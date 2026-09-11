Otra estación de Subte que cierra hasta fin de año por obras de renovación

El Gobierno porteño comunicó cuál es la próxima estación del subte que entra en obras por un período cercano a tres meses: es la número 20 que remodelan

En el marco del Plan de Renovación Integral que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), el Gobierno porteño confirmó que a partir del lunes 14 de septiembre la estación Lavalle de la Línea C permanecerá cerrada al público por un período estimado de tres meses. La medida busca ejecutar trabajos de infraestructura pesada, puesta en valor y conservación patrimonial para mejorar la circulación y la seguridad operacional de miles de usuarios que transitan a diario por el Microcentro porteño.

Las obras abarcan la intervención integral de los accesos, vestíbulos, galerías de escaleras y andenes. Debido a la magnitud de las tareas técnicas y de impermeabilización necesarias para tratar filtraciones históricas en los túneles, la estación deberá interrumpir de forma total la prestación del servicio ferroviario, sumándose al esquema de remodelaciones que la Ciudad viene desplegando en la red subterránea.

Cierra la estación Lavalle de la Línea C de Subte: qué obras realizarán

El proyecto contempla una modernización edilicia completa que combina tecnología anticorrosión con la preservación del patrimonio histórico de la traza:

Tratamiento contra filtraciones: Se ejecutarán trabajos de impermeabilización mediante inyecciones y sellado de juntas. Además, se instalará un revestimiento especial de aleación de aluminio y zinc anticorrosión para canalizar el agua y evitar deterioros en vestíbulos y andenes.

Se ejecutarán trabajos de impermeabilización mediante inyecciones y sellado de juntas. Además, se instalará un revestimiento especial de aleación de aluminio y zinc anticorrosión para canalizar el agua y evitar deterioros en vestíbulos y andenes. Modernización y accesibilidad: Las tareas incluyen el recambio total de pisos, trabajos de pintura, instalación de luminarias LED, renovación de la señalética, incorporación de señalización braille en pasamanos y colocación de nuevo mobiliario urbano (bancos, cestos y apoyos isquiáticos).

Las tareas incluyen el recambio total de pisos, trabajos de pintura, instalación de luminarias LED, renovación de la señalética, incorporación de señalización braille en pasamanos y colocación de nuevo mobiliario urbano (bancos, cestos y apoyos isquiáticos). Restauración de murales históricos: Al tratarse de un espacio protegido, un equipo de restauradores profesionales trabajará sobre los dos emblemáticos murales de 15 metros de largo ubicados en los andenes, así como también sobre los revestimientos cerámicos originales, bajo los lineamientos de la Comisión Nacional de Monumentos y la Dirección de Patrimonio de la Ciudad.

Subte: la lista de estaciones ya renovadas y las que continúan cerradas

Con la incorporación de Lavalle a las obras, el Plan de Renovación Integral alcanza las 20 estaciones puestas en valor en el conjunto de las trazas del subterráneo porteño: