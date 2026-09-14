Aumenta el peaje de una de las rutas del Mercosur tras la finalización de obras iniciales

Una de las estaciones de la Ruta 14 incrementó el monto que tienen que pasar los vehículos que pasan por allí luego de que Vialidad verificara las obras

La movilidad en uno de los corredores internacionales más transitados del país registra cambios en sus costos operativos. A partir de esta semana, comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario en la estación de peaje de Colonia Elía, ubicada sobre la Ruta Nacional 14. La actualización fue comunicada por la empresa concesionaria Autovía del Mercosur S.A.U., luego de que Vialidad Nacional certificara la finalización del 100% de los trabajos iniciales exigidos en el contrato de concesión.

La verificación técnica del organismo oficial abarcó la puesta en valor del Sector 2 del denominado Tramo Oriental, alcanzando más de 140 kilómetros comprendidos entre el km 58,84 y el km 206,28 de la RN 14, además de un tramo estratégico de la Ruta Nacional 135 (km 0 al 12,94). Con esta entrega, el corredor suma más de 360 kilómetros intervenidos mediante el esquema de la Red Federal de Concesiones, el cual impulsa el mantenimiento de las trazas a través de inversión 100% privada bajo supervisión estatal. El cumplimiento de las metas habilitó la aplicación de la "Tarifa de Oferta" que había sido presentada durante la licitación.

El peaje de Colonia Elía, en la Ruta 14, aumenta sus tarifas tras la verificación de las obras

Peaje en Ruta 14: nuevo cuadro tarifario y la diferencia por método de pago

El nuevo esquema de precios implementado en Colonia Elía mantiene una marcada brecha de costos según la tecnología elegida por el usuario. En todas las categorías, abonar mediante el pago electrónico manual representa el doble de la tarifa fijada para quienes utilizan el dispositivo automático TelePASE:

Motos: Abonarán $2.715,35 con el sistema TelePASE y $5.430,70 si utilizan el pago electrónico.

Categoría 1 (Autos y camionetas): El valor con TelePASE se fijó en $5.430,70, mientras que mediante pago electrónico asciende a $10.861,40.

mientras que mediante pago electrónico asciende a $10.861,40. Categoría 2 (Omnibus y camiones de 2 ejes): La tarifa es de $10.861,40 con TelePASE y de $21.722,79 vía pago electrónico.

Categorías 3 y 4: Pagarán $16.292,09 y $21.722,79 respectivamente con el dispositivo automático, elevándose a $32.584,19 y $43.445,58 mediante cobro electrónico.

Categoría 5: Pagará $27.153,49 con TelePASE o $54.306,98 de forma electrónica.

Categorías pesadas (6, 7 y 8): Con TelePASE los valores parten de $32.584,19 (Cat. 6) hasta alcanzar los $48.876,28 (Cat. 8). En modalidad electrónica, los montos escalan desde $65.168,37 hasta un techo de $97.752,56.

Antecedentes de aumentos en el corredor litoraleño

El ajuste aplicado en la estación de Colonia Elía se suma a los incrementos registrados días atrás en otros puntos neurálgicos de la misma traza entrerriana. Desde el sábado 5 de septiembre ya habían entrado en vigencia nuevos cuadros tarifarios en las estaciones de Yeruá y Piedritas, consolidando la actualización integral del Tramo Oriental de la Red Federal de Concesiones.

Asimismo, desde la concesionaria precisaron que para los vehículos que circulen con permisos de cargas especiales, el costo del peaje se calcula tomando como parámetro de referencia la tarifa base de la Categoría 1 multiplicada por la cantidad total de ejes del transporte.