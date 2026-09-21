AUH qué cambia realmente con la nueva acreditación automática

ANSES ampliará el cruce de datos para verificar salud, vacunación y escolaridad. El cambio alcanza a los chicos de 5 a 17 años inclusive

El Gobierno modificó el mecanismo utilizado para acreditar las condiciones que permiten cobrar el 20% reservado de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A partir de ahora, ANSES podrá verificar de manera automática los datos de salud, vacunación y escolaridad de los beneficiarios mediante información enviada por otros organismos públicos.

La medida fue establecida por la Resolución 508/2026, publicada el 17 de septiembre en el Boletín Oficial. El cambio amplía a los chicos de 5 a 17 años un mecanismo de verificación automática que ya se utilizaba para los menores de hasta 4 años.

Qué cambia para quienes cobran la AUH

La AUH mantiene su esquema habitual: el 80% del beneficio se paga todos los meses y el 20% queda reservado hasta que se acrediten los controles y la escolaridad correspondientes.

Lo que cambia es la manera de comprobar esas condiciones. Para los chicos de 5 a 17 años, ANSES podrá recibir directamente la información del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Educación, mediante un sistema de intercambio de datos entre organismos.

Esto significa que, cuando la información ya esté disponible en los registros oficiales, el titular de la AUH no tendrá que presentar la Libreta en papel para acreditar esos requisitos. Si el cruce de información no permite verificar los datos, seguirá existiendo la posibilidad de presentar la documentación ante ANSES.

Cabe recordar que, para los chicos de hasta 4 años inclusive, desde diciembre de 2025 se mantiene el mecanismo específico que permite liquidar automáticamente el 20% reservado junto con el 80% mensual cuando ANSES verifica los controles sanitarios y el calendario de vacunación.

Cuánto se cobra por la AUH en septiembre de 2026

Con el aumento del 2,11% aplicado desde septiembre, el monto general de la AUH quedó en $154.031 por hijo. La actualización fue establecida por la Resolución 260/2026 de ANSES, que fijó los nuevos valores de las asignaciones familiares a partir de ese mes.

Como la prestación mantiene el esquema 80/20, el pago mensual correspondiente al 80% representa $123.224,80, mientras que los $30.806,20 restantes quedan reservados para ser cobrados una vez acreditadas las condiciones correspondientes.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto general de septiembre asciende a $501.537. Con el esquema de reserva vigente, el 80% representa $401.229,60, mientras que el 20% restante equivale a $100.307,40.

Cuáles son los requisitos para cobrar la AUH

La AUH está destinada a grupos familiares cuyos padres se encuentran desocupados, trabajan de manera informal, son trabajadores de casas particulares o son monotributistas sociales, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas por la normativa.

La prestación corresponde por cada hijo menor de 18 años y no tiene límite de edad cuando se trata de una persona con discapacidad. Además, el menor y el titular tienen que cumplir con los requisitos de residencia e identidad establecidos por la Ley 24.714.

En el caso de personas extranjeras o naturalizadas, la normativa exige acreditar dos años de residencia legal en el país. El titular debe tener al menor a su cargo y la información del grupo familiar debe estar registrada ante ANSES.

También existen condicionalidades vinculadas con salud, vacunación y educación. Hasta los 4 años inclusive se tienen que acreditar los controles sanitarios y el calendario de vacunación obligatorio. Desde los 5 años, se suma la acreditación de la asistencia al ciclo escolar correspondiente.

La diferencia que introduce ahora la Resolución 508/2026 es que esos datos ya no necesariamente deberán ser presentados por la familia. Cuando estén disponibles en los registros oficiales, serán enviados directamente a ANSES mediante el sistema de intercambio de información previsto por la nueva norma.