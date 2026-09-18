Electrodomésticos: rubro por rubro cuáles son los que más convienen y cuánto cuestan

La elección cambia según el producto, el presupuesto y el uso que se le dará. Existen diferentes líderes y también grandes diferencias de precio

No elijas solo por la marca; analiza el costo total real, incluyendo instalación y mantenimiento futuro, para asegurar que la compra sea eficiente y duradera.

Prioriza siempre la capacidad según el tamaño del hogar y el consumo energético; a veces, una mayor inversión inicial se traduce en ahorros significativos a largo plazo.

La elección depende de tus necesidades: tecnología avanzada para uso intensivo o marcas locales para facilitar mantenimiento, repuestos y costos de reparación.

Comprar un electrodoméstico dejó de ser una decisión sencilla. Una heladera, un lavarropas o un aire acondicionado pueden representar una inversión importante para cualquier familia y, además del precio inicial, hay que tener en cuenta cuánto consumirá, qué mantenimiento necesitará y cuánto costará repararlo cuando termine la garantía.

Por eso, la pregunta sobre cuál es la mejor marca de electrodomésticos no tiene una única respuesta. Una marca puede destacarse en heladeras y no necesariamente ser la opción más conveniente en lavarropas. Otra puede ofrecer más tecnología, pero también tener repuestos y reparaciones más caros, y más allá de todo ello, para el consumidor argentino aparece, además, un factor decisivo: la disponibilidad de service y repuestos.

Heladeras: LG, Samsung, Gafa y Drean

En heladeras, LG y Samsung se destacan por tecnología, sistemas No Frost y compresores Inverter. Gafa y Drean, en cambio, tienen una fuerte presencia en el mercado local y son alternativas para quienes priorizan precio, service y disponibilidad de repuestos. Un relevamiento del mercado argentino ubica a Gafa y Drean entre las marcas de referencia en refrigeración, mientras que los modelos de Samsung y LG compiten especialmente en los segmentos de mayor tecnología y eficiencia.

Una heladera LG No Frost Inverter de 410 litros se encuentra actualmente en torno de $1,3 millones, aunque el valor puede cambiar según el comercio, la financiación y las promociones. Para quien busca gastar menos, una Gafa o una Drean de capacidad similar puede ofrecer un desembolso inicial inferior.

La recomendación depende entonces del perfil. Para quien busca tecnología y eficiencia, LG y Samsung aparecen entre las alternativas a comparar. Para quien prioriza precio y facilidad de mantenimiento, Gafa y Drean ganan atractivo.

Lavarropas: LG, Samsung, Drean y Whirlpool

El mercado de lavarropas presenta una situación parecida. LG tiene una oferta fuerte en equipos con motor Inverter, carga frontal y programas destinados a reducir consumo de agua y electricidad. Samsung suma tecnología y conectividad, mientras que Drean y Whirlpool tienen una presencia importante en el mercado argentino. Un LG Inverter de 6,5 kilos ronda actualmente los $700.000, mientras que los modelos de mayor capacidad pueden superar ampliamente el millón de pesos.

En este producto, la recomendación cambia según el uso. Para una persona sola o una pareja, un equipo de 6 a 8 kilos puede ser suficiente. Una familia numerosa debería mirar capacidades de 8, 9 o 10 kilos antes que concentrarse exclusivamente en la marca. También hay que considerar el costo de una reparación fuera de garantía. Un modelo con electrónica más sofisticada puede ofrecer más funciones, pero una eventual falla puede ser más costosa.

Termotanques: Rheem y Señorial

En termotanques, Rheem y Señorial aparecen entre las marcas conocidas por los consumidores argentinos. Un termotanque eléctrico Rheem puede encontrarse actualmente desde aproximadamente $555.000, dependiendo de capacidad y vendedor. En este caso, el consumidor debería mirar primero sus necesidades. Para dos personas, un equipo de capacidad intermedia puede ser suficiente, mientras que una familia numerosa necesitará mayor cantidad de litros. También hay que comparar eléctrico contra gas. El precio del aparato es solamente una parte del costo: el consumo mensual puede terminar siendo mucho más relevante durante toda su vida útil.

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Aires acondicionados: BGH, LG, Samsung y Midea

En aires acondicionados, BGH mantiene una fuerte presencia en Argentina, mientras que LG y Samsung compiten con modelos Inverter y funciones de conectividad. Midea, por su parte, ofrece alternativas en distintos segmentos de precio. Un BGH Split Inverter frío/calor puede ubicarse alrededor de $900.000, dependiendo de la potencia y el modelo. Aquí hay un dato que muchas veces se pierde al comparar precios: la instalación. El costo final de comprar un aire acondicionado incluye equipo, instalación y eventualmente materiales adicionales.

Para quien lo utilizará muchas horas durante el verano, la tecnología Inverter puede ser un factor importante para analizar. Para un uso ocasional, en cambio, puede tener más peso el precio de compra.

Cocinas: Longvie y Orbis

En cocinas a gas, Longvie y Orbis siguen siendo dos marcas tradicionales del mercado argentino. La elección debería considerar la cantidad de hornallas, capacidad del horno, encendido, válvula de seguridad y facilidad de limpieza. En este segmento, comprar un modelo sencillo de una marca con buena disponibilidad de repuestos puede ser más importante que pagar por funciones que prácticamente no se utilizarán.

