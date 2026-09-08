Dibu Martínez, entre los diez candidatos al premio al mejor arquero del Balón de Oro 2026

El arquero argentino integra una lista de diez candidatos al premio Lev Yashin y buscará volver a quedarse con el galardón que ganó en 2023 y 2024

El nombre de Dibu Martínez volvió a aparecer entre los principales candidatos al premio Lev Yashin, reconocimiento que distingue al mejor arquero del mundo y que será entregado durante la gala del Balón de Oro 2026.

El argentino forma parte de una nómina de diez futbolistas. Sus competidores serán:

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Joan García

Gregor Kobel

Édouard Mendy

David Raya

Matvey Safonov

Unai Simón

Vozinha

A sus 34 años, el marplatense tendrá la posibilidad de conseguir nuevamente el trofeo que ya ganó en 2023 y 2024. En ambas oportunidades fue reconocido por sus actuaciones tanto con la Selección argentina como con el Aston Villa.

El antecedente más reciente, sin embargo, favorece a otro arquero. En la edición pasada, Gianluigi Donnarumma obtuvo el premio después de una temporada en la que tuvo un papel destacado en el PSG, que conquistó por primera vez la UEFA Champions League.

Dibu Martínez: por qué dejó Aston Villa y cómo fue su llegada al Chelsea

La última temporada también significó un cambio importante en la carrera del arquero argentino. Después de cuatro años en Aston Villa, Martínez dejó el club de Birmingham tras una campaña en la que el equipo terminó cuarto en la liga inglesa y consiguió la clasificación para la Champions League 2026-2027.

El escenario en el arco comenzó a modificarse con las decisiones de Unai Emery. El entrenador incorporó al japonés Zion Suzuki, quien había tenido una actuación destacada en la última Copa del Mundo, y comenzó la temporada con el neerlandés Marco Bizot como titular.

En paralelo, la Juventus había intentado avanzar por la contratación del argentino durante el mercado de pases previo al Mundial. Las negociaciones finalmente no prosperaron y Martínez permaneció en Inglaterra, aunque cambió de equipo. Su nuevo destino fue el Chelsea, club al que llegó para continuar su carrera en la Premier League.

El papel de Martínez con la Selección argentina

La candidatura al premio también está vinculada con su desempeño en el seleccionado argentino. Durante el Mundial, el arquero volvió a ocupar un lugar central en el equipo y tuvo una actuación especialmente destacada frente a España.

En ese partido decisivo, sus intervenciones fueron determinantes para sostener a la Argentina y permitir que el conjunto nacional alcanzara la definición.

Ese rendimiento, sumado a sus antecedentes en el seleccionado y en el fútbol inglés, volvió a ubicar al marplatense entre los candidatos al reconocimiento individual más importante para los arqueros.

Con esta nominación, Martínez buscará conquistar el premio Lev Yashin por tercera vez en su carrera, después de los títulos obtenidos de manera consecutiva en 2023 y 2024.