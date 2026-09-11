El plan de la Unión Europea para regular alquileres temporales tipo Airbnb

La Comisión Europea propuso nuevas reglas para ayudar a las autoridades con los problemas de acceso a la vivienda en destinos turísticos con alta demanda

El crecimiento acelerado de las plataformas de alquiler temporario de viviendas vuelve a estar en el centro del debate público internacional. La Comisión Europea presentó un paquete de medidas diseñado para brindar a las administraciones locales herramientas legales armonizadas que permitan regular la oferta de servicios como Airbnb. La iniciativa del Ejecutivo comunitario busca establecer un marco regulatorio homogéneo en todo el bloque y dar respuesta a la crisis de acceso a la vivienda a precios accesibles, una problemática que derivó en fuertes protestas sociales en grandes focos turísticos del continente.

El proyecto de ley busca poner fin a la fragmentación normativa que provocó disputas judiciales en ciudades como París, Barcelona y Venecia, donde los municipios habían aplicado restricciones de forma aislada. "Hace un año prometí abordar el problema de la accesibilidad de la vivienda en Europa. Hoy estamos dando un paso en esa dirección, proporcionando mayor claridad y apoyo a las autoridades locales y a las comunidades, teniendo en cuenta las realidades de cada lugar", destacó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tras conocerse el anuncio, las acciones de Airbnb registraron caídas cercanas al 3% en los mercados bursátiles.

Airbnb en Europa: los criterios para aplicar restricciones en ciudades con alta demanda

La propuesta del Ejecutivo europeo deberá ser discutida y ratificada por el Parlamento Europeo y los estados miembros en los próximos meses. El borrador fija por primera vez parámetros técnicos comunes para avalar limitaciones al alquiler turístico:

Evaluación objetiva del mercado: Las autoridades locales podrán intervenir si justifican problemas de acceso a la vivienda analizando indicadores como una brecha elevada entre el precio de los inmuebles y los ingresos de la población, o una tendencia alcista sostenida en los valores durante los últimos diez años.

Las autoridades locales podrán intervenir si justifican problemas de acceso a la vivienda analizando indicadores como una brecha elevada entre el precio de los inmuebles y los ingresos de la población, o una tendencia alcista sostenida en los valores durante los últimos diez años. Límites con respaldo técnico: Cualquier restricción sobre las plataformas deberá estar fundamentada en evidencia estadística, ser proporcionada, aplicarse únicamente en las zonas geográficas afectadas y no tener carácter retroactivo.

Cualquier restricción sobre las plataformas deberá estar fundamentada en evidencia estadística, ser proporcionada, aplicarse únicamente en las zonas geográficas afectadas y no tener carácter retroactivo. Medidas complementarias: El organismo recomendó a los gobiernos liberar suelos públicos para la construcción de nuevos desarrollos habitacionales y agilizar los procesos burocráticos de planificación e infraestructura.

La postura de Airbnb a la regulación en Europa y la crítica del sector tecnológico

Desde las plataformas de alquiler temporario sostienen que las restricciones al turismo no resuelven la problemática de fondo y apuntan a la falta de oferta habitacional. En ese sentido, George Mavros, responsable de asuntos gubernamentales de Airbnb para la Unión Europea, señaló que la prioridad debe centrarse en "la construcción, la renovación y las viviendas que actualmente permanecen vacías en toda Europa".

Por su parte, la cámara empresaria CCIA Europe criticó que el proyecto delegue la fiscalización en los propios municipios. Alexandre Roure, referente del sector, advirtió que sin la intervención de organismos de supervisión independientes o mecanismos claros de apelación, las normativas locales corren el riesgo de mantener restricciones desproporcionadas y generar inseguridad jurídica para los propietarios y operadores del mercado.