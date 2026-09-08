Comienza el pago para jubilados de septiembre: fechas y cuánto se cobra

Los haberes que se perciben en el noveno mes llegan con un aumento de 2,1%. Cuáles son los saldos actualizados con bono y los días de acreditación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el cronograma de acreditaciones mensuales para los titulares de jubilaciones y pensiones en todo el país. La liquidación de los haberes correspondientes al noveno mes del año incorpora una actualización del 2,1 por ciento en las distintas escalas previsionales, un porcentaje que deriva del cálculo de movilidad vinculado a la variación del Índice de Precios al Consumidor medido por el INDEC.

Junto con el ajuste de los ingresos base, las autoridades nacionales confirmaron la continuidad del refuerzo extraordinario orientado a los sectores de menores ingresos dentro del sistema asistencial. Este esquema combinado busca sostener la capacidad de compra de la clase pasiva frente a los aumentos registrados en la canasta básica alimentaria y en los insumos esenciales de salud, articulando la pauta de aumento directo con la liquidación del complemento monetario.

Los montos de las prestaciones previsionales y la suma del bono

Con la aplicación del ajuste del 2,1 por ciento, el piso salarial del sistema previsional se eleva a $428.591,22. A este monto básico se adiciona la liquidación completa del bono extraordinario de $70.000, alcanzando un ingreso total conformado de $498.591,22 para todos aquellos jubilados que perciben el haber mínimo. En los casos en que el ingreso supere la suma básica, se liquida un proporcional del refuerzo hasta alcanzar ese tope fijado para el haber mínimo complementado.

Para el resto de las prestaciones y categorías gestionadas por el organismo previsional, el cuadro de cobros netos durante el noveno mes del año se desagrega según las siguientes pautas oficiales:

Pensión Universal para el Adulto Mayor: la base pasa a $342.890,98 y alcanza los $412.890,98 tras la adición del bono

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: el haber puro se ubica en $300.013,86 y llega a $370.013,86 con el beneficio extraordinario

Pensión para Madres de siete hijos: se liquida en equivalencia a la mínima, totalizando $498.591,22 pesos con la suma adicional

Jubilaciones superiores a la mínima: el haber máximo alcanza los $2.884.013,07 pesos sin la incorporación del bono de apoyo

Calendario oficial de pago a jubilados por terminación de documento

Las fechas de pago ordenadas por el organismo previsional están divididas según los montos a percibir y la terminación de la tarjeta de identificación de cada beneficiario. Aquellos jubilados y pensionados que no superen el monto del haber mínimo dispondrán del depósito de sus haberes a partir del martes 8 de septiembre, extendiéndose de forma progresiva a lo largo de las primeras semanas del mes en todas las sucursales bancarias habilitadas.

El orden de cobro para la categoría que percibe el haber mínimo queda diagramado de la siguiente manera:

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre

En tanto, el segmento de titulares que supera el haber mínimo comenzará a cobrar a partir del martes 22 de septiembre para las terminaciones 0 y 1, continuando hasta el lunes 28 de septiembre con los documentos finalizados en 8 y 9.