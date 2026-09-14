Aumentan colectivos, subtes y peajes: cuánto saldrán en octubre

La actualización tarifaria para los servicios de transporte público y accesos viales en el Área Metropolitana de Buenos Aires entrará en vigencia a partir del primero de octubre. Los nuevos valores surgen de aplicar un mecanismo de reajuste mensual basado en el índice de inflación oficial registrado en agosto, al que se le suma un margen fijo del dos por ciento. Esta metodología impacta en el precio de los pasajes de colectivo, la tarifa plana del subterráneo y las estaciones de peaje porteñas.

A lo largo del año actual, el boleto de colectivo acumula una variación del 76,85 por ciento en el territorio bonaerense y un incremento del 46,61 por ciento en la jurisdicción porteña. En el caso del subte, la tarifa registra un ajuste acumulado del 45,12 por ciento durante el mismo período, consolidando una pauta de actualización permanente para adaptar el cuadro tarifario al ritmo de la inflación.

El esquema modificado alcanza de manera diferenciada a los pasajeros del territorio bonaerense y a quienes utilicen las 28 líneas que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires, abarcando las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Nuevos valores para colectivos y subtes por tramo

En la provincia de Buenos Aires se aplica un ajuste del 3,6 por ciento, mientras que en las líneas porteñas exclusivas el incremento ronda el 3,7 por ciento. El cuadro tarifario ajustado según el trayecto recorrido comprende los siguientes montos:

Colectivos provincia de Buenos Aires tramo mínimo de 0 a 3 kilómetros: 1206,39

Colectivos provincia de Buenos Aires de 3 a 6 kilómetros: $1357,18

Colectivos provincia de Buenos Aires de 6 a 12 kilómetros: $1507,98

Colectivos provincia de Buenos Aires de 12 a 27 kilómetros: $1809,58

Colectivos provincia de Buenos Aires más de 27 kilómetros: $2127,47

Colectivos Ciudad de Buenos Aires tramo de 0 a 3 kilómetros: $920,85

Colectivos Ciudad de Buenos Aires tramo de 3 a 6 kilómetros: $1023,21

Colectivos Ciudad de Buenos Aires tramo de 6 a 12 kilómetros: $1102,02

Colectivos Ciudad de Buenos Aires tramo de 12 a 27 kilómetros: $1180,90

Subterráneo porteño tarifa plana por viaje: sube de $1753 a $1817

Aumento en las tarifas de peaje para las autopistas porteñas

La red de accesos y autopistas de la capital nacional experimenta una suba del 3,7 por ciento, en concordancia con el cálculo combinado del costo de vida oficial más el aditivo de dos puntos porcentuales. El cuadro para vehículos particulares se divide según el flujo vehicular y el horario de circulación: