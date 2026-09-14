Llega el Trambus a CABA y estos barrios cambian el tránsito, estacionamiento y colectivos
La Ciudad de Buenos Aires avanza en la transformación de su red de transporte público con el desembarco del TramBus, un sistema de colectivos 100% eléctricos de alta capacidad que operará sobre neumáticos y sin requerir vías ferroviarias. De cara a la puesta en marcha del Trazado 1 (T1) —diseñado para conectar de manera transversal el norte y el sur porteño entre el Centro de Trasbordo Sáenz y el Aeropuerto Jorge Newbery—, el Gobierno de la Ciudad confirmó una serie de reordenamientos viales de envergadura. A partir del martes 15 de septiembre, los barrios de Almagro y Caballito registrarán modificaciones definitivas en el sentido de varias calles, restricciones de estacionamiento y el desvío de líneas de colectivo.
Las intervenciones urbanas buscan optimizar la fluidez vehicular y garantizar la prioridad de paso de los nuevos vehículos eléctricos, los cuales circularán por carriles exclusivos y preferenciales dotados de semaforización inteligente. Este primer corredor sustentable proyecta transportar a más de 50.000 usuarios diarios con frecuencias de cuatro minutos en hora pico, conectando de forma directa con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y cinco estaciones de tren.
Trambus: Caballito y Almagros, con cambios de sentido de circulación en las calles
Para adecuar el entramado urbano al paso de las unidades de transporte, las siguientes arterias modificarán la dirección de su mano a partir del 15 de septiembre:
- Av. La Plata: Pasa a tener sentido único hacia Av. Rivadavia, en el tramo comprendido entre Chaco/Quito y Av. Rivadavia.
- José Mármol: Pasa a tener sentido único hacia Hipólito Yrigoyen, entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.
- Hipólito Yrigoyen: Pasa a tener doble sentido de circulación, en el tramo entre Muñiz y José Mármol.
- Quito: Pasa a tener sentido único hacia la calle Muñiz, en el tramo entre Av. La Plata y Muñiz.
- Pringles: Pasa a tener sentido único hacia Av. Rivadavia, en el tramo entre Lezica y Av. Rivadavia.
Modificación de recorrido en la línea 2 de colectivos
A raíz del cambio de sentido de la calle Quito, el transporte público de pasajeros readecuará su traza:
- Nuevo itinerario: La línea 2 dejará su recorrido habitual en la zona e ingresará por las calles Quito y Quintino Bocayuva para tomar la Av. Rivadavia, donde retomará su camino tradicional.
Prohibiciones de estacionamiento y giros en Caballito y Almagro
En consonancia con los nuevos carriles preferenciales para los vehículos eléctricos, se implementan las siguientes restricciones al tránsito particular:
- Av. La Plata: Queda prohibido estacionar las 24 horas en ambas manos de la avenida.
- Calle Quito: Queda prohibido estacionar sobre la mano izquierda.
- Hipólito Yrigoyen: Quienes circulen desde Av. La Plata en dirección a José Mármol tendrán prohibido girar a la izquierda en la calle Muñiz.