Zapatillas Adidas: cuánto se puede pagar en outlet con el 80% de descuento

La promoción alcanza productos seleccionados en outlets durante septiembre. Hay una oferta de dos pares de calzado por $119.999 en CABA

Adidas ofrece durante septiembre promociones en determinados locales outlet que permiten acceder a productos seleccionados con descuentos. Una de las acciones aplica 80% de descuento sobre la segunda unidad, mientras que en el local de Distrito Arcos se exhibe además una oferta de dos pares de calzado por $119.999.

La promoción alcanza artículos identificados con la señalización correspondiente y puede incluir calzado, indumentaria y accesorios. Las condiciones dependen de los productos incluidos, mientras que los modelos y talles disponibles quedan sujetos al stock de cada local.

Cómo se aplica el descuento del 80% en la segunda unidad

La mecánica de la promoción contempla productos identificados con la palabra "PROMO". Al llevar dos unidades que participan de la acción, la segunda se abona con un descuento del 80%. Los artículos participantes pueden combinarse entre sí, según las condiciones de la promoción.

Por ejemplo, si dos productos alcanzados por la oferta tienen un precio de $74.999 cada uno, el primero mantiene ese valor y el segundo queda en $14.999. En ese caso, la compra de las dos unidades suma $89.998.

Asimismo, en Distrito Arcos, el outlet de Adidas ubicado en Paraguay 4979, Palermo, se exhibe una promoción que permite llevar dos pares de calzado por $119.999. Si se toma el valor total de la oferta, el precio promedio equivale a $59.999,50 por par.

El precio corresponde a la promoción observada en ese local y no significa que cualquier par disponible pueda comprarse bajo esa modalidad. La selección depende de los modelos alcanzados por la acción y del stock existente al momento de la compra.

El local de Arcos figura entre las tiendas propias de Adidas en Argentina y está ubicado en Paraguay 4979, CABA.

Qué precios tiene el outlet online de Adidas

La tienda online permite observar otra referencia de precios. En la sección Outlet aparecen actualmente zapatillas con descuentos de 30%, 40% y 50%, entre otros porcentajes, dependiendo del modelo.

Por ejemplo, Adidas publica zapatillas Run 76/26 a $110.999, modelos 76/26 a $90.999 y Vulc Raid3r a $82.999. También aparecen productos con precios inferiores para determinados modelos y promociones específicas para miembros.

En otras categorías del outlet también hay descuentos mayores. Entre los productos publicados por Adidas figuran, por ejemplo, botines Copa Pure 3 Elite a $119.999, frente a un precio original de $399.999, y Predator Club para niños a $28.999, frente a $94.999.

Adidas también aplica descuentos en indumentaria y accesorios

La promoción alcanza también a indumentaria y accesorios. Entre los productos relevados aparecen chombas de la escudería Mercedes-AMG Petronas F1 a $52.499, con un descuento del 30% sobre el precio original, y camisetas oficiales de River Plate y Boca Juniors a $97.500.

También participan de la acción determinadas mochilas urbanas y prendas de entrenamiento, que pueden acceder al 80% de descuento en la segunda unidad.

El local también ofrece alternativas de financiación en 3 y 6 cuotas sin interés, de acuerdo con el monto de la compra y las condiciones de cada entidad. Entre las tarjetas mencionadas figuran Naranja X, ICBC y Banco Supervielle.Además, los miércoles se suma un 20% de descuento al pagar con Mercado Pago mediante código QR, según las condiciones de la promoción.