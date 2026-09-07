Una plataforma negocia por vos descuentos con las empresas de internet y celular

Una plataforma permite subir la factura de internet, cable o celular para intentar conseguir una rebaja sin tener que negociar con la empresa

Las facturas de internet, televisión y telefonía celular pueden cambiar de precio varias veces durante el año y, en muchos casos, el monto que paga un cliente depende de las promociones o bonificaciones que tenga aplicadas.En ese contexto, apareció una herramienta que propone hacer por el usuario una tarea bastante conocida: negociar con la compañía para intentar conseguir una tarifa más baja.

Se trata de TuMango, una plataforma digital que permite cargar una factura para que el servicio analice la información y gestione una negociación con el proveedor. La propuesta apunta a quienes quieren reducir el gasto mensual pero prefieren no pasar por llamadas, reclamos o conversaciones con los sectores de atención al cliente.

Cómo funciona TuMango para bajar una factura

Para iniciar el proceso, el usuario debe subir una foto o PDF de la última factura del servicio que quiere renegociar. Según explica la empresa, con esa documentación analiza el caso y se contacta con el proveedor en nombre del cliente para intentar obtener una mejora en las condiciones.

Cabe aclarar que, si bien la app no solicita las contraseñas de las cuentas de los servicios, en algunos casos puede requerir el número de cliente o el DNI para acreditar la titularidad del servicio y avanzar con la gestión.

La plataforma indica que el usuario puede gestionar más de un servicio y que cada negociación se realiza de manera independiente. Entre las compañías que menciona actualmente se encuentran Personal, Telecentro, iPlan, Movistar, Claro y DirecTV, como también se encuentran referencias a Flow, Cablevisión y Fibertel.

La plataforma obtiene ingresos a través de una comisión sobre el ahorro que la plataforma consigue. Por ejemplo, si una factura baja $10.000 por mes durante seis meses, el ahorro total sería de $60.000.

Sobre ese monto, la comisión sería de $12.000. En ese escenario, el consumidor conservaría un ahorro de $48.000 después del costo del servicio.La plataforma señala además que informa al usuario el ahorro obtenido y el importe de la comisión antes de procesar el cobro, que se realiza mediante Mercado Pago.

Qué datos hay que entregar para usar el servicio

La factura es el principal documento que utiliza la plataforma. Según su política de privacidad, puede recopilar nombre y apellido, correo electrónico, teléfono, información de los servicios contratados, facturas y datos de facturación, además de información técnica vinculada con el uso del sitio.

La empresa identifica a Abogalia SAS como responsable del tratamiento de esos datos y señala que trabaja bajo el marco de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.Asimismo, asegura que no vende ni alquila los datos personales para acciones de marketing de terceros.

Por lo tanto, asegura que la información que pueda compartirse con los proveedores involucrados en una negociación, procesadores de pago y prestadores tecnológicos es la estrictamente necesaria para operar la plataforma.

Qué pasa si la empresa no acepta el descuentoLa empresa actúa como intermediaria entre el usuario y la empresa, representando al cliente, por lo que busca intentar encontrar el mejor acuerdo posible.

La plataforma tampoco garantiza que todas las negociaciones terminen con una reducción. De hecho, sus condiciones establecen que si no consigue un beneficio económico concreto, no cobra la comisión.

Por último, el consumidor siempre puede optar por intentar conseguir un descuento por cuenta propia. Es decir, puede contactar directamente a su proveedor y solicitar una mejora comercial, cambiar de plan o consultar las promociones disponibles.