Para quienes buscan equipamiento premium, especialmente hornos empotrables y cocinas eléctricas, aparecen otras marcas como Bosch, Samsung, LG y Whirlpool, aunque con precios considerablemente superiores.

Secarropas: LG y Electrolux

En secarropas, LG y Electrolux tienen modelos destinados a diferentes segmentos. La eficiencia energética adquiere especial importancia en este producto porque puede utilizarse varias veces por semana. Sensores de humedad, programas automáticos y sistemas destinados a reducir el tiempo de secado son características que conviene analizar. En este caso, pagar más por tecnología puede tener sentido si el aparato tendrá un uso intensivo.

Aspiradoras: Dyson, Samsung y Philips

En aspiradoras inalámbricas premium, Dyson se encuentra entre las marcas más reconocidas. Samsung también ofrece equipos de alta gama, mientras que Philips y Liliana permiten acceder a opciones de menor precio, pero la comparación no debería limitarse a la potencia. También hay que observar duración de batería, disponibilidad de filtros, accesorios y costo de reemplazo de la batería.

Para quien limpia ocasionalmente una vivienda pequeña, probablemente no tenga sentido pagar el precio de un equipo premium. Para hogares grandes y usuarios que utilizan la aspiradora con mucha frecuencia, las prestaciones adicionales pueden adquirir mayor importancia.

Microondas: Samsung, LG y BGH

En microondas, Samsung y LG concentran modelos con mayor cantidad de funciones, mientras que BGH, Atma y Philco ofrecen opciones más sencillas. En este caso, si el objetivo es solamente recalentar y descongelar, un equipo básico puede ser suficiente. Quienes utilizan grill, convección o programas automáticos pueden justificar una inversión mayor. La capacidad también es importante: un microondas de 20 litros puede ser suficiente para una pareja, mientras que una familia puede preferir uno de 25 litros o más.

Cómo elegir la marca ideal según tu presupuesto y necesidades

El consumidor que busca gastar lo menos posible debería concentrarse en modelos sencillos de marcas con presencia local. En heladeras y lavarropas, Gafa y Drean aparecen como alternativas para analizar. En cocinas, Longvie y Orbis. En microondas, Atma, BGH y Philco ofrecen modelos de entrada.

Quien busca un equilibrio entre precio y tecnología puede comparar LG, Samsung, Whirlpool y Midea. En este segmento, las promociones bancarias y las cuotas pueden modificar considerablemente el precio final.

Para quienes priorizan el menor consumo posible, conviene prestar especial atención a heladeras, lavarropas, secarropas y aires acondicionados. En estos productos, la eficiencia energética y la tecnología Inverter pueden justificar una mayor inversión inicial cuando el aparato tendrá muchas horas de uso.

Para una familia numerosa, la capacidad debería pesar más que algunas funciones adicionales. Una heladera de 400 litros o más y un lavarropas de 8 a 10 kilos pueden resultar más adecuados que un equipo pequeño aunque tenga más tecnología.

Para una persona sola o una pareja, en cambio, comprar el modelo más grande puede significar pagar de más. En muchos casos, una heladera de 300 a 400 litros y un lavarropas de 6 a 8 kilos cubren las necesidades habituales.

Y para quien piensa en tener el electrodoméstico durante muchos años, la recomendación es mirar más allá de la garantía. Hay que consultar disponibilidad de repuestos, cantidad de servicios técnicos, precio de las reparaciones habituales y costo de componentes importantes como motores, placas electrónicas o compresores.

Los errores que hay que evitar al comprar electrodomésticos

El error más frecuente es pensar que una marca reconocida garantiza automáticamente la mejor compra. En realidad, dentro de una misma marca puede haber modelos de entrada, gama media y alta con diferencias importantes de precio y prestaciones.

También hay que considerar que el precio de góndola no representa necesariamente el costo final. Hay que sumar envío, instalación cuando corresponda, consumo energético y eventuales reparaciones.

En una heladera, por ejemplo, pagar más por un modelo eficiente puede tener sentido si permanecerá encendida las 24 horas durante muchos años. En un aire acondicionado utilizado solamente algunos días al año, en cambio, la diferencia entre tecnologías puede analizarse de otra manera.

Lo mismo ocurre con un lavarropas: una familia que realiza varios lavados por semana tendrá motivos diferentes para elegir un equipo que una persona que lo utiliza solamente una o dos veces. La mejor estrategia, por lo tanto, es elegir primero el producto que se necesita y después comparar marcas y modelos.

Antes de comprar conviene revisar cuatro números:

Precio final

Consumo

Costo de mantenimiento

Precio de los repuestos

Una diferencia de $100.000 o $200.000 al momento de comprar puede parecer importante, pero puede quedar rápidamente relativizada si el equipo consume menos energía, dura más años o resulta más sencillo de reparar.

En definitiva, no existe una única marca ganadora para todo el hogar. LG y Samsung aparecen con fuerza en tecnología; Gafa y Drean tienen una posición importante en productos de uso cotidiano; Rheem y Señorial son referencias en termotanques; BGH tiene fuerte presencia en climatización; y Longvie y Orbis conservan protagonismo en cocinas.

La decisión final dependerá de cuánto se quiera gastar, cuánto se utilizará el equipo y, sobre todo, cuánto costará mantenerlo funcionando durante los próximos años.