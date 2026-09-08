El nuevo régimen especial para entidades deportivas incluye quita de multas, plazos para adecuación y acceso a financiamiento para obras

Los clubes de barrio de la Ciudad de Buenos Aires podrán acceder a un régimen especial para avanzar en la regularización de sus instalaciones y de su situación administrativa. La Legislatura porteña dio sanción inicial a un proyecto de ley que establece un Régimen Especial de Adecuación y Regularización para Clubes de Barrio, destinado a facilitar el cumplimiento de las obligaciones vigentes y atender las dificultades que atraviesan estas instituciones para afrontar obras, habilitaciones y trámites pendientes.

La iniciativa recibió 53 votos afirmativos en el recinto y avanzó con respaldo de distintos sectores políticos. El proyecto contempla herramientas específicas para que los clubes puedan adecuar progresivamente sus instalaciones, regularizar documentación y resolver sanciones administrativas acumuladas.

La propuesta fue elaborada a partir de planteos realizados por organizaciones y federaciones relacionadas con el deporte comunitario. Entre las dificultades señaladas se encuentran:

Los costos asociados a las obras obligatorias

Habilitaciones y documentación pendiente

Multas que pueden acumularse cuando una institución no logra completar los procesos establecidos por la normativa

El nuevo régimen busca contemplar las características particulares de los clubes de barrio, especialmente de aquellos que funcionan desde hace décadas y cuentan con instalaciones construidas bajo normativas diferentes de las que rigen actualmente. En ese sentido, uno de los ejes del proyecto es establecer un mecanismo de adecuación progresiva.

La iniciativa todavía no se convirtió en ley definitiva. La aprobación obtenida en la Legislatura corresponde a una primera instancia y deberá completarse el procedimiento legislativo correspondiente para que el régimen pueda entrar en vigencia.

Cómo funcionará la adecuación progresiva de los clubes

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la creación de un esquema de adecuación progresiva para las instituciones alcanzadas. El mecanismo busca que los clubes puedan avanzar en el cumplimiento de las condiciones exigidas de acuerdo con las características y posibilidades de cada establecimiento.

La propuesta contempla especialmente la antigüedad y preexistencia de las instalaciones. Esto implica considerar que numerosos clubes fueron construidos y ampliados a lo largo de varias décadas, en períodos en los que las exigencias edilicias y administrativas podían ser diferentes de las actuales.

A partir de ese reconocimiento, el régimen plantea establecer mejoras vinculadas con seguridad, higiene y autoprotección, pero mediante un proceso que permita concretar las obras necesarias de manera progresiva. La finalidad es que las instituciones puedan adecuarse a los requerimientos sin que las tareas impliquen necesariamente suspender las actividades que desarrollan habitualmente.

El proyecto parte de la necesidad de compatibilizar el cumplimiento de las condiciones edilicias con la continuidad de las actividades deportivas y sociales. Para los clubes, una obra de infraestructura puede representar un gasto significativo y, dependiendo de sus características, requerir una planificación que no siempre puede ejecutarse de manera inmediata.

Por ese motivo, el régimen propone una modalidad de regularización que tenga en cuenta la preexistencia de los edificios y permita ordenar las adecuaciones pendientes. El objetivo es que las instituciones puedan avanzar hacia el cumplimiento de las normas sin que las exigencias administrativas y edilicias se conviertan en un impedimento para sostener su funcionamiento.

Qué pasará con las multas y sanciones acumuladas

Otro de los componentes previstos es la eliminación de determinadas obligaciones económicas vinculadas con incumplimientos administrativos anteriores. El proyecto contempla la eliminación de multas administrativas, sanciones, intereses y recargos relacionados con retrasos en las habilitaciones o con la falta de documentación.

La medida apunta a que las instituciones puedan iniciar el proceso de regularización sin trasladar al nuevo trámite las penalidades económicas acumuladas durante períodos anteriores. De esta manera, el régimen busca separar la situación administrativa pendiente de las sanciones que se hayan generado como consecuencia de esos incumplimientos.

Para las comisiones directivas, las deudas derivadas de multas y recargos pueden constituir una dificultad adicional a la hora de afrontar los gastos habituales y las obras necesarias para adecuar las instalaciones. La eliminación prevista por el proyecto funcionaría como una de las herramientas para facilitar el ingreso de los clubes al proceso de regularización.

El mecanismo también apunta a ordenar la documentación relacionada con las habilitaciones. Los clubes que mantengan trámites pendientes podrán avanzar dentro del régimen especial previsto por la iniciativa, de acuerdo con las condiciones que finalmente establezca la normativa.

