La nueva aerolínea argentina comienza a vender pasajes para sus dos primeras rutas

Joy Airline se suma al mercado aerocomercial local y, desde este martes, ofrecerá tickets aéreos para unir la provincia de Jujuy con Buenos Aires y Córdoba

El mapa aerocomercial argentino suma un nuevo actor en el cabotaje nacional. A través de sus canales oficiales en redes sociales, la empresa Joy Airline anunció que a partir de este martes habilita la comercialización formal de pasajes para sus dos primeras rutas de vuelos regulares: Jujuy-Buenos Aires (y su tramo inverso) y Jujuy-Córdoba (y su tramo inverso). Con la consigna comercial "Vuelve el estilo a la aviación", la compañía encara la fase final para iniciar sus operaciones conectando el norte argentino con los principales centros urbanos del país.

Una de las particularidades estratégicas del modelo de negocios de la aerolínea es que fijará su base operativa permanente en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, en Jujuy. Esto implica que las aeronaves y las tripulaciones comerciales pernoctarán en la provincia norteña. El esquema de itinerarios inicial contempla dos frecuencias diarias hacia Buenos Aires y un vuelo diario hacia Córdoba, con horarios diseñados para permitir la ida y vuelta en el mismo día, ideal para los viajeros del segmento corporativo y turístico.

Joy Airline comienza a vender pasajes para sus primeras dos rutas: une Jujuy con CABA y Córdoba

Joy Airline, la nueva aerolínea en Argentina que se diferencia de las low cost

La propuesta de Joy Airline se aleja del modelo tradicional de tarifas mínimas de las aerolíneas de bajo costo para enfocarse en el confort, la agilidad en los procesos de embarque y la previsibilidad tarifaria para quienes necesitan comprar tickets con escasa anticipación:

Aeronaves configuradas para el confort: La flota inicial está compuesta por dos Bombardier CRJ-200 LR, acondicionados para transportar a 50 pasajeros. La cabina presenta una distribución de dos asientos por lado (configuración 2x2), eliminando la existencia del asiento central para ofrecer mayor espacio y comodidad.

La flota inicial está compuesta por dos Bombardier CRJ-200 LR, acondicionados para transportar a 50 pasajeros. La cabina presenta una distribución de dos asientos por lado (configuración 2x2), eliminando la existencia del asiento central para ofrecer mayor espacio y comodidad. Agilidad en aeropuertos: Al tratarse de un avión de menor escala, los procesos de embarque y desembarque se completan en pocos minutos, acortando los tiempos muertos en las terminales.

Al tratarse de un avión de menor escala, los procesos de embarque y desembarque se completan en pocos minutos, acortando los tiempos muertos en las terminales. Modelo económico eficiente: La escala de la aeronave permite un punto de equilibrio operativo significativamente más bajo que el de los aviones comerciales de 180 o 200 plazas, logrando cubrir los costos de operación con menos de 40 pasajeros a bordo.

La escala de la aeronave permite un punto de equilibrio operativo significativamente más bajo que el de los aviones comerciales de 180 o 200 plazas, logrando cubrir los costos de operación con menos de 40 pasajeros a bordo. Estrategia tarifaria: La firma busca competir en la franja de compras de último momento. Mientras que un pasaje adquirido tres días antes de volar puede costar $700.000 en el mercado tradicional, la empresa proyecta ofrecer esos mismos tramos a la mitad de precio, con servicios esenciales ya incluidos en el billete.

Joy Airline, con un plan de expansión federal e inversión inicial

El proyecto demandó una inversión inicial de 20 millones de dólares, aportados por un grupo de cinco socios para el fondeo de aeronaves y capital de trabajo. A medida que se consolide la operación en el aeropuerto jujeño, la dirección de la empresa planea incorporar entre dos y tres aviones por año para sumar conexiones federales hacia destinos como Mendoza e Puerto Iguazú, evitando que los pasajeros del interior deban realizar escalas obligatorias en Buenos Aires. Asimismo, en una segunda etapa no se descarta la apertura de rutas internacionales hacia ciudades de países limítrofes.