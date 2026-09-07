Gobierno porteño habilitó un contacto para llamar a la grúa por autos mal estacionados

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa reforzando los controles de tránsito bajo la premisa de mantener el orden y la convivencia pacífica en el espacio público. En las últimas semanas, las autoridades porteñas pusieron el foco en la fiscalización del estacionamiento indebido a través de diversas medidas de gestión: la apertura de una nueva playa de acarreo para agilizar el traslado de vehículos sancionados, la implementación de fotomultas e inspecciones más rigurosas para penalizar a quienes estacionan en doble fila y, ahora, la habilitación de un canal directo de atención ciudadana para que los propios vecinos puedan solicitar el remolque de autos y motos en infracción.

La iniciativa fue anunciada a través de los canales oficiales bajo el lema "Basta de autos y motos mal estacionados. Ya podés solicitar su acarreo por WhatsApp. En la Ciudad, el orden no se negocia". Con este nuevo mecanismo, cualquier vecino que detecte un vehículo obstruyendo una rampa de discapacitados, una garaje o un espacio prohibido podrá reportar la falta en tiempo real para que los agentes de tránsito o los equipos de asistencia vial acudan al lugar e inicien el procedimiento de traslado.

Grúa para autos mal estacionados en Capital Federal: canales habilitados y líneas directas para denunciar infracciones

Para agilizar la atención y asegurar el despliegue de las grúas de acarreo, la administración porteña dispuso de dos vías de contacto telefónico y por WhatsApp según la ubicación o la naturaleza del reporte:

Servicio de Asistencia Vial (AUSA): Habilitado para la atención de incidencias las 24 horas, todos los días de la semana, a través del número +54 9 11 3206-6408.

Habilitado para la atención de incidencias las 24 horas, todos los días de la semana, a través del número +54 9 11 3206-6408. Cuerpo de Agentes de Tránsito: Disponible de lunes a viernes en el horario de 06:00 a 20:00 horas, y los días no hábiles de 07:00 a 19:00 horas, a través del teléfono +54 9 11 3622 3356.

Una vez ingresada la solicitud mediante mensaje, el personal de control constata la falta en el punto señalado y, si el vehículo efectivamente incurre en una infracción contemplada en el Código de Tránsito, se procede de manera inmediata a su acarreo hacia la playa de estacionamiento asignada.

Nueva playa de acarreo en Buenos Aires: se llevan autos a Villa Luro

El sistema de ordenamiento vial y control del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires sumó una modificación clave para los barrios del oeste porteño. El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad puso oficialmente en funcionamiento una nueva playa de acarreo ubicada en la calle Ramón Falcón 4785, en el barrio de Villa Luro. La apertura de este predio tiene como objetivo descentralizar el servicio de grúas y agilizar de manera notable los tiempos de remoción de los vehículos que se encuentren en infracción, mejorando la fluidez del tránsito y la convivencia vecinal en zonas periféricas que antes carecían de un playón cercano.

Según detalló el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, las grúas y el cuerpo de agentes de tránsito ya actúan con una frecuencia e intensidad mucho mayor en el área de cobertura que abarca a las Comunas 9, 10 y 11. Dentro de estas jurisdicciones, el operativo priorizará de forma estricta la remoción de aquellos automóviles que tapen entradas de garajes particulares, ocupen rampas destinadas a personas con movilidad reducida o corten la circulación en avenidas y arterias principales. Con esta inauguración se pone fin a una histórica complicación logística: antes de la medida, los vehículos removidos en estos barrios del oeste terminaban en la lejana playa de estacionamiento detrás de la Facultad de Derecho; ahora, el acarreo es local y mucho más ágil.