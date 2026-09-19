Las CTA intimaron a Petovello a convocar a Consejo del Salario por el nuevo salario mínimo

El conflicto laboral por los ingresos de los sectores más postergados sumó un nuevo capítulo legal y sindical. La CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma intimaron de manera formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mediante el envío de una carta documento con el objetivo de impugnar la Resolución 4/2026, normativa que estableció el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Ambas centrales obreras exigieron que la cartera nacional reabra de inmediato las negociaciones e instaron a convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo de forma presencial.

Las organizaciones sindicales argumentaron que la resolución administrativa padece de una "nulidad absoluta e insanable" al no haber respetado los procedimientos estipulados en la Ley 24.013 ni haber presentado fundamentos técnicos que justifiquen los porcentajes de incremento. De acuerdo con el planteo gremial, la actualización fijada por el Poder Ejecutivo fue decidida de manera unilateral, omitiendo la pauta inflacionaria acumulada y los principios constitucionales orientados a proteger el poder de compra de la población trabajadora.

La brecha frente a la inflación y el reclamo de una negociación real

El escrito presentado por las centrales de trabajadores fundamenta la impugnación a partir del desfasaje entre el costo de vida y los montos mínimos acordados en las reuniones previas: