa sancionada refiere a la asignación de los bancos en el sistema público. La ley establece que tendrán prioridad absoluta para acceder a la sala de tres años aquellos niños que hayan cursado previamente la sala de dos años en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), maternales o jardines del sistema estatal. De este modo, la gestión porteña busca dar continuidad al trayecto formativo de la primera infancia y respaldar a las familias que requieren de este servicio de cuidado integral.

El marco normativo responde también a un fenómeno socio-demográfico particular que afecta al territorio porteño. El descenso sostenido en las tasas de natalidad registradas durante el último quinquenio generó una paulatina liberación de espacio físico e infraestructura en los establecimientos de nivel inicial. Esta disponibilidad edilicia facilitará el proceso de readecuación de las aulas sin la necesidad inmediata de ejecutar grandes obras de infraestructura, optimizando los recursos presupuestarios y el personal docente disponible en el sistema.

Los argumentos pedagógicos tras la reforma educativa en CABA

Desde las áreas técnicas de la cartera educativa porteña argumentaron que los primeros años de vida resultan determinantes para el desarrollo cognitivo, emocional y social de las infancias. La estimulación temprana institucionalizada favorece el fortalecimiento del lenguaje, la incorporación de pautas de convivencia y el desarrollo del pensamiento lógico a través del juego estructurado, factores que impactan de manera directa en el rendimiento escolar posterior durante el ciclo primario.

El proyecto de ley contó además con la firma y el aval de la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, así como del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, quienes destacaron el valor estratégico de la medida. "Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender", expresó Macri en su cuenta de red social X al celebrar la medida.

Con la sanción de este nuevo marco legal, la trayectoria escolar obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires quedará formalmente extendida a un total de 15 años de duración, abarcando desde la sala de tres años hasta la finalización del nivel secundario.