El Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave en el debate por la propiedad y el uso de la infraestructura estatal. Durante la última sesión, el Senado bonaerense aprobó por mayoría el proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, el cual busca recuperar la titularidad y la administración de la histórica Unidad Turística Chapadmalal. La medida apunta a proteger al emblemático complejo costero frente a posibles intenciones de privatización, venta o cesión por parte de la administración central, garantizando que el predio mantenga de forma permanente su fin original ligado al turismo social.

La propuesta legislativa, que ya había cosechado un dictamen favorable dentro de la Comisión de Hacienda antes de llegar al recinto de la Cámara Alta, establece que la Provincia inicie todas las gestiones legales y administrativas necesarias para asumir la gestión directa del predio situado en el partido de General Pueyrredón. De esta manera, se pretende resguardar los icónicos hoteles y áreas de esparcimiento frente a desarrollos comerciales o proyectos inmobiliarios privados que alteren el acceso público a la zona de playas.

El Senado bonaerense aprobó un proyecto de ley para intentar resguardar el complejo de Chapadmalal

El futuro de Chapadmalal: debate político y el trámite parlamentario en Diputados

Tras concretarse la votación que le otorgó la media sanción al texto, la autora de la iniciativa fundamentó la urgencia del reclamo provincial. "Hoy en el Senado dimos un paso muy importante para defender Chapadmalal. Frente a un Gobierno nacional que pretende desprenderse del patrimonio de los argentinos, nosotros estamos diciendo con claridad que Chapadmalal no se vende", remarcó Raverta. A su vez, la legisladora enfatizó la confrontación entre dos modelos de gestión sobre los recursos públicos: "Acá hay dos ideas de país en discusión. Para algunos, Chapadmalal es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez".

Con el aval de la Cámara de Senadores ya concretado, el proyecto fue girado formalmente a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Allí iniciará el correspondiente recorrido por las comisiones internas antes de quedar en condiciones de ser debatido en el recinto para su sanción definitiva y posterior promulgación.