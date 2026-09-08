Subieron las multas de tránsito: la infracción por la que podés pagar casi $5 millones

En la Capital Federal se actualizó el valor de la Unidad Fija y las sanciones para los conductores imprudentes subieron considerablemente

El Gobierno porteño actualizó los montos de la Unidad Fija, la variable de referencia que se utiliza para calcular el valor de las multas de tránsito en el ámbito de la Capital Federal. Esta actualización, que se realiza de forma semestral de acuerdo con el precio del litro de nafta de mayor octanaje, genera un importante impacto en el bolsillo de los automovilistas que circulen por la Ciudad de Buenos Aires.

Con el nuevo cuadro tarifario vigente para este semestre, las penas por infracciones cotidianas tuvieron un salto considerable, y las faltas más gravosas alcanzaron cifras inéditas. Manejar utilizando el teléfono celular, cruzar un semáforo en rojo o no llevar puesto el cinturón de seguridad ahora cuesta significativamente más caro. Sin embargo, existe una falta en particular que encabeza el ranking de las penalizaciones económicas y puede rozar los $5 millones.

El valor de la multa más cara de la Ciudad

La sanción que contempla el mayor costo económico dentro del territorio porteño es el exceso de velocidad extremo. Según establece la normativa vigente, aquellos conductores que circulen a más de 140 kilómetros por hora en cualquier vía de la Capital Federal se exponen a penalizaciones que van desde las 400 hasta las 4.000 Unidades Fijas. Con la cotización fijada en $1.173,08 por unidad, este último tramo tope representa un pago máximo de $4.692.320.

El monto exacto a abonar en este tipo de situaciones es graduado por un controlador de faltas, quien evalúa tanto los antecedentes del infractor como la gravedad del hecho, por ejemplo si el exceso se dio en un carril convencional, en una avenida o dentro de una autopista urbana. Asimismo, conducir superando las velocidades permitidas no solo implica un desembolso financiero abultado, sino también el descuento de puntos en el sistema de scoring y la eventual suspensión de la licencia.

El listado completo de las infracciones en CABA y sus nuevos valores

La actualización tarifaria afecta al conjunto de faltas que se registran a diario mediante los radares fijos y los controles presenciales dispuestos por los agentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Las sanciones económicas vigentes para cada tipo de contravención se estructuran de la siguiente manera: