Cortes y desvíos en esta autopista de Buenos Aires durante todo el fin de semana

El Gobierno porteño continúa con las obras del nuevo puente Labruna y el Anillo La Pampa, y aprovechará un nuevo fin de semana para acelerar los trabajos

Los conductores que planeen circular hacia el norte de la Capital Federal o dirigirse a la zona del Parque Manuel Belgrano deberán armarse de paciencia y prever rutas alternativas durante las próximas jornadas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), desplegará un amplio operativo de afectación al tránsito sobre la Autopista Illia y la avenida Cantilo. Los cortes totales y parciales se extenderán desde la noche del viernes 11 hasta la madrugada del lunes 14 de septiembre, con el objetivo de ejecutar las obras del proyecto Anillo Pampa y la ampliación del puente Labruna.

Las tareas de ingeniería sobre la calzada requerirán la instalación de máquinas pesadas para la perforación y llenado de pilotes que sostendrán la futura estructura del Anillo Pampa, una intervención urbanística de 10.000 metros cuadrados en el barrio de Belgrano que integrará un túnel vial bajo la Illia y un puente circular peatonal para conectar el entramado urbano con la Costanera.

Tránsito en CABA: cronograma de cortes en Autopista Illia y Avenida Cantilo

Las interrupciones en la circulación se realizarán en distintos bloques horarios y afectarán principalmente la mano que va hacia la provincia de Buenos Aires:

Viernes 11 de septiembre (22:00 hs a 08:00 hs del sábado): Corte total de la Autopista Illia en sentido al norte y de un tramo de la avenida Cantilo. El tránsito particular será desviado hacia las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, pudiendo retomar Cantilo a la altura de la cabecera norte del Aeroparque Jorge Newbery.

Corte total de la Autopista Illia en sentido al norte y de un tramo de la avenida Cantilo. El tránsito particular será desviado hacia las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, pudiendo retomar Cantilo a la altura de la cabecera norte del Aeroparque Jorge Newbery. Sábado 12 de septiembre (08:00 hs a 16:00 hs): Circulación habilitada de forma parcial, con dos carriles operativos para el tránsito y dos carriles restringidos a la altura de Aeroparque.

Circulación habilitada de forma parcial, con dos carriles operativos para el tránsito y dos carriles restringidos a la altura de Aeroparque. Sábado 12 (desde las 16:00 hs) hasta el Lunes 14 (05:00 hs): Volverá a implementarse un corte total de la Autopista Illia y Cantilo sentido provincia durante todo el resto del fin de semana, restableciéndose el flujo habitual a primera hora del lunes.

El mapa de cortes en el tránsito en la zona norte de Capital Federal para este fin de semana

Afectaciones al tránsito pesado y colectora en Núñez

El operativo especial también contempla desvíos específicos para el transporte de carga e interrupciones en los accesos a Ciudad Universitaria: