La integración permitirá sumar conectividad a más de un millón de hogares y empresas, reforzando la oferta de servicios tecnológicos nacionales

Telecentro acordó la compra de iPlan por aproximadamente u$s260 millones, en una operación que amplía la escala de la compañía en el mercado argentino de telecomunicaciones y suma una nueva red de fibra óptica a su infraestructura.

De acuerdo al sitio Infobae, el acuerdo ya fue firmado, aunque la operación todavía no se encuentra completamente cerrada. Se espera que dentro de unos 30 días se concrete la transferencia de las acciones y el pago del precio acordado.

El principal financiamiento para la adquisición provino de un préstamo sindicado a cinco años en pesos, otorgado por ICBC, Banco Galicia y Banco Santander, agregó el citado portal.

La compra permitirá a Telecentro incorporar la infraestructura, los clientes y las operaciones de iPlan, una empresa con presencia en los segmentos residencial y corporativo y con actividad en distintas ciudades del país.

La operación se produce en un mercado de telecomunicaciones que en los últimos años atravesó cambios en su estructura, con adquisiciones, inversiones en redes de fibra óptica y una mayor competencia por los servicios de conectividad fija y móvil.

Un mercado atravesado por adquisiciones y mayor concentración

El sector argentino de telecomunicaciones está integrado por operadores de diferentes escalas que ofrecen servicios de internet, telefonía, televisión paga y soluciones tecnológicas para empresas.

Entre los principales jugadores se encuentran Telecom, Claro y Telecentro, además de compañías especializadas en determinados segmentos o regiones.

Uno de los movimientos de mayor relevancia de los últimos años fue la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom, concretada a comienzos de 2025. Esa operación modificó la estructura del mercado y concentró bajo un mismo grupo una importante cantidad de activos, clientes e infraestructura de telecomunicaciones.

En este contexto, la compra de iPlan representa un nuevo movimiento de expansión dentro del negocio de conectividad fija. En particular, suma infraestructura de fibra óptica y permite ampliar la presencia de Telecentro en mercados geográficos donde hasta ahora tenía una participación menor.

La fibra óptica ocupa un lugar central en la evolución del mercado de internet fijo debido a su capacidad para ofrecer conexiones de alta velocidad. Las empresas del sector vienen desarrollando redes propias o ampliando las existentes para aumentar la cobertura y captar nuevos usuarios.

Qué incorpora Telecentro con la adquisición

Telecentro cuenta con 35 años de trayectoria y brinda servicios de televisión por cable, banda ancha, internet y telefonía fija.

La compañía tiene una extensa red de fibra óptica y presta servicios tanto a hogares como a empresas. Actualmente supera los 6 millones de hogares pasados, una medida que representa la cantidad de viviendas ubicadas dentro de las zonas donde el operador tiene infraestructura para ofrecer sus servicios.

La empresa registra una tasa de penetración de aproximadamente 30% y durante 2025 alcanzó ingresos superiores a u$s600 millones.

Con la adquisición de iPlan, Telecentro sumará más de un millón de hogares pasados y una red con presencia en distintos puntos del país, agregó Infobae.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que iPlan cuenta con infraestructura en Rosario, Córdoba y Tucumán, además de una importante cobertura en la Ciudad de Buenos Aires. Esto permitirá a Telecentro ampliar su área de operación y complementar su red existente.

También incorporará una compañía con una presencia consolidada en el mercado corporativo.

iPlan tiene más de 20 años de actividad

iPlan fue fundada en 1999 por Pablo Saubidet, Daniel Nofal y George Stewart, todos ellos vinculados anteriormente con Cablevisión. Stewart falleció en 2001.

La empresa construyó su actividad alrededor de una red de fibra óptica y desarrolló servicios destinados tanto a clientes residenciales como corporativos.

Su infraestructura está conformada por una red neutral 100% subterránea y de última generación, de acuerdo con la descripción de la compañía. Sobre esa red presta servicios de conectividad, internet de alta velocidad mediante tecnología FTTH, servicios de IT, datacenter y otras soluciones tecnológicas.

iPlan cuenta actualmente con más de un millón de hogares pasados. Su tasa de penetración se ubica en torno al 11% en el segmento residencial y alcanza aproximadamente el 17% en el segmento corporativo.

Durante 2025, la compañía registró ingresos por aproximadamente u$s130 millones.

La empresa tiene además una fuerte presencia en el segmento corporativo, donde ofrece servicios de conectividad y soluciones tecnológicas para compañías.

La complementariedad entre las dos compañías

Uno de los elementos considerados en la operación es la diferencia en la composición de los negocios de ambas empresas.

Telecentro cuenta con una importante participación en el mercado residencial, mientras que iPlan tiene una presencia relevante entre clientes corporativos. La integración permitirá reunir ambas actividades dentro de una misma compañía.

Además, la infraestructura de iPlan permitirá a Telecentro acceder a nuevas plazas y ampliar su cobertura en zonas donde ya existe demanda de servicios de conectividad.

Entre los mercados mencionados se encuentran Rosario, Córdoba y Tucumán, además de una ampliación de la cobertura en la Ciudad de Buenos Aires.

La operación también incorpora una base de clientes y una red tecnológica que ya se encuentran en funcionamiento, junto con el conocimiento desarrollado por iPlan durante más de dos décadas de actividad.

Los ingresos de Telecentro e iPlan alcanzarían los u$s750 millones

Telecentro registró ingresos superiores a u$s600 millones en 2025, mientras que iPlan facturó aproximadamente u$s130 millones durante el mismo período.

A partir de la integración, las estimaciones vinculadas con el negocio ubican los ingresos consolidados en alrededor de u$s750 millones.

El precio de la adquisición fue establecido en aproximadamente u$s260 millones.

Para financiar la operación, Telecentro recurrió principalmente a un préstamo sindicado en pesos con un plazo de cinco años. Participaron como entidades financieras ICBC, Banco Galicia y Banco Santander.

Cuándo se concretará la transferencia de iPlan

La documentación legal que instrumenta la compraventa ya fue firmada. Sin embargo, todavía resta completar el proceso necesario para concretar el cierre definitivo.

El plazo estimado es de aproximadamente 30 días. En ese momento se producirían la transferencia de las acciones de iPlan y el pago del precio acordado entre las partes.

Por el lado de los vendedores, el asesor financiero fue JP Morgan, mientras que los estudios jurídicos que participaron fueron Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Mitrani Caballero.

Telecentro tuvo como asesor financiero a F&G Advisors y como asesor legal a DLA Piper.

Cómo evolucionó iPlan antes de la venta

Desde su fundación, iPlan se desarrolló como un operador especializado en conectividad y servicios para empresas, en un mercado donde compitió con compañías de mayor escala.

Durante sus primeros años, la empresa concentró buena parte de su estrategia en el desarrollo de infraestructura y en la captación de clientes corporativos, al mismo tiempo que avanzó sobre el mercado residencial.

En una entrevista realizada en 2018, el CEO y fundador de iPlan, Pablo Saubidet, había explicado que la empresa llevaba casi dos décadas compitiendo con grandes operadores del mercado y que había logrado mantener a los mismos accionistas y al mismo equipo de gestión durante ese período.

En aquella oportunidad, al ser consultado sobre una eventual venta, Saubidet había señalado que las empresas podían ser vendidas, aunque sostuvo que en ese momento esa posibilidad no constituía el foco de los accionistas.

La operación acordada ahora con Telecentro marca un cambio en la estructura accionaria de iPlan, que pasará a formar parte del grupo encabezado por Alberto Pierri una vez que se complete el cierre de la transacción.

La importancia de la fibra óptica en el mercado de internet

El desarrollo de redes de fibra óptica se convirtió en uno de los principales ejes de inversión de las empresas de telecomunicaciones debido al crecimiento de la demanda de conexiones de mayor velocidad y estabilidad.

La tecnología FTTH (Fiber to the Home) permite llevar la fibra directamente hasta el domicilio del usuario y se utiliza para ofrecer servicios de internet de alta velocidad.

En este escenario, contar con una red extensa permite a los operadores ampliar las zonas donde pueden comercializar sus servicios sin depender exclusivamente de infraestructura de terceros.

La adquisición de iPlan le permitirá a Telecentro sumar una red que ya se encuentra desplegada y operativa, además de ampliar su cobertura geográfica.

La operación también combina dos perfiles de negocio: el fuerte posicionamiento residencial de Telecentro y la participación de iPlan en el mercado corporativo.

Cómo queda Telecentro después de la operación

Una vez completada la adquisición, Telecentro tendrá una escala mayor dentro del mercado argentino de telecomunicaciones.

La compañía partirá de una infraestructura que actualmente alcanza a más de 6 millones de hogares pasados y sumará la red de iPlan, que supera el millón de hogares pasados.

Además de la expansión de la cobertura, incorporará los servicios tecnológicos y de conectividad que iPlan ofrece a empresas y organizaciones.

El proceso de integración se completará después del cierre formal de la operación, previsto para dentro de aproximadamente 30 días.

De esta manera, la compra de iPlan se suma a una serie de movimientos registrados en los últimos años en el mercado argentino de telecomunicaciones, caracterizado por inversiones en infraestructura, expansión de las redes de fibra óptica y operaciones de adquisición entre compañías del sector.