La propuesta combina así dos instrumentos diferentes. Por un lado, plantea un esquema para adecuar físicamente las instalaciones. Por otro, incorpora medidas destinadas a resolver parte de las obligaciones administrativas acumuladas. Ambos aspectos forman parte del proceso de regularización que propone el proyecto.

Banco Ciudad ofrecerá créditos para financiar las obras

El tercer eje de la iniciativa está relacionado con el financiamiento. El proyecto contempla el acceso a líneas de crédito especiales del Banco Ciudad destinadas a los clubes que necesiten realizar arreglos u obras obligatorias para adecuar sus instalaciones.

Los fondos estarán orientados a financiar los trabajos necesarios para avanzar con el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa. De esta forma, el régimen no se limita a establecer nuevas condiciones administrativas, sino que incorpora una herramienta para afrontar el costo de las obras requeridas.

El financiamiento resulta relevante dentro del esquema porque la regularización edilicia puede implicar trabajos de infraestructura que demanden recursos que los clubes no tienen disponibles de manera inmediata. La posibilidad de acceder a líneas de crédito específicas permitiría distribuir el costo de esas obras en el tiempo.

El proyecto plantea de esta manera un esquema compuesto por adecuación progresiva, eliminación de sanciones y acceso a financiamiento. La combinación de estas herramientas busca facilitar que las instituciones puedan resolver las distintas etapas necesarias para regularizar su situación.

Las condiciones específicas de esas líneas de crédito deberán quedar establecidas dentro del marco correspondiente. El objetivo previsto en el proyecto es que los préstamos estén destinados a los trabajos y arreglos vinculados con las obligaciones de adecuación de los clubes.

Por qué la regularización alcanza a los clubes de barrio

La discusión legislativa también está relacionada con el funcionamiento que cumplen los clubes de barrio en la Ciudad de Buenos Aires. Estas instituciones concentran actividades deportivas y sociales y reciben diariamente a chicos, jóvenes y adultos que participan de distintas propuestas.

Además de las prácticas deportivas, los clubes desarrollan actividades vinculadas con la vida comunitaria de los barrios. Por ese motivo, las organizaciones que representan al sector plantearon la necesidad de contar con mecanismos que permitan resolver las dificultades administrativas y edilicias sin afectar la continuidad de las instituciones.

La regularización constituye en este contexto un proceso que involucra diferentes aspectos. No se trata únicamente de obtener una habilitación o completar documentación, sino también de realizar las obras que correspondan y resolver las obligaciones económicas que se hayan generado por incumplimientos anteriores.

Las entidades vinculadas al deporte comunitario señalaron las dificultades que pueden enfrentar las comisiones directivas para afrontar simultáneamente los gastos de funcionamiento, las obras exigidas y las obligaciones administrativas. El proyecto busca establecer un régimen específico para atender esa situación.

La iniciativa también toma como referencia la antigüedad de muchas de estas instituciones. Los clubes que funcionan desde hace décadas pueden contar con estructuras edilicias que fueron modificadas y ampliadas en distintos períodos. La propuesta busca que esa realidad sea considerada dentro del proceso de adecuación.

Qué falta para que el régimen entre en vigencia

La aprobación obtenida en la Legislatura porteña constituye una sanción inicial, por lo que el proyecto todavía debe completar el proceso necesario para transformarse en una ley vigente. La iniciativa deberá avanzar en las instancias legislativas correspondientes antes de su implementación.

Una vez que el régimen quede establecido, la reglamentación tendrá un papel central para determinar cómo se aplicarán las distintas herramientas previstas. Allí deberán precisarse las condiciones y procedimientos que deberán cumplir los clubes para acceder al proceso de regularización.

Entre los aspectos que deberán quedar definidos se encuentra la forma en que se implementará la adecuación progresiva, cuáles serán las obras alcanzadas, cómo se acreditará la situación administrativa de cada institución y de qué manera se instrumentará el acceso al financiamiento.

También será necesario establecer el procedimiento para la eliminación de las multas, sanciones, intereses y recargos contemplados por el proyecto. La aplicación de esta herramienta dependerá de las condiciones que finalmente determine el marco normativo.

El objetivo general de la iniciativa es que los clubes de barrio puedan avanzar en la regularización de sus instalaciones y documentación mediante un procedimiento adaptado a las características de estas instituciones. Para ello, el proyecto combina plazos y mecanismos de adecuación con medidas destinadas a reducir las obligaciones administrativas acumuladas y facilitar el acceso a recursos para realizar las obras.

De aprobarse de manera definitiva, el Régimen Especial de Adecuación y Regularización para Clubes de Barrio establecerá un marco específico para que estas instituciones puedan ordenar su situación edilicia y administrativa. El proceso deberá complementarse con la reglamentación que determine los requisitos y procedimientos para su aplicación.