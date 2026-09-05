Sale al mercado el alfajor de uno de los cantantes más populares del país

En medio de un boom de nuevos alfajores, Pablito Lescano no se quedó atrás y lanzó ATR, el alfajor de su banda de cumbia, Damas Gratis

El mercado de la golosina insignia de los argentinos atraviesa un fenómeno sin precedentes. En medio de un verdadero boom de nuevos lanzamientos de alfajores, donde marcas tradicionales, proyectos artesanales y figuras del espectáculo buscan su lugar en los kioscos, la cultura popular sumó una incorporación tan inesperada como festejada. Pablo Lescano, líder y fundador de la emblemática banda de cumbia Damas Gratis, dio el salto al rubro gastronómico con el lanzamiento oficial de ATR, su propia línea de alfajores rellenos con dulce de leche.

Si la histórica sigla popularizada por el músico siempre significó "A todo ritmo", ahora también busca posicionarse como "A todo relleno" en el paladar de los consumidores. Con esta propuesta, el referente de la cumbia villera expande el universo de su marca registrada ATR —que ya cuenta con una exitosa línea de merchandising con más de 100 mil seguidores en redes sociales— hacia la industria alimenticia, combinando el fervor de sus fanáticos con la pasión nacional por los alfajores.

Los nuevos alfajores de Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis

Alfajor ATR de Pablito Lescano: las dos versiones, precio y packaging exclusivo

El nuevo alfajor ATR x Pablo Lescano fue diseñado como un producto de categoría con un tamaño generoso por unidad y detalles estéticos dedicados a su comunidad de seguidores: