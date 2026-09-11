La Semana de la Belleza en septiembre es una oportunidad para renovar la rutina de cuidado personal de cara al regreso del calor. Habrá cuotas sin interés

Del 14 al 21 de septiembre, L’Oréal Groupe ofrecerá en Argentina descuentos de hasta 45% en una selección de productos de maquillaje, skincare, protección solar y cuidado capilar de sus primeras marcas como Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani, Ralph Lauren, Valentino, L'Oréal Paris y Maybelline New York. Según un comunicado de la marca adelantado a este medio, se podrán comprar online en Mercado Libre con envío gratis, y en retailers seleccionados con cuotas sin interés.

Se trata de la oportunidad ideal para preparar la piel y el cabello para el regreso de los días de calor, antes de la llegada de la primavera. La llamada "Beauty Week", con promociones de primeras marcas, es un momento clave para renovar la rutina de belleza.

Qué productos se consiguen con descuento en Beauty Week

El grupo francés realiza regularmente este evento con importantes descuentos. Los productos que participan de las promociones de esta semana de la belleza en 2026 serán los siguientes:

Marcas y fragancias de lujo

Lancôme se suma a Beuty Week con los esenciales de maquillaje, tratamiento y fragancias con hasta 35% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, de acuerdo con el retailer, período y selección de productos.

Entre los destacados se encuentran:

fragancias Idôle Peach & Roses, Idôle EDP

maquillaje Teint Idole Ultra Wear, Butterglow;

tratamiento Triple Serum.

En este caso, las promociones estarán disponibles a través de distintas iniciativas como el Beauty Fest en los locales de Juleriaque, del 3 al 13 de septiembre, y acciones especiales del 14 al 20 en distintos retailers, mientras que en Mercado Libre la propuesta se extenderá del 14 al 21 de septiembre, con hasta 30% Off y 12 cuotas sin interés.

Yves Saint Laurent, Armani, Ralph Lauren y Valentino se suman a la propuesta con una selección de fragancias y maquillaje con 35% de descuento, que incluye:

Black Opium,

Y,

My Way,

Stronger With You,

Born in Roma

líneas Polo

maquillaje de Yves Saint Laurent.

En Dermocosmética, las promociones estarán orientadas a acompañar las necesidades de la piel frente al cambio de estación, con foco en limpieza, hidratación, tratamiento y protección solar. Del 14 al 20 de septiembre, La Roche-Posay, Vichy y CeraVe ofrecerán descuentos de hasta 45% en una selección de productos:

En protección solar , habrá hasta 40% de ahorro en líneas de La Roche-Posay como Anthelios, y hasta 35% off en Vichy y CeraVe , incluyendo Capital Soleil y UV Age.

, habrá hasta 40% de ahorro en líneas de La Roche-Posay como Anthelios, y hasta , incluyendo Capital Soleil y UV Age. Por el contrario, en hidratación , Vichy y CeraVe contarán con descuentos de hasta 40%, mientras que La Roche-Posay ofrecerá hasta 30%.

, Vichy y CeraVe contarán con descuentos de hasta 40%, mientras que La Roche-Posay ofrecerá hasta 30%. Por su parte, los tratamientos anti-edad tendrán hasta 40% de ahorro en La Roche-Posay, con destacados como Mela B3 Sérum, y hasta 40% OFF en la línea Liftactiv de Vichy.

tendrán hasta 40% de ahorro en La Roche-Posay, con destacados como Mela B3 Sérum, y hasta 40% OFF en la línea Liftactiv de Vichy. La propuesta se completa con beneficios de hasta 40% en productos para acné como la línea Effaclar de La Roche-Posay y hasta 40% OFF en limpieza e hidratación de CeraVe.

Consumo masivo: cuidado de la piel, cabello y maquillaje

Habrá descuentos de hasta 40% en maquillaje y productos para el cuidado de la piel, y de hasta 35% en cuidado capilar. La acción en este caso sale con una primera semana "teaser" hasta el 14 de septiembre. Luego, estará vigente por completo del 14 al 20 de ese mes.

Maquillaje:

L’Oréal Paris y Maybelline ofrecerán hasta 40% off en bases, máscaras de pestañas, tintas y glosses, entre otros productos, como True Match Serum, Panorama Black, Hialuron Tint, Sky High, Instant Age Rewind y Lifter Gloss.

off en bases, máscaras de pestañas, tintas y glosses, entre otros productos, como True Match Serum, Panorama Black, Hialuron Tint, Sky High, Instant Age Rewind y Lifter Gloss. Vogue propone hasta 35% de descuento en productos como Base Mate Natural, Máscara de Pestañas al Infinitto y Labial Resist Fabulosa.

Cuidado de la piel:

L’Oréal Paris tendrá hasta 40% de ahorro con productos como Laser Serum, Glycolic Peeling, Aqua Fusion y Sérum de Ácido Hialurónico Revitalift.

tendrá hasta 40% de ahorro con productos como Laser Serum, Glycolic Peeling, Aqua Fusion y Sérum de Ácido Hialurónico Revitalift. Garnier ofrecerá hasta 35% de descuento en una selección de productos de su propuesta de cuidado facial con Vitamina C.

Cuidado del cabello:

Garnier tendrá hasta 35% de ahorro en su propuesta Hair Food, con opciones pensadas para distintos tipos y necesidades de pelo.

tendrá hasta 35% de ahorro en su propuesta Hair Food, con opciones pensadas para distintos tipos y necesidades de pelo. Productos como Óleo Extraordinario de Elvive también formarán parte de la propuesta de descuentos de Beauty Week.

El cuidado profesional del cabello completa la propuesta con beneficios pensados para renovar y preparar la rutina capilar de cara a la primavera y el verano. Durante la previa de Beauty Week, del 7 al 13 de septiembre, se podrá acceder en Mercado Libre a hasta 25% de ahorro, 6 cuotas sin interés y envío gratis en una selección de productos, incluyendo líneas como Absolut Repair, Vitamino Color, Metal Detox, Refills y Styling, además de Resistance y Blond Absolu según disponibilidad.

Luego, del 14 al 20 de septiembre, la propuesta se extenderá a los principales retailers participantes, con hasta 25% OFF y 6 cuotas sin interés en líneas como Blond Absolu, Nutritive, Première, Spécifique, Huile Elixir Ultime y Genesis. La selección contempla diferentes necesidades del cabello, desde reparación y nutrición hasta protección del color, reconstrucción y cuidado específico.

Fechas para comprar maquillaje y perfumes con hasta 45% de descuento

Según indicó L'Oréal Groupe en un comunicado enviado a este medio, las principales promociones de Beauty Week estarán disponibles del 14 al 21 de septiembre. Algunas propuestas se extenderán durante todo el período, mientras que otras tendrán vigencias específicas.

Las promociones estarán disponibles en Mercado Libre y en distintos retailers participantes como Juleriaque, de acuerdo con cada marca y división.

Habrá descuentos de hasta 45%, además de opciones de financiación en determinadas marcas, retailers y selecciones de productos. Con esta propuesta, L’Oréal Groupe acompaña la llegada de la primavera con una oportunidad para revisar y renovar las rutinas de belleza, incorporando productos de sus marcas más reconocidas, adaptados a las necesidades de cada persona