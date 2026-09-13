La irónica respuesta de Caputo en redes sobre el consumo en la Calle Corrientes

La red social X (ex Twitter) volvió a convertirse en el escenario elegido por el Gobierno nacional para salir al cruce de las críticas sobre el rumbo de la actividad y la caída del consumo. En las últimas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó la ironía para responder a los cuestionamientos de la oposición y de diversos analistas económicos, apelando a las imágenes de una transitada arteria porteña repleta de transeúntes durante el fin de semana.

El titular del Palacio de Hacienda reaccionó a la publicación del usuario @TipitoEnojado, quien compartió un video en el que se observaba un intenso movimiento peatonal a lo largo de la tradicional avenida Corrientes, eje caracterizado por su amplia oferta teatral, gastronómica y librera. A través de frases entrecomilladas pronunciadas con frecuencia por sectores críticos, el funcionario buscó relativizar los discursos que sostienen la existencia de una profunda crisis de ingresos y de un modelo que favorece únicamente a sectores primarios.

Caputo y el consumo: el mensaje en redes con respaldo de Javier Milei

En su publicación, el ministro apuntó contra la idea de una economía dividida donde solo algunos rubros logran sostenerse. "Tipito, avivate! Todavía no es 'fin de mes' y Calle Corrientes es un 'consumo de primera necesidad'. Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu video es totalmente sesgado!", escribió Caputo de manera sarcástica para confrontar con la hipótesis de que el comercio, la industria y el entretenimiento sufren un freno generalizado.

El mensaje fue celebrado por el presidente Javier Milei, quien citó el posteo en la misma plataforma calificándolo como una "masterclass: ironía". El propio mandatario ya se había expresado en términos similares al cuestionar los análisis opositores sobre la pérdida del poder adquisitivo. "‘La gente no llega a fin de mes’... Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta... pero mucho peor es persistir en el error... CIAO!", había publicado previamente el Jefe de Estado, reforzando la estrategia comunicacional del oficialismo en las redes sociales.