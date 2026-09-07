Cuánto gana un vigilador de seguridad privada en septiembre

Tras el último acuerdo paritario celebrado por el sector, subieron los sueldos y se fijaron incrementos progresivos hasta diciembre

Los trabajadores de la seguridad privada en todo el país comienzan a percibir un nuevo esquema salarial a partir de las liquidaciones correspondientes al mes de septiembre. La actualización de los ingresos responde al entendimiento alcanzado entre la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina y las cámaras del sector empresarial para el tramo paritario del segundo semestre. El esquema acordado busca dar continuidad a la recomposición de los haberes mensuales del personal mediante ajustes periódicos que acompañan el ritmo de la economía.

La pauta salarial establecida para la actividad contempla incrementos escalonados que benefician al conjunto de las categorías contempladas en el convenio colectivo de trabajo, tomando como referencia principal el salario de la categoría de vigilador general. A través de este nuevo tramo de aumentos, las partes intervinientes ratificaron la vigencia de un cronograma de recomposición que se extenderá durante todo el tramo final del año, garantizando previsibilidad en los ingresos de los empleados de la actividad.

La escala de haberes y la composición del sueldo en septiembre

Para la categoría de vigilador general, la grilla salarial correspondiente al mes de septiembre fija un haber bruto conformado que alcanza los $1.791.600. Esta cifra marca un incremento progresivo en relación con los valores liquidados durante el mes previo, cuando el ingreso total de la misma categoría se ubicaba en $1.744.800.

La liquidación mensual de los vigiladores generales durante el noveno mes del año se compone de los siguientes conceptos y sumas fijas dentro del recibo de sueldo:

Salario básico fijado en $1.037.600 para la categoría testigo

Adicional por presentismo estipulado en la suma fija de $180.000

Concepto por viáticos asignado por un valor de $524.000

Suma adicional de carácter no remunerativo por un monto de $50.000

El cronograma de incrementos y la proyección hasta fin de año

El entendimiento paritario firmado por la representación gremial de UPSRA y la patronal estipula un sendero de ajustes mensuales que abarca el período comprendido entre julio y diciembre. El esquema general de incrementos proyecta un alza acumulada del 17,35% a lo largo del segundo semestre, tomando como punto de partida los $1.644.650 que se percibían como haber bruto conformado al cierre del mes de junio.

El cronograma trazado para los próximos meses prevé nuevas actualizaciones automáticas en la escala del vigilador general. En octubre, el salario bruto conformado se eleva a $1.827.200; durante el mes de noviembre alcanza la suma de $1.864.000; y finalmente en diciembre completa el tramo paritario fijando el haber bruto en $1.930.000. Con estas actualizaciones, la actividad busca dar previsibilidad al costo de los servicios de vigilancia privada tanto en barrios privados como en edificios residenciales, comercios y plantas industriales de todo el territorio nacional.