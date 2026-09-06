Siguen las obras en una de las rutas que funcionan como "anillo" en el AMBA

La Provincia de Buenos Aires continúa adelante con los trabajos sobre la traza de uno de los caminos neurálgicos del Gran Buenos Aires

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, avanza con las tareas de renovación integral sobre la traza de la Ruta Provincial 4. Las intervenciones benefician de forma directa a más de cuatro millones de bonaerenses y abarcan sectores clave de los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora, La Matanza, San Martín y Hurlingham. Al tratarse de un corredor clave que registra un flujo diario de entre 33.000 y 62.000 vehículos, las mejoras apuntan a reordenar la circulación y brindar mayor seguridad vial a conductores particulares, colectivos y transporte de carga.

"Esta ruta constituye una avenida interurbana que conforma el segundo anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que cuenta con un importante número de vehículos particulares, transporte público y de carga que circulan sobre ella", destacó el titular de la Dirección de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano. En ese aspecto, el funcionario remarcó que "la obra viene a aportar seguridad vial y mejores condiciones de transitabilidad para los usuarios", en el marco de la estrategia provincial orientada a optimizar la conectividad logística y descomprimir la congestión vehicular en la primera corona del Gran Buenos Aires.

Obra en Ruta 4 de Buenos Aires: reconstrucción, nuevos carriles y tramos intervenidos

Las obras de infraestructura combinan la repavimentación de las zonas que presentaban mayor deterioro con trabajos de bacheo y rehabilitación en el resto del recorrido. En los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y La Matanza, los trabajos contemplan el ensanche de calzadas y la construcción de calles colectoras de sentido único a ambos lados. La intervención integral se complementa con la colocación de dársenas y refugios para el transporte público, instalación de semáforos, recambio de luminarias, nueva señalización horizontal y vertical, y obras pluviales para prevenir anegamientos.

La Ruta Provincial 4 de Buenos Aires sigue siendo renovada

El plan de trabajo sobre la arteria se distribuye en cinco frentes simultáneos a lo largo de su recorrido:

Almirante Brown: Intervención sobre 13,3 kilómetros en los tramos que van desde la Av. Donato Álvarez hasta la Av. Espora (Ruta Provincial 210), y desde esta última hasta la calle Capitán Moyano.

Lomas de Zamora y Esteban Echeverría: Trabajos de adecuación desde la Av. Pedro Suárez hasta la calle Mariano Moreno, y desde Subteniente Gabastón hacia la Av. Barros.

La Matanza: Obras de remodelación sobre la traza comprendida entre la Ruta Nacional 3 y la Av. Don Bosco.

Hurlingham: Renovación de 4,1 kilómetros en el sector ubicado entre la Ruta Nacional 7 (Acceso Oeste) y el Arroyo Morón.

San Martín: Tareas de mejora sobre la calzada en el tramo que conecta el Puente de José León Suárez con la Av. Sarratea.

La importancia estratégica de la Ruta Provincial 4 en el AMBA

Con una extensión total de 70 kilómetros, la Ruta Provincial 4 se despliega desde la RP 195 (Av. del Libertador) en San Isidro hasta la RP 14 (Camino General Belgrano), en el límite entre Quilmes y Florencio Varela. En su trayecto atraviesa un total de 12 municipios y vincula arterias de alta circulación como las autopistas Camino del Buen Ayre, Acceso Oeste y Riccheri, además de la Ruta Nacional 3 y las provinciales 8, 205 y 210. La ampliación de su capacidad operativa permitirá separar el tránsito local del pasante, agilizando el flujo diario, reduciendo los tiempos de viaje y potenciando el desarrollo comercial e industrial de las áreas adyacentes.