Cambios en una de las líneas de colectivo que va de Capital a Zona Norte del Conurbano

La Secretaría de Transporte de la Nación se encuentra evaluando un par de modificaciones en el funcionamiento de la línea 29, que une La Boca con Olivos

El esquema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa en proceso de reordenamiento operativo. La Secretaría de Transporte de la Nación comenzó a evaluar una serie de modificaciones en los trayectos de la línea 29, una de las trazas más populares por conectar el barrio porteño de La Boca con el municipio de Vicente López (Olivos), pasando por nodos clave como Belgrano y Núñez. La iniciativa se oficializó mediante un aviso publicado en el Boletín Oficial, abriendo una instancia de consulta para recibir opiniones de usuarios y entidades antes de la aprobación definitiva.

Tal como informó el sitio especializado enelSubte, el procedimiento se transformó en el primero en implementarse bajo los nuevos parámetros de la resolución 55/2026. Esta normativa, vigente desde agosto pasado, busca desburocratizar y acelerar los plazos administrativos para autorizar cambios en las trazas de jurisdicción nacional. De esta manera, el organismo dispuso un plazo de cinco días hábiles para que cualquier persona o institución presente sugerencias no vinculantes sobre la propuesta.

Cambios en la línea 29: modificaciones en los ramales A, B y C

La reestructuración planificada contempla recortes, extensiones y cambios de calles clave para optimizar la frecuencia en el corredor norte y la zona sur de la Capital:

Ramal B (La Boca – Parque Sarmiento): La propuesta oficial establece un recorte en su trayecto. Dejará de salir desde La Boca y pasará a operar con cabecera en Plaza Italia, abandonando el tramo sur de su recorrido actual.

Ramal A (La Boca – Olivos): Para cubrir las calles internas del barrio de San Telmo que utilizaba el ramal B —y evitar que los vecinos pierdan cobertura directa hacia el centro—, la traza troncal del ramal A modificará levemente su recorrido y absorberá ese paso por arterias secundarias.

Ramal C (La Boca – Estación Rivadavia): Pasará a extender su recorrido hasta la zona del nuevo Tiro Federal y el Parque de los Niños. Se trata de un sector costero con escasa oferta de transporte, al que hasta el momento solo llegaba un ramal de la línea 42.

El contexto de reordenamiento en colectivos porteños y nacionales

La modificación proyectada para la línea 29 se enmarca en un escenario de fuerte movilidad normativa dentro del sistema de colectivos de la región capitalina. En el ámbito nacional, desde finales de 2023 se eliminaron las líneas 5 y 75, se creó la línea 197 y se avalaron ajustes en los recorridos de las líneas 28, 32, 46, 91, 119, 128, 148, 158 y 195. En paralelo, se encuentra en trámite la fusión de la línea 154 como ramal de la 45 y se ajustó el trayecto de la 56.

Por el lado de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, el proceso de reconfiguración también mostró un ritmo acelerado. En los últimos dos años, la administración porteña concretó la supresión de cuatro líneas, introdujo cambios en otras 13 —entre extensiones y creación de ramales— y coordinó el traspaso y cambio de empresa operadora en ocho líneas urbanas.