Nueva cadena de supermercados no detiene su crecimiento y abre la quinta sucursal

Se trata de una firma tucumana, que en las últimas horas inauguró el local más grande de los que abrió en los últimos seis años, cuando empezó en 2020

En un escenario económico nacional donde el consumo registra contracciones persistentes y varias de las grandes cadenas nacionales e internacionales optaron por reestructurar sus esquemas cerrando más bocas de expendio de las que abren, el supermercadismo regional registra excepciones destacables. Un caso de éxito comercial y expansión familiar se consolida en la provincia de Tucumán, donde la firma El Marqués Supermercados inauguró su quinta sucursal, marcando el hito de abrir el espacio comercial más amplio y moderno de su historia corporativa desde su surgimiento en 2020.

El nuevo punto de venta está emplazado en la calle Córdoba 649, en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán. La apertura demandó una inversión directa de capitales locales que permitió la incorporación inmediata de casi 70 trabajadores tucumanos —incluyendo el personal de un espacio gastronómico propio que funcionará en el predio—, elevando la plantilla total de la compañía a 234 empleados directos distribuidos en sus diferentes sedes.

El Marqués Supermercados: historia de expansión, empleo local y presencia en el mapa tucumano

Lo que comenzó hace seis años como un proyecto para abastecer a la zona oeste del Gran San Miguel de Tucumán ha mantenido una trayectoria ininterrumpida de aperturas que abarca los principales puntos estratégicos del aglomerado urbano:

2020 (Yerba Buena): La empresa familiar inició sus actividades en la esquina de Av. Solano Vera y Camino de Sirga.

2023 (Barrio Norte): Consolidó su llegada a la capital con el segundo local en Laprida 547.

2024 (Tafí Viejo): Expandió su cobertura hacia el norte con el punto de venta en Lomas del Tafí (Benito Macías 900).

2025 (Barrio Sur): Inauguró su cuarta boca comercial en la calle 9 de Julio 945.

2026 (Centro): Desembarcó en el corazón del microcentro (Córdoba 649) con su tienda insignia de mayor superficie cubierta y variada propuesta de marcas.

El Marques Supermercados abrió su quinta sucursal en Tucumán

ueva sucursal de El Marqués Supermercados: "Decidimos seguir invirtiendo a pesar de la crisis"

En el acto de inauguración, que contó con la participación de autoridades provinciales, empresarios y dirigentes del sector, el titular de la firma, Alejandro Seleme, valoró el esfuerzo colectivo para concretar la obra: "Esta es la sucursal que más nos costó por la situación que está viviendo el país. A pesar de la crisis y de la recesión, decidimos seguir invirtiendo en Tucumán. Poder dar trabajo a entre 60 y 70 tucumanos es un orgullo para mí y para todos", sostuvo el empresario, quien anticipó que proyectan evaluar la apertura de una sexta boca comercial hacia fin de año o principios del próximo.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó la apuesta privada al señalar que "es importante porque estamos viendo, en el contexto nacional, que se pierden muchas fuentes de trabajo; sin embargo, acá en Tucumán se sostienen gracias a empresarios que apuestan a la provincia". Asimismo, el presidente de la Cámara de Supermercadistas de Tucumán, Guillermo Saccomani, concluyó que "el consumo está en caída y la situación es difícil para todo el sector, por eso un emprendimiento de estas características en este momento tiene un valor especial".