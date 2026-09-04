Nuevo shopping: aprobaron la apertura de un centro comercial en el Interior del país

El Concejo Deliberante local dio lugar al pedido de la intendencia para que se pueda levantar un emprendimiento con más de 2500 metros cuadrados cubiertos

El crecimiento comercial e inmobiliario continúa expandiéndose con fuerza en el Interior de la Argentina, impulsado por nuevos proyectos de infraestructura pensados para descentralizar los servicios y acercar propuestas de consumo a zonas residenciales en constante desarrollo. En este escenario, la provincia de Mendoza sumará un nuevo polo comercial en su territorio tras la aprobación clave concedida por el Concejo Deliberante del municipio de Guaymallén, que dio luz verde al pedido de factibilidad para levantar un paseo de compras y servicios en una zona estratégica del departamento.

A través de la publicación formal en el Boletín Oficial de la provincia, se oficializó la Ordenanza 10.398 que otorga la factibilidad de uso de suelo para el desarrollo denominado Distrito Rodeo. El empremdimiento estará emplazado en la localidad de Los Corralitos, más precisamente sobre la calle Godofredo Paladini. El centro comercial contará con una superficie cubierta que superará los 2.500 metros cuadrados, marcando un hito en el desarrollo urbano local al tratarse de una de las inversiones privadas más relevantes del distrito.

Distrito Rodeo, el nuevo paseo comercial en Mendoza

La iniciativa es llevada adelante por el Fideicomiso Salcedo, a través de su fiduciaria Elena Susana Oliva, quienes solicitaron el permiso municipal para avanzar con la propuesta. Debido a que la magnitud de la obra supera los 2.500 metros cuadrados cubiertos, la legislación municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial de Guaymallén exigían la intervención directa y la aprobación previa del cuerpo legislativo comunal.

Para destrabar el proceso, el Concejo Deliberante ya había otorgado previamente la Ordenanza 10.384 con una excepción de uso del suelo, a la que luego se sumó la ratificación formal de la factibilidad comercial impulsada por el Ejecutivo municipal. No obstante, las autoridades aclararon los pasos normativos que debe cumplir la empresa antes del inicio de las obras y su posterior apertura al público: