Cómo pagar los peajes con 50% de descuento en Capital Federal y Gran Buenos Aires

Una de las billeteras virtuales más utilizadas en Argentina ofrece un reintegro para peajes del AMBA para aquellos usuarios que abonen con su medio de pago

Los conductores que transitan a diario por los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y las rutas bonaerenses cuentan con una opción para aliviar sus costos de movilidad. La billetera virtual MODO lanzó una promoción que otorga un 50% de reintegro en las pasadas registradas mediante el sistema TelePASE. La iniciativa se encuentra vigente desde el 1 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027, o bien hasta agotar el fondo total destinado a la campaña.

Para acceder al descuento, los usuarios deberán vincular el dispositivo (tag) de su vehículo en la sección "TelePASE" dentro de la app de MODO o en la aplicación de su banco. Asimismo, deberán habilitar el cobro automático a través de una tarjeta de crédito, débito o prepaga emitida por las entidades financieras participantes.

Con MODO se puede ahorrar $10.000 en peajes de autopistas del AMBA

En qué autopistas funciona el descuento en peajes de MODO

El beneficio aplica en los peajes operados por las principales concesionarias del Área Metropolitana de Buenos Aires y la provincia:

AUSA (Autopistas Urbanas S.A.): Autopista 25 de Mayo, Autopista Perito Moreno, Autopista Arturo Illia y Paseo del Bajo.

AUSOL (Autopistas del Sol S.A.): Acceso Norte (Panamericana) y sus ramales.

GCO (Grupo Concesionario del Oeste S.A.): Acceso Oeste.

AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.): Autopista Buenos Aires–La Plata, Ruta Provincial 6 y el Sistema Vial del Atlántico.

Promoción MODO para peajes: topes de devolución y plazo de acreditación

La propuesta económica fija un límite de reintegro por usuario para cada una de las empresas operadoras:

Monto máximo: El tope de devolución es de $10.000 por usuario y por cada concesionaria adherida, independientemente de la cantidad de tags registrados.

Plazo de pago: El dinero devuelto se acredita de forma directa en la cuenta bancaria asociada dentro de los 30 días posteriores a la transacción.

Descuento en peajes con MODO: bancos y billeteras participantes

La promoción se encuentra disponible para los clientes que operen con tarjetas de las siguientes instituciones: