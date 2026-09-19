Las CTA intimaron a Petovello a convocar a Consejo del Salario por el nuevo salario mínimo
El conflicto laboral por los ingresos de los sectores más postergados sumó un nuevo capítulo legal y sindical. La CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma intimaron de manera formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mediante el envío de una carta documento con el objetivo de impugnar la Resolución 4/2026, normativa que estableció el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Ambas centrales obreras exigieron que la cartera nacional reabra de inmediato las negociaciones e instaron a convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo de forma presencial.
Las organizaciones sindicales argumentaron que la resolución administrativa padece de una "nulidad absoluta e insanable" al no haber respetado los procedimientos estipulados en la Ley 24.013 ni haber presentado fundamentos técnicos que justifiquen los porcentajes de incremento. De acuerdo con el planteo gremial, la actualización fijada por el Poder Ejecutivo fue decidida de manera unilateral, omitiendo la pauta inflacionaria acumulada y los principios constitucionales orientados a proteger el poder de compra de la población trabajadora.
La brecha frente a la inflación y el reclamo de una negociación real
El escrito presentado por las centrales de trabajadores fundamenta la impugnación a partir del desfasaje entre el costo de vida y los montos mínimos acordados en las reuniones previas:
- Pérdida del poder adquisitivo: Las CTA remarcaron que, con datos a agosto de 2026, la inflación interanual se ubicó en un 33,3%, mientras que el salario mínimo acumuló en el mismo lapso una suba de apenas el 16,96%.
- Impacto en la canasta básica: La diferencia de más de 16 puntos porcentuales ubica al ingreso mínimo por debajo de la Canasta Básica Total, profundizando el deterioro del consumo de las familias con menores recursos y afectando el cálculo de programas sociales.
- Fin de las reuniones "formales": En la notificación, las centrales reclamaron que el Consejo del Salario abandone la dinámica de encuentro "meramente formal" y se garantice una mesa de diálogo social con debate transparente de propuestas.
- Plazo de 48 horas y amenaza de judicialización: Ambas centrales intimaron al Ministerio a realizar la convocatoria dentro de los próximos dos días hábiles. Asimismo, advirtieron que de no obtener una respuesta favorable iniciarán acciones administrativas, demandas judiciales e impugnaciones ante organismos internacionales de trabajo.