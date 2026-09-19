Masivo apagón dejó a miles de usuarios sin luz en la zona norte de CABA y el AMBA

Barrios como Palermo, Belgrano, Recoleta y Núñez se vieron afectados por el corte de luz que provocó caos de tránsito en avenidas

Un corte de electricidad masivo afectó este sábado a la noche a una extensa zona del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con interrupciones en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano.

La falla dejó a miles de usuarios sin suministro eléctrico y generó importantes complicaciones en el tránsito, debido a que numerosos semáforos dejaron de funcionar.

Según informó Edenor, la interrupción alcanzó una amplia franja comprendida entre San Fernando y Palermo, además de sectores de Recoleta, San Martín y Vicente López.

Con el correr de los minutos, la electricidad comenzó a restablecerse de manera progresiva en algunas zonas. Las Cañitas y Núñez estuvieron entre los primeros barrios donde se informó el regreso del suministro.

Apagón en la Ciudad de Buenos Aires: los barrios afectados

El corte se produjo de forma repentina y rápidamente comenzaron a multiplicarse en redes los reportes de vecinos que se habían quedado sin luz en diferentes puntos de la Ciudad y el conurbano.

Entre los barrios porteños alcanzados se encontraban Palermo, Belgrano, Colegiales, Núñez, Saavedra, Recoleta, La Paternal, Villa Crespo y Villa Urquiza, entre otros sectores.

Uno de los lugares donde la interrupción quedó registrada fue la Avenida Figueroa Alcorta, a la altura del MALBA.

Las imágenes mostraron edificios completamente a oscuras y semáforos fuera de servicio. En medio de la interrupción, las luces que permanecían encendidas correspondían, principalmente, a establecimientos que disponían de grupos electrógenos.

Semáforos apagados y demoras en el tránsito

La falta de electricidad también afectó la circulación vehicular, especialmente en las avenidas con mayor movimiento durante la noche del sábado.

En la zona de Figueroa Alcorta y Cavia, los conductores debían atravesar las intersecciones sin la asistencia de los semáforos. La situación generó bocinazos, demoras y dificultades para ordenar el tránsito.

Automovilistas y peatones intentaban cruzar las avenidas sin señalización, mientras se incrementaba la congestión en distintos puntos de la zona.

El apagón coincidió con una noche de intensa actividad en los alrededores del MALBA, donde se desarrollaban propuestas abiertas al público. El museo logró mantener sus instalaciones con electricidad mediante un grupo electrógeno.

Los avisos sobre la interrupción del suministro también llegaron desde el otro lado de la General Paz. San Martín y Vicente López fueron algunas de las localidades bonaerenses donde se reportaron inconvenientes.

Los cortes de luz provocaron caos de tránsito en distintos puntos de la Ciudad

Edenor confirmó que se trató de un corte de gran extensión dentro de su área de concesión, que comprende sectores de la Ciudad de Buenos Aires y del norte del conurbano.

Mientras se esperaba información oficial sobre el origen de la falla y los plazos para recuperar el servicio, la energía comenzó a volver paulatinamente en algunos de los barrios afectados.