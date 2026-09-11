La propuesta combina innovación, shows en vivo y un espacio de gran capacidad, con énfasis en el desarrollo de nuevas experiencias musicales

En medio del crecimiento de Otro día perdido, el programa que conduce por Eltrece, y mientras continúa al frente de Vorterix, Mario Pergolini presentó Zquizo, una nueva compañía orientada a vincular artistas, contenidos, tecnología, medios de comunicación y experiencias presenciales.

El proyecto fue presentado este jueves en el Teatro Vorterix, ante la presencia de representantes y figuras vinculadas con la industria musical. La iniciativa contempla distintas líneas de trabajo que incluyen el acompañamiento de carreras artísticas, el desarrollo de contenidos y espacios para comunidades surgidas en internet, además de acciones de difusión que puedan combinar plataformas digitales, radio, televisión y espectáculos en vivo.

Durante la presentación, Pergolini explicó que Zquizo surge a partir de los cambios registrados en las formas de consumir contenidos y entretenimiento. Según planteó, las distintas plataformas dejaron de funcionar como espacios completamente separados y comenzaron a complementarse.

"Creemos que todo se está volviendo un poco más híbrido", explicó el conductor desde el escenario. En ese contexto, señaló que una canción puede trascender su circulación habitual y convertirse en parte de una historia que luego encuentre diferentes canales de difusión.

"Una canción no circula solamente entre quienes ya conocen a una banda. Un lanzamiento puede convertirse en una historia y esa historia puede encontrar su lugar en la televisión, la radio, una nota o una conversación digital", sostuvo.

Cómo funcionará Zquizo y con quiénes trabajará

Zquizo apunta a trabajar con artistas, mánagers, sellos discográficos y compañías que ya cuenten con una estructura propia. La propuesta no busca concentrar todas las áreas de una carrera artística dentro de una misma empresa, sino intervenir en aquellos aspectos en los que cada proyecto necesite herramientas adicionales.

La iniciativa reúne a Vorterix, Arte Group y Grupo Octubre, con el objetivo de desarrollar propuestas vinculadas con artistas, música, contenidos y proyectos culturales en diferentes etapas de crecimiento.

Uno de los ejes planteados por Pergolini es la combinación entre tecnología, producción y medios tradicionales. La compañía contempla el desarrollo de proyectos que puedan incluir inteligencia artificial, nuevos entornos tecnológicos, producciones audiovisuales, radio, pódcast, videojuegos y espectáculos presenciales.

"Zquizo busca unir tecnología, agencias de inteligencia artificial, nuevos desarrollos y el mundo de las producciones", explicó Pergolini.

El empresario también planteó que las audiencias actuales se relacionan con diferentes formatos de manera simultánea. Una misma persona puede escuchar una canción, consumir un pódcast, asistir a un recital, mirar televisión, utilizar redes sociales o jugar videojuegos.

"La gente va a conciertos, escucha radio o pódcasts y juega videojuegos. Todo eso puede convivir", señaló.

A partir de esa lógica, uno de los objetivos de Zquizo será desarrollar proyectos en los que diferentes disciplinas puedan integrarse. Entre las posibilidades mencionadas aparecen artistas que participen de producciones musicales, videojuegos que incorporen canciones y otros contenidos que conecten el entretenimiento digital con propuestas presenciales.

La campaña de Q'Lokura que mostró el potencial del proyecto

Durante la presentación, Pergolini mencionó como ejemplo el trabajo realizado junto a Q'Lokura, una de las bandas de cuarteto que actualmente reúne una importante convocatoria en el país.

El grupo se prepara para realizar su primer show en el estadio de Vélez, y Zquizo participó en la campaña de comunicación vinculada con el anuncio del espectáculo.

En lugar de limitar la acción a la difusión de la fecha del recital, el equipo desarrolló el concepto de la "República del Cuarteto", una propuesta que utilizó distintos formatos y medios para construir una historia alrededor del anuncio.

La acción incluyó una falsa cadena nacional y contenidos distribuidos a través de Infobae, Canal 9, Vorterix y Filo News.

El caso fue presentado como una muestra del tipo de estrategia que Zquizo pretende desarrollar para los artistas y proyectos con los que trabaje. La intención es combinar diferentes plataformas y medios para ampliar la circulación de una propuesta artística, en lugar de limitar su comunicación a un único canal.

En ese sentido, la compañía plantea una metodología que puede adaptarse a las necesidades de cada proyecto y que contempla tanto las herramientas digitales como los medios tradicionales y las experiencias en vivo.

Un espacio exclusivo para comunidades digitales

Otro de los componentes anunciados por Pergolini está relacionado con las comunidades que nacieron y se desarrollaron en internet.

Zquizo contempla la creación de una sede destinada a este tipo de comunidades y proyectos, en línea con el objetivo general de integrar espacios digitales con propuestas presenciales.

Para Pergolini, la distribución de contenidos también cambió como consecuencia del crecimiento de las plataformas digitales y de las herramientas de inteligencia artificial.

"Hoy una persona puede llegar a un contenido de muchas maneras. Puede verlo en un informe de noticias, en una red social o encontrarlo porque una inteligencia artificial rastreó información y se lo mostró", explicó.

A partir de ese escenario, el empresario sostuvo que el desafío ya no pasa exclusivamente por definir un único lugar de publicación.

"Ya no se trata tanto de dónde estamos, sino de que la gente nos encuentre", afirmó.

La estrategia de Zquizo se vincula de esta manera con un modelo de circulación de contenidos que combina distintas plataformas y formatos. El proyecto busca que una misma producción pueda tener recorridos diferentes de acuerdo con las características de cada audiencia.

Pergolini anuncia un nuevo venue para 5.500 personas

Uno de los anuncios realizados durante la presentación estuvo relacionado con el desarrollo de un nuevo venue con capacidad para unas 5.500 personas.

Pergolini explicó que el espacio todavía no tiene una ubicación que vaya a ser comunicada públicamente, aunque anticipó que podría estar operativo durante el primer trimestre del próximo año.

"Estamos trabajando en un lugar para unas 5.500 personas. Todavía no vamos a decir dónde estará, pero creemos que podría estar listo para el primer trimestre del año próximo", indicó.

El proyecto apunta a cubrir un segmento intermedio dentro de la oferta de espacios para recitales en Buenos Aires.

Según explicó Pergolini, existen salas con capacidad para entre 10.000 y 12.000 espectadores, pero no todos los artistas alcanzan una convocatoria suficiente para realizar allí sus presentaciones. En el otro extremo se encuentran espacios como Vorterix, con una capacidad aproximada de entre 1.400 y 1.500 asistentes.

La propuesta de un venue para 5.500 personas apunta a generar una instancia intermedia para artistas que se encuentran en una etapa de crecimiento y todavía no cuentan con convocatoria suficiente para presentarse en estadios.

"Necesitamos salas de ese tamaño. Hay muchos espacios para 10.000 o 12.000 personas, pero no todos los artistas llegan a esa convocatoria. También están lugares como Vorterix, de 1.400 o 1.500 asistentes. Un venue intermedio puede ser un buen punto de partida para acompañar a los proyectos que después puedan llegar a estadios", explicó.

La búsqueda de nuevos artistas ya comenzó

La incorporación y el desarrollo de nuevos artistas también forman parte de los planes de la compañía.

Pergolini adelantó que, además del trabajo realizado con Q'Lokura, Zquizo analiza la posibilidad de realizar convocatorias destinadas a encontrar bandas y solistas nuevos.

La búsqueda estará vinculada con uno de los objetivos centrales del proyecto: acompañar diferentes etapas de una carrera artística y ofrecer herramientas que permitan ampliar la llegada de los contenidos.

El modelo planteado no implica que los artistas deban trasladar toda su estructura de trabajo a Zquizo. La compañía pretende participar en áreas específicas de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

De esta manera, el emprendimiento busca combinar las capacidades de sus integrantes con las estructuras que ya tienen los artistas, mánagers, sellos y compañías con los que establezca acuerdos.

El vínculo entre Zquizo, Vorterix y el regreso a la televisión

Pergolini también relacionó el lanzamiento de Zquizo con su experiencia al frente de Vorterix y con su regreso a la televisión mediante Otro día perdido.

Vorterix se encamina a cumplir 15 años y, de acuerdo con Pergolini, ese recorrido permitió acumular experiencia sobre la evolución de los formatos digitales y las transformaciones en el consumo de medios.

"Vorterix va a cumplir 15 años. Fue el primer streaming comercial del mundo y, en ese recorrido, aprendimos muchas cosas, también de los errores", sostuvo.

El conductor explicó que su regreso a la televisión le permitió observar desde otra perspectiva los cambios que atraviesan los medios tradicionales y su relación con las nuevas plataformas.

En ese sentido, definió a Otro día perdido como un programa híbrido, debido a que su consumo no se limita a la emisión televisiva.

"Con la televisión recién ahora encontramos una forma. Otro día perdido es un programa híbrido: tiene mucho más consumo digital que en el canal de televisión", señaló.

Para Pergolini, esa convivencia entre televisión, streaming, redes sociales y otros formatos forma parte del escenario en el que se desarrolla Zquizo.

El origen del nombre y los planes a futuro

El nombre de la compañía también está relacionado con la trayectoria personal de Pergolini en el mundo digital.

Según explicó, Zquizo era su gamertag y lo utilizaba en internet con distintas variantes para poder ser identificado en las redes.

"Era mi gamertag desde siempre. Me ponía Zquizo01, para que cualquiera que me buscara en redes pudiera encontrarme. Me gustó y decidí usarlo", contó.

El nombre ya había sido utilizado anteriormente para un sello discográfico que continúa funcionando y que actualmente está orientado principalmente a proyectos vinculados con música creada mediante inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos.

Con el lanzamiento de la nueva compañía, Zquizo pasa a identificar un proyecto de mayor alcance, que integra música, entretenimiento, medios, tecnología y experiencias presenciales.

La presentación de Zquizo se produce mientras Pergolini combina su actividad en Vorterix con su regreso a la televisión y el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con la industria del entretenimiento.

Consultado sobre cómo atraviesa personalmente este momento, respondió con una referencia a las exigencias de su actividad cotidiana: "Con dolor de espalda y cansado. Pero hace mucho que trabajábamos en este proyecto, quería presentarlo y ahora está listo".

El lanzamiento marca así una nueva etapa para una iniciativa que comenzó a desarrollarse antes de su presentación pública y que busca trabajar sobre la integración de diferentes industrias.

Con el desarrollo de Zquizo, Pergolini plantea una estructura que reúne artistas, medios, tecnología, inteligencia artificial, producción audiovisual, radio, videojuegos y espectáculos en vivo. A eso se suma el proyecto de un nuevo venue para 5.500 personas y la posibilidad de realizar convocatorias para descubrir nuevos músicos.

El objetivo declarado es acompañar la evolución de los contenidos y de las carreras artísticas en un escenario en el que las audiencias ya no se concentran en un único medio. La propuesta parte de esa transformación para combinar herramientas digitales y tradicionales y generar recorridos que permitan que artistas y contenidos puedan llegar a públicos a través de diferentes plataformas.