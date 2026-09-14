Llega el Trambus a CABA y estos barrios cambian el tránsito, estacionamiento y colectivos

Por la llegada del T1, la primera línea del Trambus, en dos de los barrios más transitados de la Capital el Gobierno delineó una serie de cambios

La Ciudad de Buenos Aires avanza en la transformación de su red de transporte público con el desembarco del TramBus, un sistema de colectivos 100% eléctricos de alta capacidad que operará sobre neumáticos y sin requerir vías ferroviarias. De cara a la puesta en marcha del Trazado 1 (T1) —diseñado para conectar de manera transversal el norte y el sur porteño entre el Centro de Trasbordo Sáenz y el Aeropuerto Jorge Newbery—, el Gobierno de la Ciudad confirmó una serie de reordenamientos viales de envergadura. A partir del martes 15 de septiembre, los barrios de Almagro y Caballito registrarán modificaciones definitivas en el sentido de varias calles, restricciones de estacionamiento y el desvío de líneas de colectivo.

Las intervenciones urbanas buscan optimizar la fluidez vehicular y garantizar la prioridad de paso de los nuevos vehículos eléctricos, los cuales circularán por carriles exclusivos y preferenciales dotados de semaforización inteligente. Este primer corredor sustentable proyecta transportar a más de 50.000 usuarios diarios con frecuencias de cuatro minutos en hora pico, conectando de forma directa con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y cinco estaciones de tren.

Trambus: Caballito y Almagros, con cambios de sentido de circulación en las calles

Para adecuar el entramado urbano al paso de las unidades de transporte, las siguientes arterias modificarán la dirección de su mano a partir del 15 de septiembre:

Av. La Plata: Pasa a tener sentido único hacia Av. Rivadavia, en el tramo comprendido entre Chaco/Quito y Av. Rivadavia.

José Mármol: Pasa a tener sentido único hacia Hipólito Yrigoyen, entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

Hipólito Yrigoyen: Pasa a tener doble sentido de circulación, en el tramo entre Muñiz y José Mármol.

Quito: Pasa a tener sentido único hacia la calle Muñiz, en el tramo entre Av. La Plata y Muñiz.

Pringles: Pasa a tener sentido único hacia Av. Rivadavia, en el tramo entre Lezica y Av. Rivadavia.

El mapa compartido por el Gobierno de la Ciudad sobre el cambio de sentido en las calles

Modificación de recorrido en la línea 2 de colectivos

A raíz del cambio de sentido de la calle Quito, el transporte público de pasajeros readecuará su traza:

Nuevo itinerario: La línea 2 dejará su recorrido habitual en la zona e ingresará por las calles Quito y Quintino Bocayuva para tomar la Av. Rivadavia, donde retomará su camino tradicional.

Prohibiciones de estacionamiento y giros en Caballito y Almagro

En consonancia con los nuevos carriles preferenciales para los vehículos eléctricos, se implementan las siguientes restricciones al tránsito particular: