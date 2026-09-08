Sueldo minero en Argentina: cuánto se gana por mes según el puesto

Un informe sectorial revela las escalas salariales en la industria extractiva. Los montos que se cobran según el nivel de experiencia y la región

El sector minero consolida su posición de liderazgo en la estructura salarial de la Argentina al registrar ingresos que superan de manera holgada a la media de la economía formal. Un conjunto de relevamientos técnicos elaborados por consultoras privadas, organismos oficiales y cámaras del rubro refleja que las remuneraciones brutas en la extracción metalífera equivalen a casi cuatro veces el haber promedio que perciben los trabajadores registrados del sector privado.

Esta ventaja competitiva, revelada por información del Ministerio de Capital Human, PwC Argentina, el INDEC y la Secretaría de Minería, responde a la exigencia de las tareas en yacimientos, las condiciones geográficas extremas y el nivel de capacitación continua que demandan las operadoras.

La disparidad en las liquidaciones mensuales no solo se observa respecto de la media general del mercado de trabajo, sino también dentro de las distintas ramas que integran la propia actividad extractiva. A la par de los elevados salarios base, la industria se destaca por registrar uno de los índices de formalidad laboral más altos del país, con una tasa de empleo no registrado marginal. La fuerte competencia por retener talento calificado en áreas técnicas, geológicas y de ingeniería impulsa la implementación de incentivos económicos anuales y esquemas de adicionales específicos en las provincias con mayor desarrollo minero.

La escala de sueldos según el nivel de responsabilidad y especialización

Las bandas salariales vigentes dentro del rubro muestran variaciones significativas en función del rol operativo, el personal a cargo y el grado de conocimiento especializado requerido para la posición. Dentro de la pirámide de cargos, la retribución mensual de base -sin ningún tipo de adicional- se desagrega según los siguientes rangos de referencia para las áreas operativas e intermedias:

Perfiles técnicos y especialistas de campo: perciben remuneraciones mensuales que se posicionan entre $1,8 millones y $3,2 millones

Puestos de supervisión y control de turnos: registran ingresos medios que oscilan entre los $6 millones y los $8,5 millones

Jefaturas de área y mandos medios: alcanzan haberes de base ubicados entre los $8 millones y los $10 millones mensuales

La evolución del poder adquisitivo y las ramas de producción

La brecha entre los ingresos del sector extractivo y los haberes del conjunto de la economía argentina se fue acentuando durante la última década. En el período comprendido entre 2016 y 2025, el salario real promedio del mercado laboral sufrió una contracción del 10,4 por ciento. En contraste, la minería metalífera logró un incremento real del 4,4 por ciento en sus remuneraciones, al tiempo que la minería no metalífera registró una suba del 37 por ciento en su capacidad de compra, manteniendo salarios un 80 por ciento por encima de la media nacional.

El comportamiento del empleo varía según el recurso explotado. La extracción de litio encabeza las búsquedas laborales inmediatas en la región del Noroeste, mientras que los grandes proyectos de cobre asoman como el principal motor de contrataciones para los próximos años a medida que pasen a fases de construcción.

Las regiones con mejores sueldos y los puestos más buscados

La ubicación geográfica de las explotaciones resulta determinante en la conformación del recibo de sueldo. Provincias como Santa Cruz, San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca agrupan la mayor proporción de trabajadores mineros y concentran la demanda proyectada. La Patagonia mantiene los ingresos más elevados para mandos medios y técnicos, aunque el despliegue del litio en el norte del país achicó paulatinamente las diferencias salariales regionales.

En este escenario, la competencia por contratar personal capacitado se concentra en profesiones clave para la continuidad operativa. Las áreas con mayor demanda de mano de obra incluyen: