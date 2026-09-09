Chiche Gelblung murió a los 82 años tras ser internado por un cuadro respiratorio. El periodista tuvo una trayectoria de más de seis décadas

Chiche Gelblung murió este miércoles a los 82 años, luego de permanecer internado en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. El periodista, conductor de radio y televisión, fotógrafo y corresponsal de guerra había sido hospitalizado el martes, según informó su entorno. La noticia de su fallecimiento se conoció durante las primeras horas de este miércoles.

Samuel Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 en Buenos Aires y comenzó su carrera periodística en 1966, cuando ingresó a la revista Gente, perteneciente a Editorial Atlántida. Desde sus primeros años estuvo vinculado con el periodismo gráfico y, con el paso del tiempo, desarrolló una trayectoria que incluyó revistas, diarios, radio, televisión e Internet.

Su carrera comenzó en una etapa de expansión de los medios gráficos y estuvo marcada por coberturas de actualidad, política, espectáculos y conflictos internacionales. En 1967 tuvo su primera experiencia como corresponsal de guerra al cubrir la Guerra de los Seis Días. Años más tarde también cubrió otros conflictos y acontecimientos internacionales, entre ellos la guerra de Biafra y la guerra de Vietnam.

Los primeros años de Chiche Gelblung en el periodismo

Gelblung llegó a Gente en 1966 y permaneció vinculado a la publicación durante 15 años. En sus primeros tiempos utilizó el seudónimo Mariano Ovejero, que también había empleado en sus incursiones como cantante de tango. La cobertura de la Guerra de los Seis Días representó uno de los primeros desafíos de relevancia internacional de su carrera.

Durante la década del 70 avanzó dentro de la estructura de la revista hasta llegar a ocupar cargos de dirección. En 1976 asumió como director de Gente, una función que mantuvo hasta comienzos de la década siguiente. Posteriormente pasó por Editorial Perfil y estuvo al frente de La Semana.

También trabajó en distintos medios gráficos y tuvo participación en diarios como Ámbito Financiero y La Nación. Su recorrido durante esos años estuvo principalmente ligado al periodismo escrito, antes de ampliar su actividad hacia la radio y la televisión.

En una entrevista publicada en 2026, Gelblung recordó aquella etapa y señaló que su primera cobertura internacional había sido la Guerra de los Seis Días. También mencionó sus trabajos posteriores en Vietnam y Biafra y explicó que durante aquellos años había desarrollado una parte importante de su experiencia como cronista.

El desembarco de Chiche Gelblung en la radio y la televisión

Después de casi tres décadas vinculadas principalmente con la gráfica, Gelblung comenzó a desarrollar una presencia cada vez mayor en radio y televisión. En 1993 inició su recorrido con programas radiales y, al año siguiente, llegó uno de los ciclos que marcarían su trayectoria televisiva: Memoria.

El programa comenzó a emitirse por Canal 9 y se convirtió en uno de los principales espacios televisivos asociados a su nombre. El ciclo abordaba temas de actualidad y acontecimientos policiales, sociales y políticos, pero también incorporaba contenidos relacionados con fenómenos paranormales, misterios y hechos que generaban repercusión pública.

Memoria permaneció varios años en pantalla y tuvo distintas etapas. El programa permitió que Gelblung ampliara su llegada a una audiencia que hasta entonces lo conocía principalmente por su trabajo en medios gráficos.

Su estilo televisivo estuvo relacionado con entrevistas, informes y reconstrucciones de hechos. Algunos contenidos generaron cuestionamientos y debates públicos, especialmente aquellos vinculados con fenómenos paranormales o situaciones presentadas como investigaciones periodísticas.

Entre los episodios más recordados se encuentra la denominada autopsia de un extraterrestre, realizada en el marco de una investigación relacionada con el llamado caso Roswell. La producción televisiva buscó abordar el fenómeno de los ovnis y presentar elementos vinculados con una supuesta autopsia, en un contenido que posteriormente quedó asociado a la historia del programa.

Las polémicas que atravesaron su carrera

La trayectoria de Chiche Gelblung también estuvo acompañada por distintas controversias relacionadas con contenidos difundidos en radio y televisión.

Uno de los episodios ocurrió a partir de una entrevista al filósofo español Antonio Escohotado, especialista en el estudio de las drogas. El contenido derivó en una denuncia por presunta apología, en un contexto de discusión pública sobre la forma en que los medios abordaban el consumo de sustancias.

Las polémicas también estuvieron relacionadas con el tratamiento de determinados temas y con el formato utilizado para presentar investigaciones. En distintas etapas de su carrera, Gelblung sostuvo una forma de hacer periodismo que combinaba información, entrevistas, testimonios y reconstrucciones.

A lo largo de más de cinco décadas de actividad profesional, trabajó además en diferentes emisoras y canales de televisión. Entre sus ciclos radiales estuvieron Edición Chiche y Hola Chiche, mientras que en televisión participó de programas como 70.20.10, Polémica en el bar, Chiche en vivo y otros espacios informativos y de actualidad.

Chiche Gelblung y su llegada a Internet

La expansión de Internet modificó el funcionamiento de los medios de comunicación y Gelblung también participó de ese proceso. En 2006 fundó Minuto Uno, un portal de noticias que comenzó a desarrollarse durante la etapa de crecimiento de los medios digitales en Argentina.

El proyecto formó parte de una nueva etapa profesional para el periodista, que trasladó parte de su experiencia en los medios gráficos y audiovisuales al ámbito de los portales de noticias.

La creación de Minuto Uno se produjo cuando los medios digitales comenzaban a consolidarse como una fuente habitual de información. El sitio posteriormente quedó vinculado al Grupo Indalo y Gelblung continuó desarrollando otros proyectos relacionados con Internet y la producción de contenidos.

De esta manera, su trayectoria atravesó diferentes transformaciones de la industria periodística: desde las redacciones de revistas y diarios hasta la radio, la televisión y los portales digitales.

La cobertura de la guerra en Ucrania

En 2022, varias décadas después de su primera experiencia como corresponsal de guerra, Gelblung volvió a cubrir un conflicto internacional. Viajó a Ucrania para realizar informes sobre la guerra iniciada ese año tras la invasión rusa.

El viaje representó el regreso de Gelblung al trabajo como corresponsal en una zona de conflicto. A los 78 años, volvió a realizar coberturas desde el lugar de los acontecimientos y contó posteriormente detalles de esa experiencia.

La cobertura de Ucrania se incorporó así a una trayectoria que había comenzado con la Guerra de los Seis Días y que también había incluido otros escenarios internacionales.

En entrevistas posteriores, Gelblung recordó distintas etapas de su carrera y habló sobre la actividad periodística, los cambios en los medios y las nuevas formas de producir información.

Los últimos años y sus problemas de salud

Durante 2026, Chiche Gelblung atravesó varias internaciones por distintos problemas de salud. En mayo fue internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei y permaneció allí durante varias semanas. En ese período también tuvo complicaciones vasculares y le colocaron dos stents en una de sus piernas.

En junio recibió el alta y continuó su recuperación en su domicilio. En julio volvió a ser internado por un cuadro respiratorio y febril y posteriormente recibió nuevamente el alta.

El martes 8 de septiembre regresó al Sanatorio Mater Dei por un nuevo problema respiratorio. Según la información difundida por su entorno, hasta el día anterior había continuado trabajando y avanzaba en un nuevo proyecto audiovisual.

La internación se produjo luego de varios episodios médicos registrados durante el año. El periodista permaneció bajo atención médica en el centro de salud hasta su fallecimiento, ocurrido este miércoles 9 de septiembre.

Una carrera de más de cinco décadas en los medios

La trayectoria de Chiche Gelblung se extendió durante más de 60 años y atravesó diferentes etapas del periodismo argentino. Comenzó en la prensa gráfica, pasó por revistas y diarios, llegó a la radio y la televisión y posteriormente participó del desarrollo de medios digitales.

Su carrera también estuvo vinculada con la cobertura de acontecimientos internacionales, desde la Guerra de los Seis Días en 1967 hasta su trabajo como corresponsal en la guerra de Ucrania en 2022.

En televisión, Memoria quedó asociado a una etapa central de su carrera y a un formato que combinaba actualidad, entrevistas, investigaciones y contenidos relacionados con fenómenos de misterio.

En los últimos años, pese a los problemas de salud, Gelblung continuó vinculado con la actividad periodística y mantuvo proyectos audiovisuales. En julio de 2026 había hablado públicamente sobre su estado de salud y sobre su intención de continuar trabajando.

Con su fallecimiento, ocurrido a los 82 años, termina una trayectoria profesional que comenzó en la gráfica en la década del 60 y se extendió por revistas, diarios, radio, televisión e Internet. Chiche Gelblung murió después de más de seis décadas de actividad periodística y de haber trabajado en distintos formatos de comunicación.